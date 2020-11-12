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В результате агрессии РФ против Украины погибли более 13 тыс. человек, - Украина в ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

В результате агрессии РФ против Украины погибли более 13 тыс. человек, - Украина в ООН

В результате вторжения России в Крым и на Донбасс более 13 тыс. человек погибли, а 30 тыс. получили ранения.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства.

"Из-за вторжения России в Крым и на восток Украины более 13 000 человек погибли и почти 30 000 ранены. Не менее полумиллиона жителей Украины стали внутренне перемещенными", - отметил постпред.

Витренко также напомнил российской делегации, что неразумные попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, расположенные на Крымском полуострове, противоречат международному праву и Уставу МАГАТЭ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 9 млн украинцев столкнутся с бедностью из-за пандемии COVID-19, - ООН

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Зараз люди теж гинуть.
Але Зеля прикриває злочини фуйла.
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12.11.2020 09:21
+6
агент Єрмак, а Зе- дурак..
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12.11.2020 09:28
+6
У ваших мріях.
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12.11.2020 09:39
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Зараз люди теж гинуть.
Але Зеля прикриває злочини фуйла.
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12.11.2020 09:21 Ответить
Ваш Зеля - это законсервированный агент ФСБ.
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12.11.2020 09:25 Ответить
агент Єрмак, а Зе- дурак..
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12.11.2020 09:28 Ответить
Считаете Порошенко был умнее?
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12.11.2020 09:31 Ответить
А він і є, чи у вас на росії його вже не має?
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12.11.2020 09:32 Ответить
Нет конечно, Порошенко - это сбитый летчик.Ставка будет на Бойко, кстати оппозиционная партия лидирует по опросам.
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12.11.2020 09:38 Ответить
У ваших мріях.
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12.11.2020 09:39 Ответить
Мечты мечты.Медведчук вже утомился рейтинги заказывать,щоб Пуйлу на стол положительные отчёты о потраченных грошах мордовских в Украине.Вот и ты попалась на то,що читает Пуйло в отчётах Медведчука.Що мол в Украина вже за мир и сотрудничество с Рашкой,але ще треба с москальских налогов грошей на выборы в Украине.Ще чуть чуть и Украина вже точно выбирет промордовскую партию. Унаслідок агресії РФ проти України загинуло понад 13 тис. осіб, - Україна в ООН - Цензор.НЕТ 2197
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12.11.2020 10:14 Ответить
Кацапочка, Порошенко не літав, він є тим, хто збиває Ваших кугутів.
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12.11.2020 09:48 Ответить
Настя, нічого і нікому він не програв. Просто нарід, який був обдеркний москальськогою пропагандою побачив, що його надурили, а мародери є ху@ло і Беня і більше ніколи не попадуться на шахрайські схеми. Всі вигадки і фейки московитів смішні і не мали свого підтвердження.
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12.11.2020 11:07 Ответить
Что Настенька, в маске не тот заработок на окружной?
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12.11.2020 10:15 Ответить
Я вроде не из Украины чтобы на окружной зарабатывать.
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12.11.2020 10:20 Ответить
Та видно, що кацапська баба.
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12.11.2020 10:25 Ответить
А у ваших **...нях на москальщині і окружних доріг не має? Унаслідок агресії РФ проти України загинуло понад 13 тис. осіб, - Україна в ООН - Цензор.НЕТ 768
Слухай лаптєрила, а чому ви убогі кажете на свій флаг трі калор , а не тріцвєт?? Унаслідок агресії РФ проти України загинуло понад 13 тис. осіб, - Україна в ООН - Цензор.НЕТ 768
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12.11.2020 10:31 Ответить
"вроде"? - Настенька, ты ещё и обколотая? - так тебе никто в рот, пардон, денег не даст.
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12.11.2020 10:44 Ответить
Порошенко буде сьомим президентом України.
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12.11.2020 10:27 Ответить
)) Еталон москальського начальника - тупого та жорстокого. Мало вам януковоча, так матимете ще й цього дундука на растові.
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12.11.2020 11:00 Ответить
Не агент ФСБ а презерватив который используют агенты ФСБ. Он безграмотное чмо, случайным образом оказалось в кресле президента, благодаря проваленной идеологической политике в информационном пространстве Украины министрами по культуре и пропаганды Кириленко и т.д ....
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12.11.2020 09:44 Ответить
13000, это с учотом кацапов или нет?
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12.11.2020 09:21 Ответить
Лапті не люди.
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12.11.2020 09:25 Ответить
за офіційними даними обсє, в Україні загинуло приблизно 52 000 кацапів.
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12.11.2020 09:30 Ответить
Давай им фотографии и видео зверств парашников, а не статистику. Им статистика до лампочки то.
Хороша "посада" - мямлить - Ой, а нас обидили В результате агрессии РФ против Украины погибли более 13 тыс. человек, - Украина в ООН - Цензор.НЕТ 553
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12.11.2020 09:29 Ответить
 
 