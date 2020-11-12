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Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня:

Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня позволит приостановить рост заболеваемости COVID-19. Для Украины сейчас главное не допустить коллапса медицинской системы.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что карантин выходного должен показать результат за три недели.

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"Результат, который мы ожидаем - это приостановление роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных", - сказал Степанов.

В случае коллапса медицинской системы в Украине будут заполнены все больничные койки и больным не смогут оказать медпомощь.

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"Нам главное не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% наполненность коек. В таком случае людям, которым нужна медицинская помощь в условиях больницы она не будет оказана", - добавил Степанов.
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Топ комментарии
+6
Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 8017
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12.11.2020 10:00
+5
Главный результат - это угробить малый и средний бизнес карантином от которого нету толку. Если уже чота вводить то полный лок-даун на месяц!!!
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12.11.2020 09:57
+5
что решает два дня локдауна, по сравнению с карантином весной. Что дадут эти два дня по сравнению с провалами на протяжении полгода? Только то что добьют остаток малого бизнеса.
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12.11.2020 10:01
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Главный результат - это угробить малый и средний бизнес карантином от которого нету толку. Если уже чота вводить то полный лок-даун на месяц!!!
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12.11.2020 09:57 Ответить
прям с языка сорвал)
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12.11.2020 09:58 Ответить
Степанов розповів, яких результатів очікує від карантину вихідного дня: "Нам головне не допустити колапсу медичної системи" - Цензор.НЕТ 8377
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12.11.2020 10:27 Ответить
А Велюр і Епіцентр будуть працювати ?
Навіть не сумніваюсь.
То чому іншим не можна ?
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12.11.2020 09:58 Ответить
Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 8017
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12.11.2020 10:00 Ответить
Ні, не мона. Буде Степашка вихідного дня.
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12.11.2020 10:03 Ответить
график растет... наверное правильное решение
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12.11.2020 10:01 Ответить
График растёт потому что каждый месяц количество ежедневно заболевших *2
Потому до задницы ему эта профанация
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12.11.2020 10:12 Ответить
Краще навчіть людей маски носити.
Не під носом і не на бороді.
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12.11.2020 10:01 Ответить
Не поможет
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12.11.2020 10:12 Ответить
обезьян сложно учить
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12.11.2020 10:15 Ответить
Поэтому и хотят хоть часть их привязать по будем.
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12.11.2020 10:18 Ответить
Из вашего текста следует, что не фото Л.И. Брежнева надо размещать, а Н.С, Хрущева. Ибо-
"Но свалилося горой горе неутешное
На посту погиб герой - голубь мира Брежнев" Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 7520

