В Украине серьезно снижают вредные выбросы только отдельные предприятия, - министр экологии Абрамовский

Имеющиеся планы по сокращению вредных выбросов промышленными предприятиями Украины постоянно откладывается, в том числе, из-за отсутствия финансирования. Серьезно снижают вредные выбросы лишь отдельные предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

"У нас есть утвержденный план сокращения выбросов, который, к сожалению, не выполняется. Однажды его уже отсрочили, теперь снова есть инициативы отложить его еще на пять лет. Министерство категорически против отсрочек. Этот план согласован с европейским энергетическим сообществом. Он касается и выбросов мелкодисперсной пыли PM2,5 и PM10, и канцерогенных оксидов серы и азота. Да, на него нужно много денег, а рынок электроэнергии сейчас не в лучшем состоянии, но мы будем настаивать. Мы ответственны за жизнь и здоровье людей, если не будет снижения выбросов, то сложно будет гарантировать качественную и долгую жизнь", - подчеркнул министр.

Он сообщил, что реального улучшения ситуации удалось добиться лишь с отдельными предприятиями.

"К примеру, в Киеве на Дарницкой ТЭЦ мы вопрос выбросов решили — они строят фильтры, установят их до конца года и часть выбросов, в частности, мелкодисперсной пыли, снизят. Если не будут выполнять, будем останавливать ТЭЦ, штрафовать, требовать компенсации убытков. Это компетенция Экологической инспекции", - заявил Абрамовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбинат Ильича в Мариуполе снизил вредные выбросы в разы, – Абрамовский

Также, по его словам, серьезные достижения в снижении вредных выбросов продемонстрировал Комбинат имени Ильича в Мариуполе, принадлежащий группе "Метинвест". На предприятии были установлены датчики, которые фиксируют постоянное снижение вредных выбросов. Комплекс мероприятий по повышению экологичности производства позволил снизить выбросы мелкодиспенсерной пыли в воздух более чем в 10 раз.

Однако промышленные выбросы, по словам министра, не являются единственным источником загрязнения атмосферы.

"Помимо стационарных источников выбросов в том же Киеве большую проблему составляет транспорт. В столице очень неудобная организация транспорта, постоянные пробки, далекий от совершенства общественный транспорт. Я очень раздражен тем, что Киев снова закупил дизельные автобусы, считаю это не лучшим решением для XXI века. Понимаю, что закупить электрические автобусы дорого, под это также надо перестроить систему, сделать зарядные станции. Но начинать с чего-то надо. В Запорожье, Житомире задумались об электротранспорте, а в Киеве покупают 200 дизелей из Беларуси. Мне такое решение непонятно", - заявил Абрамовский.

Ранее министр Абрамовский рассказал о планах министерства на Чернобыльскую зону. В Министерстве думают над расширением туристического потенциала заброшенного города и констатируют: люди там не будут жить никогда.