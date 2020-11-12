Данные о 6 подозреваемых в деле о сбитом Ираном "Боинге" целенаправленно умалчиваются, - Мамедов
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Иранская сторона не хочет предоставлять информацию о шести подозреваемых по делу о крушении самолета авиакомпании МАУ рейса PS 752, сбитого ракетой иранских вооруженных сил 8 января 2020 г.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил заместитель Генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.
"Иранская сторона тщательно замалчивает эту информацию. Еще в январе мы просили предоставить копии процессуальных документов для подтверждения вины. Ответа нет до сих пор. Целенаправленно умалчиваются данные о подозреваемых, их анкетные данные, полномочия и обязанности, мера причастности и уровень ответственности каждого", - рассказал Мамедов.
При этом он подчеркнул, что международное право обязывает каждое государство предоставлять наиболее полную информацию друг другу в рамках уголовного производства.
Полный текст интервью с Гюндузом Мамедовым читайте по ссылке.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
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