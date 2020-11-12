Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство: эксперт назвал главные проблемы лесной отрасли Украины
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Незаконные рубки, неправильное восстановление леса, коррупция и устаревшее законодательство – таковы ключевые проблемы украинского лесного хозяйства. А вот информация об уменьшении "зеленых массивов" не соответствует действительности.
"Относительно состояния лесов в Украине существует много мифов, – объяснил сайту 24 канала эксперт лесного направления украинской природоохранной группы (УПГ) Егор Гриник. – Например, что мы теряем наши леса, что их площадь сокращается... Но это правда лишь отчасти. На самом деле, с момента получения независимости площадь лесов является достаточно стабильной – около 16% территории страны".
Впрочем, и реальных проблем в лесной отрасли Украины очень много. Природоохранник пересчитал важнейшие.
Надо понимать, что понятие "восстановить деревья" – не значит восстановить лес, – рассказывает Гриник. – Действительно, лесоводы говорят о том, что восстанавливают леса. Однако на самом деле лес – это не куча деревьев, это сложная экосистема, в которой кроме деревьев существуют еще тысячи различных видов живого. Деревья после рубок восстанавливаются, а вот экосистема – нет.
В Украине более половины лесов имеют искусственное происхождение, то есть были высажены после вырубок. Очень часто на месте срубленного природного леса, который состоял из деревьев многих видов, высаживают одновидовый лес – так называемые монокультуры. Такие искусственные леса часто являются неустойчивыми к определенным внешним факторам и часто погибают.
Как пример, эксперт привел масштабные пожары в этом году в Чернобыле и Житомирской области, где как раз горели огромные площади сосновых монокультур.
"Многие пожары могли бы быть не такими катастрофическими, если бы там рос природный лес с различными видами деревьев, которые не так хорошо горят, – отмечает природоохранник. – К тому же, в монокультурах перестают существовать многие виды животных и растений, характерных для природных лесов – так мы теряем лесное биоразнообразие. К сожалению, в Украине до сих пор распространена практика создания монокультур на месте вырубок, даже там, где от этого можно отказаться. Вопрос необходимо решать на законодательном уровне".
По мнению Гриника, серьезной проблемой также являются незаконные рубки:
Руководство лесной отрасли Украины часто рассказывает, что пытается бороться с ними. Однако под незаконными они имеют в виду исключительно рубки "без документов", которые проводят сторонние люди. При этом реальной проблемой являются незаконные рубки "с документами", которые проводятся самими лесхозами. И такие рубки гораздо масштабнее, чем незаконные самовольные рубки. Для примера, это и незаконные санитарные рубки здоровых лесов и рубки с нарушениями определенных природоохранных ограничений.
Недавно появился новый председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Василий Кузевич – Прим. 24), но он, как и его предшественники, закрывает глаза на масштабные незаконные рубки, которые проводят его подопечные – лесхозы. К сожалению, лесная отрасль остается чрезвычайно коррумпированной. Проблема осложняется ненадлежащим контролем – экоинспекция сейчас очень ограничена в полномочиях и финансировании. Существуют инициативы, направленные на реформу экоинспекции, но пока они почему-то не приоритетны для Верховной Рады.
Эксперт также отмечает, что в Украине очень устаревшее лесное законодательство, которое делает законными даже самые катастрофические рубки. Так, в Польше в горных лесах Карпат сплошные рубки – большая редкость. А в Украине они распространены и разрешены, что имеет ужасные последствия.
Еще один пример – наше законодательство не дает конкретного механизма, как охранять редкие виды животных или растений в лесах. В развитых странах создаются определенные охранные зоны для таких видов, а у нас это просто никак не предусмотрено.
Таких примеров можно приводить много, – резюмирует Егор Гриник. – Нужно комплексно менять лесное законодательство, но это титаническая работа и пока непонятно, есть ли вообще человеческие и другие ресурсы это делать.
Пожалуйста, подождите...
Один руки рубал, другой - лес...
Рубака-парни.
Живу у Фeофаніі, за 30 м від лісу. Дивлюся у вікно. Бачу густий і високий грабово-дубовий ліс, в т. ч. дуби віком 200 років.
Знаешь, что такое сарказм?
Ну просто как? Как иначе остановить дебилов, которые потом плачут - А че это нас затопило, спасите и дайте бабла, а не то - дорогу перекроем - совсем без импорта будете.
Как каменный век блин - срубил ветку на которой сидел - и оказался в пещере, ноя про пло..ую сотону и боброго Боба. гггг
В Украине только одна проблема - тотальная коррупция!
Відкрийте програму "гугл земля" чи "гугл карти" і погляньте на Карпати. Знайдіть таку річку як Тересва (в Закарпатській області) і погляньте, для прикладу, що оті ЗАКОННІ РУБКИ зробили з її верхівями!!! Там абсолюно голі гори. Беруть горб - і голять його налисо з усіх боків, - я такого законного звірства ще зроду не бачив. Потім сміливо гугліть "Осмолода" і погляньте що отой ДЛГ (моя б воля я б перейменував їх на ДЛБ) натворив в верхівях р.Лімниця і її притоках..
А потім, держава сипе грішми на ліквідацію паводків в Закарпатті і Прикарпатті.
Але друзяки, якщо хтось коли-небудь був в карпатському лісі і його застала гроза, то кожен на власному досвіді пересвідчився, що під добрячою ялиною, можна сидіти годину й на тебе жодна крапля не впаде. Тобто ліс, це фантастичний стримувач руйнівної сили грозової стихії. То що лисий горб від грози візьме - те він відразу, майже в ПОВНОМУ ОБЄМІ зливає в потоки. Натомість горб покритий ялиною грозову воду звичайно прийматиме, але величезна частина піде відразу в випаровування з ялинових "лап" інша частина поступово добиратиметься до землі де буде поглинута губкою ялинової хвої звідки ПОСТУПОВО віддаватиметься в потоки. Звичайно тривалі тижневі грози не стримають навіть ялинові ліси, але почекайте, у нас зараз навіть 1-2 денні рясні дощі з якоїсь мілкої Бистриці роблять Брахмапутру.
Притому всьому, якщо поглянути за паркан до поляків, то вони ліс ріжуть тонкими смугами. Таким чином, вирізана смуга заростає тим же самим лісом що його оточує з двох боків, тобто без суттєвої шкоди для екосистеми. У нас же - поголили начисто ялиновий пагорб та й плюнули, їдеш через десять років, а на місті колись густого ялинника росте всякий листяний непотріб. -- (не подумайте, що я бук непотребом називаю,маю на увазі інше - криволісся з мусорних порід дерев)