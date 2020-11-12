В результате агрессии РФ против Украины погибли более 13 тыс. человек, - Украина в ООН

В результате вторжения России в Крым и на Донбасс более 13 тыс. человек погибли, а 30 тыс. получили ранения.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства.

"Из-за вторжения России в Крым и на восток Украины более 13 000 человек погибли и почти 30 000 ранены. Не менее полумиллиона жителей Украины стали внутренне перемещенными", - отметил постпред.

Витренко также напомнил российской делегации, что неразумные попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, расположенные на Крымском полуострове, противоречат международному праву и Уставу МАГАТЭ.

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