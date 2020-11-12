Изменения Конституции о праве президента назначать директора НАБУ готовы: идет сбор подписей для внесения их в Раду, - Вениславский

В правящей партии "Слуга народа" подготовили изменения в Конституцию о праве президента назначать директора НАБУ.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал представитель Владимира Зеленского в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод (сомнительный вывод, но должны его учитывать) Конституционного Суда, предлагаем, что директор НАБУ должен назначать президент по согласию Верховной Рады и прямо в Конституции предлагаем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться на открытом и прозрачном конкурсе", - рассказал он.

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По словам Вениславского, для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду, надо собрать 150 подписей народных депутатов, но пока их еще не хватает.

"Сейчас собрано, если я не ошибаюсь, около 120 подписей и процесс идет. Я думаю, что на следующей пленарной неделе (17-20 ноября. - Ред.) мы закончим: соберем все подписи и внесем этот законопроект", - отметил он.

КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ 16 сентября, а 28 августа обнародовал решение, которым признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.