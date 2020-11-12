Чтобы выбрать способ лечения COVID-19, надо сделать шесть анализов крови, - заведующая инфекционным отделением Гук
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Чтобы выбрать способ лечения, людям с симптомами COVID-19 нужно делать шесть анализов крови.
Об этом сказала в интервью Укринформу врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы определиться, как лечить пациента с ковидом, важны три обстоятельства. Первое - высота температуры и ее управляемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе - сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье - 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения", - рассказала Гук.
По ее словам, на 5-7 день от начала первых симптомов (ломота, температура) не следует сбивать температуру до 38,5, если нет сопутствующих осложняющих факторов (судорожный синдром и т.д.).
Пожалуйста, подождите...
10 дней температура 39 ! Сатурация меньше 90.
На вызовы - не реагируют: "Записывайтесь на прием".
Ага, выстойте очередь вместе с другими больными и мы вам дадим направления на 6 анализов.
А если по простому - **** вы шары гоняли 9 месяцев то?
6 анализов - а 6 раз на *лык не хохо?
что за бред они несут то? да пока 6 анализов сделают, то православный уже 6 дней будет на дудке Яхве играть то. А атеист - прииграет 6 триллионов евро в карты(там просто бабло - как в Зимбабве - хоть на грузовике вози )
Я так думаю к концу карантина много вакцин покупать не нужно, у людей денег не будет даже на анализы ...
А ваша вакцина наверное будет такой же бесплатной как тесты на корону .
чтобы уже сразу выкачать все деньги в первый же день пребывания в больнице. После них сразу можно выписывать и браться за следующего "клиента"
https://www.youtube.com/watch?v=YwxYZmmQJAo
он безвреден для людей с хорошей иммунной системой, но опасен для имеющих серьёзные заболевания органов - по той же причине сниженного иммунитета
закаляйтесь, меньше жрите, больше двигайтесь, обливайтесь холодной водой - и можно забыть про Корону - такие люди ей не по зубам
и ни в коем случае не делайте вторую прививку Пфайзером - она провоцирует тромбофлебит, а за ним и инсульт - даже у детей и молодёжи