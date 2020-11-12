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Власти Славянска пока не будут вводить карантин выходного дня: "Для жителей пригорода выходные - единственная возможность приехать за покупками"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власти Славянска пока не будут вводить карантин выходного дня:

Власти Славянска (Донецкая область) пока не намерены выполнять решение Кабинета Министров о введении карантина выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"Вчера правительство приняло решение о введении в Украине карантина выходного дня. Однако выходной в 100-тысячном прифронтовом Славянске и городах-миллионниках Киеве или Харькове имеют существенные различия. Наши предприниматели уже много месяцев и без того работают лишь для того, чтобы сохранить свой бизнес и рабочие места. А для жителей пригорода выходные дни - единственная возможность приехать за покупками в город либо продать здесь, на рынках, излишки выращенной сельхозпродукции", - говорится в сообщении.

По словам Ляха, решения о карантинных ограничениях должны приниматься на местах, комиссиями по чрезвычайным ситуациям и направил в Кабмин соответствующее письмо.

"Пока же никаких дополнительных ограничений на выходные мы вводить не будем. Наша комиссия отследит ситуацию, и через неделю примем решение. Главное сейчас - не паниковать, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет избежать негативных последствий", - подытожил мэр Славянска.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что с ближайшей пятницы, 13 ноября, в Украине будет действовать карантин выходного дня. С 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, СТО, клиники (в том числе ветеринарные), банки и почта.

Также читайте: Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в семи городах, 22 ноября - в 12

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
А як там мальчік в трусіках, ще живий?
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12.11.2020 10:08
+5
Разве только для Славянска? Выходные дни - это возможность и для работающих в городе, что-то купить на рынке по вменяемым ценам, и селянам заработать копейку
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12.11.2020 10:15
+3
Хотя с женщинами не спорю, но разрешите вопрос.
А без жратвы, средств гигиены и в рваных носках - трусах в той же реанимации комфортнее?
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12.11.2020 10:32
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А як там мальчік в трусіках, ще живий?
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12.11.2020 10:08 Ответить
Его беременная ветеранша бульоном из снегирей выходила Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками" - Цензор.НЕТ 8215
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12.11.2020 10:17 Ответить
Карантин нужно делать в рыбные дни во вторник и четверг
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12.11.2020 10:10 Ответить
Допригаються. Коли знищували малий бізнес і віджимали на користь своїх робичів то їх не хвилювало. А зараз коли майже весь малий бізнес в Україні належить родичам місцевих тузів, то їх хвилює.

Якби населення ще не напивалося і було більш грамотне і дисципліноване, то ї з ковідом такої ситуації не було б. Яки 10 основних базових правил власної гігієни? Ніхто навіть 5 не назове.
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12.11.2020 10:11 Ответить
Разве только для Славянска? Выходные дни - это возможность и для работающих в городе, что-то купить на рынке по вменяемым ценам, и селянам заработать копейку
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12.11.2020 10:15 Ответить
ринок на повітрі. намордніки і відстань. наче умови дозволяють. до речі, у заборонах про ринок немає ні слова. у робочі дні працюватиме.
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12.11.2020 10:23 Ответить
Бессарабский рынок на открытом воздухе Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками" - Цензор.НЕТ 3594 ? И на большинстве рынков есть крытые павильоны... Например тот же "Привоз"
Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками" - Цензор.НЕТ 919
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12.11.2020 10:29 Ответить
великий ангар. нормально. двері завжди відкриті, якщо люди будуть тримати дистанцію і намодніки на носі, ане під ним, то усе буде норм.
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12.11.2020 10:31 Ответить
ну ну..с покупками в реанимацию?
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12.11.2020 10:17 Ответить
то вибір особистий. а особливо вату не жалько.
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12.11.2020 10:27 Ответить
Хотя с женщинами не спорю, но разрешите вопрос.
А без жратвы, средств гигиены и в рваных носках - трусах в той же реанимации комфортнее?
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12.11.2020 10:32 Ответить
А что так можно?
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12.11.2020 10:20 Ответить
по закону децентралізації можна. якщо руководство співвідносить кількість захворівших з антиепідемічними мірами. чим менше село, тим меньше людей, тим менше захворівших. проблема завжди з великим містами, де народ на голові один у одного.
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12.11.2020 10:26 Ответить
Всі Вовочку послали. Влада Слов'янська поки не запроваджуватиме карантин вихідного дня: "Для жителів передмістя вихідні - єдина можливість приїхати за покупками" - Цензор.НЕТ 2824
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12.11.2020 10:26 Ответить
=А ти сам в хаті прибрати не здатний ?
На свиню чекаєш ?
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12.11.2020 10:31 Ответить
В цьому випадку чекаєте ви....
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12.11.2020 10:40 Ответить
если бы вовочку то хр с ним. посылают власть Украины,если вы не заметили. если проконает без последствий отказ выполнять решение кабмина то дальше будет больше. с этого и начинается сепаратизм.
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12.11.2020 10:36 Ответить
Як же це вони назвали себе прифронтовим містом? Там же вважають, що з Росією війни нема, а Гіркін був в місті на екскурсіЇ, проїздом зі Славяногірська і Штепа його знайомила з визначними місцями міста.
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12.11.2020 10:26 Ответить
Точно!
Ресторанов в Славянске столько, что нужно бороться с карантином!
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12.11.2020 10:38 Ответить
Плевать что будет с жителями Славянска. Больше сдохнет- меньше пособников рускава мiра со Штепой во главе.
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12.11.2020 12:22 Ответить
 
 