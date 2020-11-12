Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы"

Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня позволит приостановить рост заболеваемости COVID-19. Для Украины сейчас главное не допустить коллапса медицинской системы.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что карантин выходного должен показать результат за три недели.

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"Результат, который мы ожидаем - это приостановление роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных", - сказал Степанов.

В случае коллапса медицинской системы в Украине будут заполнены все больничные койки и больным не смогут оказать медпомощь.

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"Нам главное не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% наполненность коек. В таком случае людям, которым нужна медицинская помощь в условиях больницы она не будет оказана", - добавил Степанов.