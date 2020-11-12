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Мендель опровергла, что у нее обнаружили коронавирус: "Самый большой фейк утра"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Мендель опровергла, что у нее обнаружили коронавирус:

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель опровергла информацию некоторых СМИ, будто у нее обнаружен коронавирус, при этом сообщив, что регулярно делает тесты на COVID-19.

Об этом Мендель написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный - сообщу. Тесты делаю регулярно", - отметила пресс-секретарь Президента.

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Мендель опровергла, что у нее обнаружили коронавирус: Самый большой фейк утра 01
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Топ комментарии
+36
Юля, вы сами большой фейк, как и ваш Вова.
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12.11.2020 10:38
+29
А вона тест на вагітність з коронавірусним не сплутала ?
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12.11.2020 10:34
+20
"Самый большой фейк утра".

Да куда там... У зеленых менделей массовая мания величия.
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12.11.2020 10:38
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А вона тест на вагітність з коронавірусним не сплутала ?
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12.11.2020 10:34 Ответить
У фізбуці з неї вже стібуться по повній! І це тільки ранок.
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12.11.2020 10:39 Ответить
Як можна сплутати те, чого вона не розрізняє?
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12.11.2020 12:16 Ответить
Ото ж вона написала шо угодно тільки не вірус.
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12.11.2020 10:35 Ответить
Юля, вы сами большой фейк, как и ваш Вова.
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12.11.2020 10:38 Ответить
Мендель спростувала, що у неї виявили коронавірус: "Найбільший фейк ранку" - Цензор.НЕТ 6265
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12.11.2020 11:33 Ответить
"Самый большой фейк утра".

Да куда там... У зеленых менделей массовая мания величия.
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12.11.2020 10:38 Ответить
Больше фейков чем вы и ваши кукловоды не создавал никто в нашей стране.

Суд обязал СМИ опровергнуть информацию о бывшем замглавы Службы внешней разведки.

Журналисты должны опровергнуть, что Семочко владеет недвижимостью на миллионы долларов, а его родственники - граждане России.
Голосеевский райсуд Киева обязал ряд украинских изданий опровергнуть распространенную ими информацию о бывшем первом заместителе главы Службы внешней разведки Сергее Семочко как не соответствующую действительности и причиняющую моральный вред. Об этом говорится в решении суда.

Суд обязал журналистов опровергнуть информацию о том, что Семочко владеет недвижимостью на миллионы долларов и бизнесом в оккупированном Крыму, его родственники - граждане России, да и сам он "несет ответственность за сотни смертей".

Также суд признал недостоверной информацию о том, что Семочко "ответственен за пропажу в Украине лекарств для диализа, вследствие которой погибло порядка 200 украинцев", а СБУ "годами "доила" фармбизнес", и занималась этим якобы именно контрразведка СБУ, которую возглавлял Семочко.Среди тех, кого суд обязал опровергнуть указанную информацию, - телерадиокомпания Люкс, сайт uaportal.com, Bihus.info.
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12.11.2020 10:42 Ответить
эт точно. всем пофиг на ее тест. чи не великий государственный деятель.
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12.11.2020 10:51 Ответить
а шо, половым путем короновирус не передается?
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12.11.2020 10:38 Ответить
Ты, Мендель, лучше скажи, от кого ты подхватила этот самый большой фейк. Короновирус весьма заразен, а Зеля ним вроде как болеет.
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12.11.2020 11:09 Ответить
Тогда и Фофы нету. Спрятался Фофа от народа!
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12.11.2020 10:39 Ответить
ну а шо еще можно с нее взять кроме анализов?
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12.11.2020 10:39 Ответить
але дурна баба, тести на вагітність не визначають корону...
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12.11.2020 10:39 Ответить
две полосочки?
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12.11.2020 10:40 Ответить
я вообще это в первый раз слышу ,а эта дура возомнила себя самым большим фейком утра)))))
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12.11.2020 10:41 Ответить
Моніка підтвердила що ковід не передається оральний шляхом
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12.11.2020 10:41 Ответить
Так это же не модно. Все современные чиновники обязаны быть инфицированы.
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12.11.2020 10:42 Ответить
Заразила всю зелену верхівку і каже що у неї нема вірусу. Мендель опровергла, что у нее обнаружили коронавирус: "Самый большой фейк утра" - Цензор.НЕТ 7692
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12.11.2020 10:42 Ответить
вона не заразилась ковідомо, бо вони всі під-си... адже емак заразився одразу з шмарклею
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12.11.2020 10:52 Ответить
Кому ти треба, чито?
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12.11.2020 10:43 Ответить
У беременных очень мощный неспецифический иммунитет, им заболеть труднее.
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12.11.2020 10:44 Ответить
І тести на IQ також?
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12.11.2020 10:44 Ответить
Мендель опровергла, что у нее обнаружили коронавирус: "Самый большой фейк утра" - Цензор.НЕТ 9453
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12.11.2020 10:50 Ответить
Вот только про этот фейк мы узнали от самой Мендель. Мендель опровергла, что у нее обнаружили коронавирус: "Самый большой фейк утра" - Цензор.НЕТ 5298
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12.11.2020 10:52 Ответить
Розуму у неї ніц нема так вскочити в халепу і потрапити Тирнету на язик. Тепер нехай не скиглить. Мендель спростувала, що у неї виявили коронавірус: "Найбільший фейк ранку" - Цензор.НЕТ 995
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12.11.2020 10:56 Ответить
А передаётся ли вирус половым путём ,вот в чём вопрос ? Мендель спростувала, що у неї виявили коронавірус: "Найбільший фейк ранку" - Цензор.НЕТ 9992
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12.11.2020 10:55 Ответить
Что то Подозрительно все По болели , а Мендель оставили на Хозяйстве, вот и получается , что День , то Мендель.Уже переплюнула Машу Захарову .
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12.11.2020 10:55 Ответить
"Самый большой фейк утра" - Мендель

