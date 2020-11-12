Экс-чиновник ГПУ, растративший на "ремонт" помещений ведомства 1,8 млн, предстанет перед судом

НАБУ и САП завершили досудебное расследование факта злоупотребления служебным положением бывшим начальником одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины.

Об этом сообщает прес-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

10 ноября 2020 обвинительный акт направлен в суд. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины.

По данным следствия, бывший чиновник в течение 2015 обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ГПУ без намерения реального их исполнения.

В итоге работы не выполнили, зато ГПУ перечислила компаниям 1,8 млн грн.

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Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с января 2016 по октябрь 2020 года.

Экс-чиновку сообщили о подозрении в сентябре 2020 года.