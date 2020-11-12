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Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины

Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство – таковы ключевые проблемы украинского лесного хозяйства. А вот информация об уменьшении "зеленых массивов" не соответствует действительности.

"Относительно состояния лесов в Украине существует много мифов, – объяснил сайту 24 канала эксперт лесного направления украинской природоохранной группы (УПГ) Егор Гриник. – Например, что мы теряем наши леса, что их площадь сокращается... Но это правда лишь отчасти. На самом деле, с момента получения независимости площадь лесов является достаточно стабильной – около 16% территории страны".

Впрочем, и реальных проблем в лесной отрасли Украины очень много. Природоохранник пересчитал важнейшие.

Надо понимать, что понятие "восстановить деревья" – не значит восстановить лес, – рассказывает Гриник. – Действительно, лесоводы говорят о том, что восстанавливают леса. Однако на самом деле лес – это не куча деревьев, это сложная экосистема, в которой кроме деревьев существуют еще тысячи различных видов живого. Деревья после рубок восстанавливаются, а вот экосистема – нет.

В Украине более половины лесов имеют искусственное происхождение, то есть были высажены после вырубок. Очень часто на месте срубленного природного леса, который состоял из деревьев многих видов, высаживают одновидовый лес – так называемые монокультуры. Такие искусственные леса часто являются неустойчивыми к определенным внешним факторам и часто погибают.

Как пример, эксперт привел масштабные пожары в этом году в Чернобыле и Житомирской области, где как раз горели огромные площади сосновых монокультур.

"Многие пожары могли бы быть не такими катастрофическими, если бы там рос природный лес с различными видами деревьев, которые не так хорошо горят, – отмечает природоохранник. – К тому же, в монокультурах перестают существовать многие виды животных и растений, характерных для природных лесов – так мы теряем лесное биоразнообразие. К сожалению, в Украине до сих пор распространена практика создания монокультур на месте вырубок, даже там, где от этого можно отказаться. Вопрос необходимо решать на законодательном уровне".

По мнению Гриника, серьезной проблемой также являются незаконные рубки:

Руководство лесной отрасли Украины часто рассказывает, что пытается бороться с ними. Однако под незаконными они имеют в виду исключительно рубки "без документов", которые проводят сторонние люди. При этом реальной проблемой являются незаконные рубки "с документами", которые проводятся самими лесхозами. И такие рубки гораздо масштабнее, чем незаконные самовольные рубки. Для примера, это и незаконные санитарные рубки здоровых лесов и рубки с нарушениями определенных природоохранных ограничений.

Недавно появился новый председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Василий Кузевич – Прим. 24), но он, как и его предшественники, закрывает глаза на масштабные незаконные рубки, которые проводят его подопечные – лесхозы. К сожалению, лесная отрасль остается чрезвычайно коррумпированной. Проблема осложняется ненадлежащим контролем – экоинспекция сейчас очень ограничена в полномочиях и финансировании. Существуют инициативы, направленные на реформу экоинспекции, но пока они почему-то не приоритетны для Верховной Рады.

Эксперт также отмечает, что в Украине очень устаревшее лесное законодательство, которое делает законными даже самые катастрофические рубки. Так, в Польше в горных лесах Карпат сплошные рубки – большая редкость. А в Украине они распространены и разрешены, что имеет ужасные последствия.

Еще один пример – наше законодательство не дает конкретного механизма, как охранять редкие виды животных или растений в лесах. В развитых странах создаются определенные охранные зоны для таких видов, а у нас это просто никак не предусмотрено.

