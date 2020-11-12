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Новости Политика Украины Изменения Конституции Конституционный кризис
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НАБУ (4031) Зеленский (16541) Конституция (2225) КС (2131) Вениславский (200)

Изменения Конституции о праве президента назначать директора НАБУ готовы: идет сбор подписей для внесения их в Раду, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Изменения Конституции о праве президента назначать директора НАБУ готовы: идет сбор подписей для внесения их в Раду, - Вениславский

В правящей партии "Слуга народа" подготовили изменения в Конституцию о праве президента назначать директора НАБУ.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал представитель Владимира Зеленского в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод (сомнительный вывод, но должны его учитывать) Конституционного Суда, предлагаем, что директор НАБУ должен назначать президент по согласию Верховной Рады и прямо в Конституции предлагаем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться на открытом и прозрачном конкурсе", - рассказал он.

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По словам Вениславского, для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду, надо собрать 150 подписей народных депутатов, но пока их еще не хватает.

"Сейчас собрано, если я не ошибаюсь, около 120 подписей и процесс идет. Я думаю, что на следующей пленарной неделе (17-20 ноября. - Ред.) мы закончим: соберем все подписи и внесем этот законопроект", - отметил он.

КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ 16 сентября, а 28 августа обнародовал решение, которым признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
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Топ комментарии
+10
Болт вам на воротник
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12.11.2020 09:33
+10
А где том, в Днепре или в Киеве, впрочем, КАКАЯ РАЗНИЦА, радостно потирает липкие ручонки некая паскудная бородатая бабушка, при этом напевая себе под нос, - дефолт, дефолт, да здравствует дефолт. Но вот, вдруг и таки даже внезапно, бородатая бабушка бледнеет, покрывается противным потом, комната наполняется запахом его мужества, и она бормрчет, - Дэлавер, Байден, Лондон.
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12.11.2020 09:36
+7
И этот будет 100% СВОЙ?
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12.11.2020 09:33
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Болт вам на воротник
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12.11.2020 09:33 Ответить
И этот будет 100% СВОЙ?
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12.11.2020 09:33 Ответить
чужих там не держат - как при всех, как и везде... Изменения Конституции о праве президента назначать директора НАБУ готовы: идет сбор подписей для внесения их в Раду, - Вениславский - Цензор.НЕТ 9482
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12.11.2020 11:38 Ответить
Замечательно.
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12.11.2020 09:35 Ответить
А где том, в Днепре или в Киеве, впрочем, КАКАЯ РАЗНИЦА, радостно потирает липкие ручонки некая паскудная бородатая бабушка, при этом напевая себе под нос, - дефолт, дефолт, да здравствует дефолт. Но вот, вдруг и таки даже внезапно, бородатая бабушка бледнеет, покрывается противным потом, комната наполняется запахом его мужества, и она бормрчет, - Дэлавер, Байден, Лондон.
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12.11.2020 09:36 Ответить
Бедная Конституция.Пользуют её кто как хочет. Изменения Конституции о праве президента назначать директора НАБУ готовы: идет сбор подписей для внесения их в Раду, - Вениславский - Цензор.НЕТ 205
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12.11.2020 09:38 Ответить
У подальшому усі зміни до Конституції, внесені синє і зелено-жопими повинні бути виключені з тексту.
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12.11.2020 09:42 Ответить
Это получается что комитет олигархов у нас выбирает Министра обороны,,начальника СБУ а ещё назначать будет того кто их должен контролировать, фу как это по сатанински ,для них украинцы только как рабы Изменения Конституции о праве президента назначать директора НАБУ готовы: идет сбор подписей для внесения их в Раду, - Вениславский - Цензор.НЕТ 2187
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12.11.2020 09:43 Ответить
Вони експрес варіантом роблять все щоб Україну послала Європа
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12.11.2020 09:43 Ответить
Для изменений конституции нужно 300 голосов и процедура. Или узурпаторы решили повалить конституционный строй 226 голосами. Ну зачем им конституция если она ограничивает права влады и защищает права пересичных.Конститкция инструмент против влады но надо им уметь пользоваться.Как и всеми другими законами. А для этого нужна сила. Права не защищенные силой ноль без палочки. Еднаемось может и мы на шо нибудь сгодимся.
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12.11.2020 09:48 Ответить
нужен ручник в лице директора НАБУ дабы небыло вопросов к "слуге" всех на..бу Изменения Конституции о праве президента назначать директора НАБУ готовы: идет сбор подписей для внесения их в Раду, - Вениславский - Цензор.НЕТ 6545
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12.11.2020 10:13 Ответить
Да, Пороху нужен будет независимиый глава НАБУ расследовать преступления зеленой эпохи.
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12.11.2020 10:15 Ответить
120-130 голосів-це все що залишилось у монобільшості тут і опзх не допоможе,бобік здох,вибори в вр на носі
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12.11.2020 10:23 Ответить
Снова диктаторские законы? Ничего не напоминает?!
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12.11.2020 10:26 Ответить
Мариш?
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12.11.2020 13:53 Ответить
ги) помнится Петя только аудитора НАБУ хотел назначить так "антикоррупционеры" в падучей бились, - узурпация ,мол. А вот так то ниче...
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12.11.2020 10:46 Ответить
сытника все равно не снимут, так как он ставленник сша
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12.11.2020 10:47 Ответить
Як же цим утиркам хочеться переписати Конституцію під діктаторчика. Страшно бубочці, йому хочеться узаконити своє безпределІЩЕ. Чи прекласти відповідальність на нарід. А краще і те і друге.
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12.11.2020 10:48 Ответить
Також до сьоння не вірю, що зелений підросток-холуй мордора це Верховний Головнокомандувач моєї Неньки(((
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12.11.2020 12:14 Ответить
на 100% свій прокурвор - є, ДБР підмяли, суди курує Портнов... Тепер і НАБУ треба зробити 100% своїм? Ню-ню. Вам вже не натякають з Європ та Америк, а прямим текстом кажуть - якщо так піде й далі, то ні грошей, ні безвізу не буде. Але ж віслюки такі вперті!
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12.11.2020 11:05 Ответить
ну тут все ясно, п@дарасы из зе команды хотят провести своего человека ручного на главу набу, игнорируя конкурсную комисиию, котрая в прошлый раз была
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12.11.2020 11:28 Ответить
От худоба... Це повна узурпація влади.
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12.11.2020 11:32 Ответить
Всё больше и больше у народа появляется дуля в кармане.Как при совке это превратилось во время Л.Брежнева,что начал откровенно срать в лицо той власти.Хотелки Зеленского и его свиты к перехоу к авторитаризму получат больше за свои деяния.Даже Кучма в 2004 признал и жаловался путлеру *что Украина стала другой*.Дебилы и есть дебилы,их история ничему не учит .Им *какая разница*.Делами они ничего создать не могут,так надо себя любыми способами удержать на стуле.
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12.11.2020 11:32 Ответить
Никакого права такому неадекватному президенту Зеленскому!!! только представительские функции!! А то этот безграмотный жидяра доведёт всех нас до ручки!!!
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12.11.2020 13:02 Ответить
 
 