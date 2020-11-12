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Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу

Центр по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе не будет расположен только в одной точке, а будет иметь несколько отделений.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Центр будет расположен на той территории, которую укажет Азербайджан, так как действовать он будет именно на территории Азербайджана. Отмечу, что будет не только сам центр, будут и отделения. Детально мы эти вопросы обсудим завтра с российской стороной, после чего сообщим подробности", - сказал Чавушоглу в четверг на пресс-конференции в Баку.

Он сообщил, что в пятницу в Турцию прибудет делегация России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху.

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В среду президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о подписании российско-турецкого протокола по совместному центру по контролю за прекращением огня в непризнанном Нагорном Карабахе.

Накануне в Минобороны РФ также сообщили, что меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта", - сообщили в военном ведомстве.

Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторингу.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.
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Топ комментарии
+5
Турки уже на Кавказе. Член НАТО уже на Кавказе. Кого там ***** снова переиграл?

Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 845
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12.11.2020 09:43
+2
Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 1632ай,наивняк..
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12.11.2020 09:50
+1
Вот так выглядит голубь мира и стабильности на Закавказье.
Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 3916
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12.11.2020 09:38
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2 диктатора - Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 2902
Все остальные: Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 8368 Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 6301 Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 2902
Никогда не верь диктатор.ам
Ибо сто раз уже такое было в истории. Им просто на всех наср., захотел - напа, а потом страна в руинах, вышел из бункера - свалил со словами "вы недостойны меня такого красивого".
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12.11.2020 09:37 Ответить
Вот так выглядит голубь мира и стабильности на Закавказье.
Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 3916
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12.11.2020 09:38 Ответить
Не забудьте зробити в'їзд до Центру виключно по закордпаспортам, а не лише по перепусткам! І подивиться на реакцію лаптєй)))
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12.11.2020 09:39 Ответить
Наконец то удастся остановить войну и примирить эти народы.
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12.11.2020 09:42 Ответить
Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 1632ай,наивняк..
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12.11.2020 09:50 Ответить
Турки уже на Кавказе. Член НАТО уже на Кавказе. Кого там ***** снова переиграл?

Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 845
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12.11.2020 09:43 Ответить
Дебильчика в Гугле заблокировали? Так и быть, помогу убогенькоому. Лови. Красиво идут.
https://twitter.com/i/status/1326575889027641344
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12.11.2020 11:33 Ответить
Похоже на гражданские туристические автобусы. Военной техники не видно.
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12.11.2020 10:26 Ответить
На фото гумконвои с паРаши едут в Донецкую и Луганскую Резервации. Военную технику видишь? Нет? А она там есть.Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 679
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12.11.2020 10:41 Ответить
Гы-гы-гы.
Туристические автобусы приспособлены для перевозки до 50 танков, все в курсе.
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12.11.2020 10:54 Ответить
А на хрена туркам везти айзерам танки. У Алиева полно военной техники. Это у армяшек всю раздолбали. Автобусами везут личный состав, вооружение, средства связи и логистику.
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12.11.2020 11:01 Ответить
Дебильный гы-гы без причины -- типичный признак ......
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12.11.2020 11:39 Ответить
Турки, в отличие от *****, своих солдат ценят. Везут с комфортом.
https://twitter.com/i/status/1326575889027641344
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12.11.2020 11:34 Ответить
Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу.

Після заведення на територію Карабаху кацапських "миротворців" відкривайте одразу ж кілька палат в цьому так званому "центрі".
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12.11.2020 10:01 Ответить
паРаша создаёт базу своего будущего анклава в КарабахеЦентр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу - Цензор.НЕТ 4224
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12.11.2020 11:03 Ответить
Жители глухих сел тебе не верят.
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12.11.2020 11:55 Ответить
Азербайджан мог в любой момент пригласить турецкие войска к себе, что собственно и делал. Так что войска НАТО в лице Турции в Азербайджане уже давно. Российских войск в Азербайджане не было с 2012 года, когда их попросили домой с РЛС возле Габалы. Вряд ли россияне смогут какую-то весомую базу военную в Карабахе построить. А вот в Судане россияне договорились с местными о создании морской базы в Красном море, продолжают расширять свое военное присутствие в Африке и на Ближнем Востоке.
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12.11.2020 13:37 Ответить
 
 