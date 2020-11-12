Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса, первый транш составит около 1,2 млн доз, - Ляшко. ВИДЕО
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Решение об ориентировочной дате поставки в Украину вакцины от коронавируса примут 19 ноября. Украина получит около 8,5 млн доз.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, страна работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни в случае его регистрации с доказанной безопасностью и эффективностью.
"Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, что будет равняться 20% от количества населения. Речь идет, если отталкиваться от нашей официальной статистики, о максимум 8,5 млн дозах. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тысяч доз. Ближайшее заседание правления COVAX состоится 19 ноября, тогда станет известно об ориентировочных датах поставок, ориентировочное количество, и ориентировочная стоимость", - сказал Ляшко.
Главный санврач также напомнил, что Украина вошла в список 99 стран, которым предложат или специальную рыночную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится или вакцину в рамках механизма COVAX без оплаты.
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Не бывает вакцин, сляпанных на скорую руку за несколько месяцев. Их не существует в природе. Вакцина - это минимум 5-7 лет.
Но если эпидемия слишком сильная, то и разработать смогут в форсированном темпе, и некоторые стадии тестирования пропустить, и сертификаты выдадут по быстрому, и госзаказы на миллиарды будут.
У нас в Австралии предрекали 70% заражённых и от 50000 до 150000 умерших. В реальности: "умерших от ковида" (практически все из них - в домах престарелых, т.е. люди которым оставалось жить около 6 месяцев) всего 900 на всю страну.
Абсолютная лажа этот "ковид". Нае*алово всемирного масштаба.
Ничего там нельзя "разработать в форсированном темпе".
Вакцину не выращивают в пробирке - типа посадил семечко и ждешь год, когда вырастит.
Разработка вакцины скорее больше походит на поиск потерявшегося в лесу человека. Если его искать силами одного человека - может и никогда не найдешь. А если отрядом из 40 человек - то можно за пару дней найти. А если подключить армию, вертолеты, тепловизоры, собак и прочие ресурсы - то можно найти и за час. Так и вакцина. Для ее разработки нужно выполнить сотню исследовательских опытов. Если это делать без спешки, в условиях маленького финансирования, в одной лаборатории силами одной маленькой исследовательской группы, а потом долго и нужно преодолевать бюрократию при ее регистрации, испытаниях, а потом еще и с трудом пытаться ее продавать - тогда да, долго.
А в условиях, когда весь мир сидит в карантине и несет колоссальные убытки в экономиках, можно быть уверенным в продажах на сотни миллиардов долларов. И тот их получит, кто сделает вакцину первой и первым выведет на рынок. Потому, исследователям дают любые ресурсы. Надо сделать сотню опытов? Берите в подрядчиков 10 лаборатория, пусть каждая сделает 10 опытов. Надо добровольцев для испытаний? Берите деньги и ищите людей. Первые два этапа прошли успешно? Третий с вероятностью 99% тоже пройдет успешно? Не будем ждать, начинайте регистрацию и промышленное производство и ищите покупателей.
Создание нового продукта имеет свою предельную скорость. Потому что это пошаговый процесс, через стадии которого перескочить невозможно. Любое ускорение связано только с тем что, помимо учёного, есть лаборант, подносящий пробирки, уборщица, вытирающая стол и пол, и т.д. Каждый следующий шаг в разработке можно начинать лишь только по завершении предыдущего.
Зайду лишь с другой стороны - а с какого потолка Вы взяли, 5 лет на создание вакцины - это предельная скорость разработки? А может быть предельная скорость - это 1 год. А 5 лет получается, когда вакцину разрабатывают тихой сапой, без спешки и без лишних расходов.
По поводу того же "Спутника" говорили: это совершенно не новый продукт. Там нет какого-то принципиально нового раствора с секретными химическими веществами. Там нет никакой новой технологии. "Спутник" сделан на базе старой, уже отработанной основы для другого коронавируса. Внедряется с помощью аденовируса. По сути препарат готов был с самого начала - просто к этому аденовирусу на горб нужно было прицепить нужные антигены, взятые от ковида, вместо антигенов, взятых от другого вируса.
По сути при разработке вакцины нужно этот антиген выделить - найти тот кусок РНК вируса, на который организм человека реагирует выделением антител. И вот здесь совершенно не обязательно делать все последовательно. У ученых может быть 100 кандидатов в теле вируса, которые ученые подозревают в качестве антигена. И можно конечно, последовательно проверять 100 вариантов один за другим. А можно привлечь к работе 20 исследователей, каждому из которых на проверку достанется 20 образцов. Отсюда и ускорение разработки.
А в Великобритании населения в 2.5 раза больше, чем в Австралии, а смертей больше в 60 раз. Итого в 24 раза чаще.
Чем объясняется такая разница - хз.
Да что там, в моем захолустном городке на 250 тысяч жителей, только за прошлую ночь от ковидной пневмонии 4 человека скончалось. И мест в больницах нет.