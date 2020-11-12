Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины

Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство – таковы ключевые проблемы украинского лесного хозяйства. А вот информация об уменьшении "зеленых массивов" не соответствует действительности.

"Относительно состояния лесов в Украине существует много мифов, – объяснил сайту 24 канала эксперт лесного направления украинской природоохранной группы (УПГ) Егор Гриник. – Например, что мы теряем наши леса, что их площадь сокращается... Но это правда лишь отчасти. На самом деле, с момента получения независимости площадь лесов является достаточно стабильной – около 16% территории страны".

Впрочем, и реальных проблем в лесной отрасли Украины очень много. Природоохранник пересчитал важнейшие.

Надо понимать, что понятие "восстановить деревья" – не значит восстановить лес, – рассказывает Гриник. – Действительно, лесоводы говорят о том, что восстанавливают леса. Однако на самом деле лес – это не куча деревьев, это сложная экосистема, в которой кроме деревьев существуют еще тысячи различных видов живого. Деревья после рубок восстанавливаются, а вот экосистема – нет.

В Украине более половины лесов имеют искусственное происхождение, то есть были высажены после вырубок. Очень часто на месте срубленного природного леса, который состоял из деревьев многих видов, высаживают одновидовый лес – так называемые монокультуры. Такие искусственные леса часто являются неустойчивыми к определенным внешним факторам и часто погибают.

Как пример, эксперт привел масштабные пожары в этом году в Чернобыле и Житомирской области, где как раз горели огромные площади сосновых монокультур.

"Многие пожары могли бы быть не такими катастрофическими, если бы там рос природный лес с различными видами деревьев, которые не так хорошо горят, – отмечает природоохранник. – К тому же, в монокультурах перестают существовать многие виды животных и растений, характерных для природных лесов – так мы теряем лесное биоразнообразие. К сожалению, в Украине до сих пор распространена практика создания монокультур на месте вырубок, даже там, где от этого можно отказаться. Вопрос необходимо решать на законодательном уровне".

По мнению Гриника, серьезной проблемой также являются незаконные рубки:

Руководство лесной отрасли Украины часто рассказывает, что пытается бороться с ними. Однако под незаконными они имеют в виду исключительно рубки "без документов", которые проводят сторонние люди. При этом реальной проблемой являются незаконные рубки "с документами", которые проводятся самими лесхозами. И такие рубки гораздо масштабнее, чем незаконные самовольные рубки. Для примера, это и незаконные санитарные рубки здоровых лесов и рубки с нарушениями определенных природоохранных ограничений.

Недавно появился новый председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Василий Кузевич – Прим. 24), но он, как и его предшественники, закрывает глаза на масштабные незаконные рубки, которые проводят его подопечные – лесхозы. К сожалению, лесная отрасль остается чрезвычайно коррумпированной. Проблема осложняется ненадлежащим контролем – экоинспекция сейчас очень ограничена в полномочиях и финансировании. Существуют инициативы, направленные на реформу экоинспекции, но пока они почему-то не приоритетны для Верховной Рады.

Эксперт также отмечает, что в Украине очень устаревшее лесное законодательство, которое делает законными даже самые катастрофические рубки. Так, в Польше в горных лесах Карпат сплошные рубки – большая редкость. А в Украине они распространены и разрешены, что имеет ужасные последствия.

Еще один пример – наше законодательство не дает конкретного механизма, как охранять редкие виды животных или растений в лесах. В развитых странах создаются определенные охранные зоны для таких видов, а у нас это просто никак не предусмотрено.

Таких примеров можно приводить много, – резюмирует Егор Гриник. – Нужно комплексно менять лесное законодательство, но это титаническая работа и пока непонятно, есть ли вообще человеческие и другие ресурсы это делать.