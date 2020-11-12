Степанов рассказал, каких результатов ожидает от карантина выходного дня: "Нам главное не допустить коллапса медицинской системы"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня позволит приостановить рост заболеваемости COVID-19. Для Украины сейчас главное не допустить коллапса медицинской системы.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что карантин выходного должен показать результат за три недели.
"Результат, который мы ожидаем - это приостановление роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных", - сказал Степанов.
В случае коллапса медицинской системы в Украине будут заполнены все больничные койки и больным не смогут оказать медпомощь.
"Нам главное не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% наполненность коек. В таком случае людям, которым нужна медицинская помощь в условиях больницы она не будет оказана", - добавил Степанов.
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Навіть не сумніваюсь.
То чому іншим не можна ?
Потому до задницы ему эта профанация
Не під носом і не на бороді.
"Но свалилося горой горе неутешное
На посту погиб герой - голубь мира Брежнев"
А как раз Хрущев умер на даче в стороне от дел державных, под опекой КГБ
Так и это что лысое - вы слушал его брифинг? - эээ, бебе, ууу, ыыыы, ммм - это же позор.
Как и этот, Тупицын с КС - Лещенко неплохо его обосрал - без суржика и меканья два слова связать =
П.С. Остальные консультации платные. Посмотрел твою "родословную". вроде и не зебил, а вопросы задаешь как лохи из отары Клоуна
11.11.2020 18:10
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
11.11.2020 19:48
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Насолоджуйтесь зедебіли, ви це заслужили.
Ага.. 200 трупов ежедневно - да наплевать!! У них главное другое, не допустить коллапс, даже если будет по 1000 трупов в день... Почему **** зеленая молчит????