Мендель опровергла, что у нее обнаружили коронавирус: "Самый большой фейк утра"

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель опровергла информацию некоторых СМИ, будто у нее обнаружен коронавирус, при этом сообщив, что регулярно делает тесты на COVID-19.

Об этом Мендель написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный - сообщу. Тесты делаю регулярно", - отметила пресс-секретарь Президента.

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