В Украине серьезно снижают вредные выбросы только отдельные предприятия, - министр экологии Абрамовский
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Имеющиеся планы по сокращению вредных выбросов промышленными предприятиями Украины постоянно откладывается, в том числе, из-за отсутствия финансирования. Серьезно снижают вредные выбросы лишь отдельные предприятия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
"У нас есть утвержденный план сокращения выбросов, который, к сожалению, не выполняется. Однажды его уже отсрочили, теперь снова есть инициативы отложить его еще на пять лет. Министерство категорически против отсрочек. Этот план согласован с европейским энергетическим сообществом. Он касается и выбросов мелкодисперсной пыли PM2,5 и PM10, и канцерогенных оксидов серы и азота. Да, на него нужно много денег, а рынок электроэнергии сейчас не в лучшем состоянии, но мы будем настаивать. Мы ответственны за жизнь и здоровье людей, если не будет снижения выбросов, то сложно будет гарантировать качественную и долгую жизнь", - подчеркнул министр.
Он сообщил, что реального улучшения ситуации удалось добиться лишь с отдельными предприятиями.
"К примеру, в Киеве на Дарницкой ТЭЦ мы вопрос выбросов решили — они строят фильтры, установят их до конца года и часть выбросов, в частности, мелкодисперсной пыли, снизят. Если не будут выполнять, будем останавливать ТЭЦ, штрафовать, требовать компенсации убытков. Это компетенция Экологической инспекции", - заявил Абрамовский.
Также, по его словам, серьезные достижения в снижении вредных выбросов продемонстрировал Комбинат имени Ильича в Мариуполе, принадлежащий группе "Метинвест". На предприятии были установлены датчики, которые фиксируют постоянное снижение вредных выбросов. Комплекс мероприятий по повышению экологичности производства позволил снизить выбросы мелкодиспенсерной пыли в воздух более чем в 10 раз.
Однако промышленные выбросы, по словам министра, не являются единственным источником загрязнения атмосферы.
"Помимо стационарных источников выбросов в том же Киеве большую проблему составляет транспорт. В столице очень неудобная организация транспорта, постоянные пробки, далекий от совершенства общественный транспорт. Я очень раздражен тем, что Киев снова закупил дизельные автобусы, считаю это не лучшим решением для XXI века. Понимаю, что закупить электрические автобусы дорого, под это также надо перестроить систему, сделать зарядные станции. Но начинать с чего-то надо. В Запорожье, Житомире задумались об электротранспорте, а в Киеве покупают 200 дизелей из Беларуси. Мне такое решение непонятно", - заявил Абрамовский.
Ранее министр Абрамовский рассказал о планах министерства на Чернобыльскую зону. В Министерстве думают над расширением туристического потенциала заброшенного города и констатируют: люди там не будут жить никогда.
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Ivan Rusev
Національний природний парк "Тузлівські лимани"
5 год · Tatarbunary, Одеська область ·
"НОВЫЙ" АЛЧНЫЙ БРАКОНЬЕРСКИЙ СПРУТ ТУЗЛОВСКИХ ЛИМАНОВ
Я часто пишу про отдельных рыбных браконьеров Тузловских лиманов или про небольшие группы браконьеров, но это все мелочи по сравнению с невероятно мощными промышленными браконьерами, по сравнению с тем алчным браконьерским спрутом, ежедневно тоннами вылавливающим кефаль из акватории Тузловских лиманов в этот период года. Раньше я много писал про ОК «Гранит-2», которые тотально выгребали кефаль из Тузловских лиманов. Особенно это происходило, когда температура воды в лиманах резко снижалась. И тогда банда злостных браконьеров, десятками тонн вылавливала безнаказанно рыбу. Службе госохраны нацпарка приходилось физически защищать возможность ей выйти в материнскую стихию-Черное море https://www.youtube.com/watch?v=6XNyjsZanfc. Но полиция как всегда на все закрывала глаза https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218860061633417 . А пограничники им содействовали https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1218710074981749
https://www.youtube.com/watch?v=_YZQwXq1RVA.
К тому же, следует сказать, что бандитская организация ОК «Гранит-2» раньше полностью закрыла природную прорву в нацпарке на 24 км пересыпи, а затем много раз мешала сотрудникам нацпарка ее восстановить https://www.facebook.com/rusevivan/posts/590865354432894?__tn__=K-R. А.
И вот «новые» злодеи-браконьеры, которые недавно выкупили ОК «Гранит-2», создали на его месте свой, так называемый, Институт морской аквакультуры, о котором я писал
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1390262454493176. Они несколько месяцев «втирались» в доверие к администрации нацпарка, обещали помогать возобновить водообмен между Черным морем и Тузловскими лиманами на 24 км песчаной пересыпи, как компенсация за беспределы их предшественников ОК «Гранит-2». Но все это было блефом и «замыливанием глаз». И вот, вчера я посетил этот канал на 2-м км песчаной пересыпи и увидел, что они нагло и противозаконно выкопали свой «канальчик» на 2 км пересыпи в акватории нацпарка для тотального вылова всей кефали с Тузловских лиманов, протяженностью в 500 м, нанося ущерб нацпарку на миллионы. И с того канала, на так называемых ловушках-гардах, кефаль под покровом каждой ночи, вылавливается тоннами и вывозится рефрижираторами под присмотром полиции и пограничников. И, как и раньше по ОК "Гранит-2", злостные браконьеры из так называемого института морской аквакультуры, находятся под крышей как рыбинспекции, как полиции, так и пограничников. При этом, экоинспекция абсолютно бездействует и делает вид что ничего не происходит. Кроме противозаконно выловленой кефали с ущербом на десятки миллионов, экоинспекция также не насчитывает "институту" миллионные ущербы от незаконно проведенных гидротехнических работ, без оценки воздействия на окружающую среду. Причем, в это же время, чтобы кефаль не имела ни малейшего шанса, то есть ни одного шанса выйти в Черное море, мафия перекрывает и еще одну прорву - на Джантшейском лимане. О ней, - этой живой прорве, хоть как то дающей чуток морской воды в Тузловские лиманы, а также дававшей возможность кефали выходить на зимовку в Черное море, я писал летом.
На всем этом фоне, чиновники Миндовкилля, абсолютно не реагируют на оперативные сообщения администрации нацпарка и в очередной, уже 15 раз отказывают в помощи в приобретении спецтехники для поддержания водообмена и создания свободного миграционного коридора для кефали.
Чтож, выходит так, что ни экоинсппкция, ни правоохранители, ни суды, ни пограничники, ни наше профильное министерство навести порядок на этом месте тотального дерибана не могут и не желают. Это может сделать только вооруженное спецподразделение, которое будет организовано людьми, думающие про Украину и ее будущее. Найдутся ли такие в нашей стране? Сил у нацпарка бороться с таким спрутом, практически нет, к тому же - это несет высокий риск для безоружных сотрудников НПП «Тузловские лиманы». А настоящих, своих камикадзе, мы еще не взрастили.
Ирина Выхристюк
На фото показан противозаконный канал, гарды на канале и техника, которая рабтала по ночам, чтобы не было заметно.