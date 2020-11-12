Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу
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Центр по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе не будет расположен только в одной точке, а будет иметь несколько отделений.
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Центр будет расположен на той территории, которую укажет Азербайджан, так как действовать он будет именно на территории Азербайджана. Отмечу, что будет не только сам центр, будут и отделения. Детально мы эти вопросы обсудим завтра с российской стороной, после чего сообщим подробности", - сказал Чавушоглу в четверг на пресс-конференции в Баку.
Он сообщил, что в пятницу в Турцию прибудет делегация России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху.
В среду президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о подписании российско-турецкого протокола по совместному центру по контролю за прекращением огня в непризнанном Нагорном Карабахе.
Накануне в Минобороны РФ также сообщили, что меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.
"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта", - сообщили в военном ведомстве.
Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторингу.
9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.
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Все остальные:
Никогда не верь диктатор.ам
Ибо сто раз уже такое было в истории. Им просто на всех наср., захотел - напа, а потом страна в руинах, вышел из бункера - свалил со словами "вы недостойны меня такого красивого".
Дурачек, разницу замечаешь?
https://twitter.com/i/status/1326575889027641344
Туристические автобусы приспособлены для перевозки до 50 танков, все в курсе.
https://twitter.com/i/status/1326575889027641344
Після заведення на територію Карабаху кацапських "миротворців" відкривайте одразу ж кілька палат в цьому так званому "центрі".