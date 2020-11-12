Мендель опровергла, что у нее обнаружили коронавирус: "Самый большой фейк утра"
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Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель опровергла информацию некоторых СМИ, будто у нее обнаружен коронавирус, при этом сообщив, что регулярно делает тесты на COVID-19.
Об этом Мендель написала на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Привет! Догадаетесь, какой самый большой фейк утра? Если будет положительный - сообщу. Тесты делаю регулярно", - отметила пресс-секретарь Президента.
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Да куда там... У зеленых менделей массовая мания величия.
Суд обязал СМИ опровергнуть информацию о бывшем замглавы Службы внешней разведки.
Журналисты должны опровергнуть, что Семочко владеет недвижимостью на миллионы долларов, а его родственники - граждане России.
Голосеевский райсуд Киева обязал ряд украинских изданий опровергнуть распространенную ими информацию о бывшем первом заместителе главы Службы внешней разведки Сергее Семочко как не соответствующую действительности и причиняющую моральный вред. Об этом говорится в решении суда.
Суд обязал журналистов опровергнуть информацию о том, что Семочко владеет недвижимостью на миллионы долларов и бизнесом в оккупированном Крыму, его родственники - граждане России, да и сам он "несет ответственность за сотни смертей".
Также суд признал недостоверной информацию о том, что Семочко "ответственен за пропажу в Украине лекарств для диализа, вследствие которой погибло порядка 200 украинцев", а СБУ "годами "доила" фармбизнес", и занималась этим якобы именно контрразведка СБУ, которую возглавлял Семочко.Среди тех, кого суд обязал опровергнуть указанную информацию, - телерадиокомпания Люкс, сайт uaportal.com, Bihus.info.
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Еще не вечер
Сиф - да...
Трипак - да....
Корона - нет...