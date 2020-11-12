В результате агрессии РФ против Украины погибли более 13 тыс. человек, - Украина в ООН
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В результате вторжения России в Крым и на Донбасс более 13 тыс. человек погибли, а 30 тыс. получили ранения.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства.
"Из-за вторжения России в Крым и на восток Украины более 13 000 человек погибли и почти 30 000 ранены. Не менее полумиллиона жителей Украины стали внутренне перемещенными", - отметил постпред.
Витренко также напомнил российской делегации, что неразумные попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, расположенные на Крымском полуострове, противоречат международному праву и Уставу МАГАТЭ.
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Але Зеля прикриває злочини фуйла.
Слухай лаптєрила, а чому ви убогі кажете на свій флаг трі калор , а не тріцвєт??
в рот, пардон, денег не даст.
Хороша "посада" - мямлить - Ой, а нас обидили