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Еще не вечер
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12.11.2020 10:57 Ответить
Юлька, може ти і не вагітна? А взагалі то, з чого ти взяла що когось інтересує маєш ти коронавірус чи ні? І в цілому - невже ти дійсно думаєш, що твоя персона когось цікавить, крім Клоуна, звісно?
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12.11.2020 11:01 Ответить
"Мендель опровергла, что у нее обнаружили коронавирус: "Самый большой фейк утра"" - так мы тебе и поверили. У Зеленского есть, а у неё нет, будто они не целовались.
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12.11.2020 11:02 Ответить
Гавно до гавна не липнет?
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12.11.2020 11:03 Ответить
"Самый большой фейк утра" На жаль...
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12.11.2020 11:04 Ответить
Особисто мені-до спини.
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12.11.2020 11:05 Ответить
Фото на память о удачном сексе....... без коронавирусаМендель спростувала, що у неї виявили коронавірус: "Найбільший фейк ранку" - Цензор.НЕТ 2736
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12.11.2020 11:10 Ответить
Это недоразумение оказывается носит корону от вовчика, юмор 95 балагана, но то шо ермак поздравил байдена, уже не юмор, а катастрофа государства Украина.
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12.11.2020 11:14 Ответить
Да кому эта мешпуха вся,включая ее,и.о.презЕдента,его полового партнера и всей свиты,нужна?Кого это интересует?????
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12.11.2020 11:27 Ответить
Її пагаворкі нада іздать учебніком для факультєтоф журналістікі. Люблю єя!
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12.11.2020 12:02 Ответить
У Мендель обнаружили крендель!
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12.11.2020 12:29 Ответить
Выражаясь "по-мендельски": "Увы..состояние здоровья хорошее.." ☺
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12.11.2020 12:52 Ответить
Друга перша лєдя України регулярно робить тести. Якщо вона здорова, то виявляється, що є ще третя перша лєдя. Хто це? Мендель спростувала, що у неї виявили коронавірус: "Найбільший фейк ранку" - Цензор.НЕТ 4618
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12.11.2020 13:09 Ответить
Ермак, не?
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12.11.2020 14:24 Ответить
Я сподівалась, шо це якась бабада.
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12.11.2020 14:28 Ответить
Невже її не ізолювали разом з преЗедентом? Як же він там на самоті, сердешний?
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12.11.2020 13:42 Ответить
Усе вы врете....
Сиф - да...
Трипак - да....
Корона - нет...
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12.11.2020 14:18 Ответить
А кто такая Аннушка? Да , так одна...
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12.11.2020 14:34 Ответить
Теперь нужно Зелебобу на мендевошки проверить.
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12.11.2020 15:30 Ответить
 
 