А как раз Хрущев умер на даче в стороне от дел державных, под опекой КГБ
Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 64
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12.11.2020 10:11 Ответить
Та бо Брежневу совали бамашки и он их, сысь-масысь, старался читать.
Так и это что лысое - вы слушал его брифинг? - эээ, бебе, ууу, ыыыы, ммм - это же позор.
Как и этот, Тупицын с КС - Лещенко неплохо его обосрал - без суржика и меканья два слова связать = Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 6391
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12.11.2020 10:16 Ответить
что решает два дня локдауна, по сравнению с карантином весной. Что дадут эти два дня по сравнению с провалами на протяжении полгода? Только то что добьют остаток малого бизнеса.
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12.11.2020 10:01 Ответить
А поточнее можно? Какого именно малого бизнеса? И в каком количестве? На примере любого насс. пункта...в процентах к общему его населения....хоть в отдаленном приближении
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12.11.2020 10:25 Ответить
А график рецессии тебе не нарисовать? а модульная прогнозирование рассчитать не надо? Губу закатай, стопор. Хватай гугл в зубы и грызи гранит статистики," умник"
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12.11.2020 10:40 Ответить
Во!! Так если карантин добьет бизнес такого хамла страна только выиграет!
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12.11.2020 13:29 Ответить
Со статистикой разобрался? Теперь урок номер 2. "Малый бизнес и короновирус". Подсказка. Вся поддержа малого бинзеса сводится практически к получению пособия по безработице.
П.С. Остальные консультации платные. Посмотрел твою "родословную". вроде и не зебил, а вопросы задаешь как лохи из отары Клоуна
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12.11.2020 13:41 Ответить
Мені це нагадує щось на кшалт: "Ми опинились на краю економічної прірви, але завдяки діям уряду нам треба зробити лише крок до економічного ривку".
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12.11.2020 10:04 Ответить
Зебіли, кого ви привели до влади? Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 8570
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12.11.2020 10:04 Ответить
Кого, кого! Себе подобных и привели Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы" - Цензор.НЕТ 1075
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12.11.2020 10:12 Ответить
знов піздно всрався. вже допустив. не допускать треюа було з березня.
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12.11.2020 10:06 Ответить
колапс любой системы ,в том числе и системы здравоохранения, делают колапсные руководители,
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12.11.2020 10:10 Ответить
а ще тупі і безвідповідальні громадяни. Які ігнорують правила безпеки.
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12.11.2020 10:17 Ответить
Пипець медицині прийшов разом з вами.
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12.11.2020 10:11 Ответить
Так ты ж это в апреле-мае-июне тоже рассказывал? идиот
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12.11.2020 10:11 Ответить
Как знать , то что глупость я согласен ,а вот жесткие меры принимать надо , и первую очередь дистанцирование и поголовное ношение масок без исключений. А также антисептирование всех поверхностей.И жесткие ограничения для болеющих , а то посмотрите в инстаграм, там они прямо ряссказывают что болеют и показывают как лазят по супермаркетам,все лапают и маску дергают , а то и без нее. За такие репортажи штрафовать так надо, что бы бабла на супермаркеты больше не осталось! Задолбали - ЕСЛИ ВЫ КОЗЛЫ БОЛЕЕТЕ ЛЕГКО ,ТО ИЗ ЗА ВАС УМИРАЮТ ДРУГИЕ ЛЮДИ ! Вы УБИЙЦЫ! Сидите дома и лечитесь! А нашей власти привет - ВЫ ТОЖЕ УБИЙЦЫ - спустили 65 лярдов в унитаз!
11.11.2020 18:10
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12.11.2020 10:12 Ответить
Якщо людина на вихідні не піде в зачинені на локдаун кафешки і клуби і не витратить грошей в гаманці бізнесменам, то бюджет недоотримає грошей і настане криза.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
11.11.2020 19:48
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12.11.2020 10:14 Ответить
якби люди були більш відповідальними, то і карантин не доводилось би вводити. А так, всім *****. Та бодай би ще їм було байдуже тільки до свого життя та здоров"я, але ж їм байдуже і до безпеки оточуючих. Тупа отара якась.
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12.11.2020 10:14 Ответить
то есть это все крупные города
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12.11.2020 10:17 Ответить
як думаєш,а чи вірус чіпляється до грошей, які ходять і тусуються під час карантину ??? А чи він дивиться на Твою маску і до грошей,котрими Тобі дають здачу ,і не чіпляється ,бо боїться маски? Степанов розповів, яких результатів очікує від карантину вихідного дня: "Нам головне не допустити колапсу медичної системи" - Цензор.НЕТ 3262
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12.11.2020 15:21 Ответить
В стране правят ликвидаторы!!! Всё к чему они прикасаются - умирает. Конституция, бизнес, армия, украинцы... Их цель - стереть с карты мира Украину. Спасибо зебилоиды за ваш выбор.
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12.11.2020 10:16 Ответить
Может стоило сделать локдаун выходного дня?
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12.11.2020 10:17 Ответить
Закрыть всё! на 2 выходных дня.
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12.11.2020 10:18 Ответить
Єдине що робить нинішня зевлада професійно, так це розвальює країну
Насолоджуйтесь зедебіли, ви це заслужили.
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12.11.2020 10:17 Ответить
Зебилы должны страдать!
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12.11.2020 10:18 Ответить
не збираюсь захищати зелену владу, але і безвідповідальних громадян також захищати не треба. Спочатку ви, дебілоїди, обрали собі таку владу, яка за гроші виділені на боротьбу з пандемією, за які мали б купувати ліки, платити медикам, облаштовувати лікарні всім необхідним, натомість тратять ті гроші на відосіки та на дороги, а тепер самі ж і цькуєте її. Якщо вже вибрали собі блазнів, то й робіть те, що вони наказують. Хоча, якщо в вас відмовив здоровий глузд у квітні 2019-го, то, наврядчи він з"явиться у 2020-му. Жеріть тепер.
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12.11.2020 10:24 Ответить
главное не допустить коллапса медицинской системы...

Ага.. 200 трупов ежедневно - да наплевать!! У них главное другое, не допустить коллапс, даже если будет по 1000 трупов в день... Почему **** зеленая молчит????
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12.11.2020 10:27 Ответить
Не в состоянии - занят самоизлечением в Феофании вместе со своим партнером по постельке Ермаком.
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12.11.2020 11:08 Ответить
"Главное не допустить коллапса медицинской системы" - чтобы не потерять работу, или чтобы реально, а не по телику, лечить больных? Уже детей у порога роддомов рожают, в то время, как персонал сидит внутри, закрыв двери. То, такой роддом - это уцелевший от коллапса?
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12.11.2020 10:28 Ответить
Живемо в паралельній реальності.У них ще колапсу немає,у нас він вже давно присутній. Впевнився особисто.
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12.11.2020 10:46 Ответить
Вам главное умишка насобирать - отгуляли лето кодляками несмотря на запрет - теперь жуйте сопли.
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12.11.2020 11:06 Ответить
 
 