В Нидерландах сегодня продолжатся слушания по делу МН17: будут решать, какие запросы защиты удовлетворить

В Нидерландах сегодня состоится очередное судебное заседание по делу сбития самолета рейса МН17 над Донбассом. Заседание начнется в 10:00 по киевскому времени.

Ожидается, что сторона обвинения отреагирует на запросы защиты в отношении расследования. Потом суд решит, какие запросы принимать, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Защита одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.