Таких примеров можно приводить много, – резюмирует Егор Гриник. – Нужно комплексно менять лесное законодательство, но это титаническая работа и пока непонятно, есть ли вообще человеческие и другие ресурсы это делать.
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Топ комментарии
+3
Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 6540
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12.11.2020 09:43
+2
Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 510
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12.11.2020 09:54
+2
...і ненажерливість паразитів-чинуш та "бізнесменів" усіх рівнів...
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12.11.2020 10:12
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Зеля ліс рубає, бурштин копає - всі мовчать.
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12.11.2020 09:38 Ответить
Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 6540
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12.11.2020 09:43 Ответить
Незаконні рубки, неправильне відновлення лісу, корупція і застаріле законодавство: експерт назвав головні проблеми лісової галузі України - Цензор.НЕТ 3654
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12.11.2020 10:56 Ответить
В "Феофании" уже ни одного дерева не осталось.
Один руки рубал, другой - лес...
Рубака-парни.
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12.11.2020 09:45 Ответить
Скайхок Дуглас,
Живу у Фeофаніі, за 30 м від лісу. Дивлюся у вікно. Бачу густий і високий грабово-дубовий ліс, в т. ч. дуби віком 200 років.
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12.11.2020 10:55 Ответить
Расскажи это Ксении ВБ.
Знаешь, что такое сарказм?
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12.11.2020 11:00 Ответить
З давен злодіїв що крали ліс вішали на гіляках при в'їзді на територію лісового масиву. Бо діяв "закон лісу".
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12.11.2020 09:43 Ответить
Ну у тебя и память...
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12.11.2020 09:47 Ответить
Вот почему нужно т.н. "мировое правительство". Шоб вуйка, срубившего смереку, на другой смереке и повесили с табличкой "инх не хотилен любитен лесен" Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 1569
Ну просто как? Как иначе остановить дебилов, которые потом плачут - А че это нас затопило, спасите и дайте бабла, а не то - дорогу перекроем - совсем без импорта будете.
Как каменный век блин - срубил ветку на которой сидел - и оказался в пещере, ноя про пло..ую сотону и боброго Боба. гггг
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12.11.2020 09:45 Ответить
Помнится, зеленский ОБЕЩАЛ бороться с незаконными вырубками. Интересно: что ему мешает? Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 4446
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12.11.2020 09:45 Ответить
Большая скромность.
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12.11.2020 09:56 Ответить
обісцянки-цяцянки
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12.11.2020 10:34 Ответить
Для нормальной экологии нужно минимум 35%,у нас 16,а по факту если есть 7,то это чудо.
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12.11.2020 09:54 Ответить
Біля 35% зараз в європeйських краінах лісовоі зони, наприклад в Німeччині або Польщі. А Украіна наполовину знаходиться в стeповій зоні. І 16% в Украіні є, бeз тeндeнціі до змeншeння.
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12.11.2020 11:01 Ответить
Немає 16,хворих дерев відсотків 70,будемо через 50 років жити у пустелі.
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12.11.2020 13:13 Ответить
Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины - Цензор.НЕТ 510
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12.11.2020 09:54 Ответить
Где вы, плять, таких "экпердов" берете? А "незаконные вырубки" - это не коррупция? "Не правильное восстановление леса" - это не коррупция? А за законодательство, которое "устаревшее", кто отвечает? Не разу не коррупция?
В Украине только одна проблема - тотальная коррупция!
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12.11.2020 10:08 Ответить
...і ненажерливість паразитів-чинуш та "бізнесменів" усіх рівнів...
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12.11.2020 10:12 Ответить
г. Глухов Сумская область. такое ощущение , что в городе одни лесовозы.
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12.11.2020 10:42 Ответить
Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство - таковы ключевые проблемы украинского лесного хозяйства." -- Е ні, друзяки, це звичайно проблеми але ви чомусь забули наголовнішу. Бо більшої шкоди ніж нашим лісам завдають ЗАКОННІ РУБКИ не завдають навіть всі ваші перечислені проблеми разом взяті.

Відкрийте програму "гугл земля" чи "гугл карти" і погляньте на Карпати. Знайдіть таку річку як Тересва (в Закарпатській області) і погляньте, для прикладу, що оті ЗАКОННІ РУБКИ зробили з її верхівями!!! Там абсолюно голі гори. Беруть горб - і голять його налисо з усіх боків, - я такого законного звірства ще зроду не бачив. Потім сміливо гугліть "Осмолода" і погляньте що отой ДЛГ (моя б воля я б перейменував їх на ДЛБ) натворив в верхівях р.Лімниця і її притоках..
А потім, держава сипе грішми на ліквідацію паводків в Закарпатті і Прикарпатті.
Але друзяки, якщо хтось коли-небудь був в карпатському лісі і його застала гроза, то кожен на власному досвіді пересвідчився, що під добрячою ялиною, можна сидіти годину й на тебе жодна крапля не впаде. Тобто ліс, це фантастичний стримувач руйнівної сили грозової стихії. То що лисий горб від грози візьме - те він відразу, майже в ПОВНОМУ ОБЄМІ зливає в потоки. Натомість горб покритий ялиною грозову воду звичайно прийматиме, але величезна частина піде відразу в випаровування з ялинових "лап" інша частина поступово добиратиметься до землі де буде поглинута губкою ялинової хвої звідки ПОСТУПОВО віддаватиметься в потоки. Звичайно тривалі тижневі грози не стримають навіть ялинові ліси, але почекайте, у нас зараз навіть 1-2 денні рясні дощі з якоїсь мілкої Бистриці роблять Брахмапутру.
Притому всьому, якщо поглянути за паркан до поляків, то вони ліс ріжуть тонкими смугами. Таким чином, вирізана смуга заростає тим же самим лісом що його оточує з двох боків, тобто без суттєвої шкоди для екосистеми. У нас же - поголили начисто ялиновий пагорб та й плюнули, їдеш через десять років, а на місті колись густого ялинника росте всякий листяний непотріб. -- (не подумайте, що я бук непотребом називаю,маю на увазі інше - криволісся з мусорних порід дерев)
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12.11.2020 10:49 Ответить
Я от бачив у ЦНАПі років зо три тому як дві групи китайців/в'єтнамців (чорт їх розбере), душ так 40, отримували на чолі з перекладачем (!!!) український паспорт. Так що скоро такми темпами в нас буде західний Китай, а ліс на палички піде.
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12.11.2020 10:55 Ответить
Главная проблема Украины - эксперты и гетьманы.
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12.11.2020 11:23 Ответить
 
 