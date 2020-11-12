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Загрузка коек в больницах не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрузка коек в больницах не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в шести областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Койки заполнены менее чем на 50% лишь в Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 54,7%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загрузка коек в больницах не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
Але в лікарню складно потрапити.
Хтось бреше ?
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12.11.2020 10:35
+1
во врут В Киеве даже в платные клиники очередь на неделю!!
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12.11.2020 10:41
+1
Не,Ксюша.Не брешет.Недоговаривает.Молчит про загрузку врачей. Было в больнице 60 коек и четыре анестезиолога..Потом коек добавили и стало их 240...так как ложат только средних и тяжёлых то половина на кислороде.вот и выходит врач один на смене а больных 120...он их и обойти не успевает...Поэтому стараются любыми способами не брать помочь некому,не успевают..а отвечать брать грех на душу не хотят.Вот как то так...🤢
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12.11.2020 10:46
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Але в лікарню складно потрапити.
Хтось бреше ?
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12.11.2020 10:35 Ответить
Немає значення скільки місць в лікарнях зайнято, якщо медики не знають як діяти з хворими на коронавірус. Медики зараз просто статисти які фіксують одужання або смерть пацієнта. Потрібно терміново усувати від медицини Степанова та Радуцького, це люди які довели до катастрофи під час епідемії і за це має бути кримінальна відповідальність, арешт, суд, тюрма! Якщо Зеленський не усуне фізкультурника Радуцького та студента Степанова від управління медициною, він піде в тюрму разом з ними за злочинну бездільяність!
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12.11.2020 10:45 Ответить
Хто вам сказав, що не знають ?
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12.11.2020 10:46 Ответить
Вони і сказали.
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12.11.2020 10:48 Ответить
Якщо людина не може придбати ліки, то нічим лікувати.
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12.11.2020 10:50 Ответить
Лікарі не знають які ліки давати людям, в кожній області, в кожній лікарні, в кожного лікаря різні методи, немає системності, немає координації, немає порядку і управління медициною! Як це завжди буває більшість ліків які просять купити для пацієнтів - не потрібні, або навіть шкодять хворому і МОЗ не втручається в цю вакханалію!
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12.11.2020 10:52 Ответить
Это называется чув дзвін..😁
Не лечат это да,потому как лекарства то нету,а вот поддержку организма оказывают согласно протоколов, а там как организм...
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12.11.2020 10:52 Ответить
Не,Ксюша.Не брешет.Недоговаривает.Молчит про загрузку врачей. Было в больнице 60 коек и четыре анестезиолога..Потом коек добавили и стало их 240...так как ложат только средних и тяжёлых то половина на кислороде.вот и выходит врач один на смене а больных 120...он их и обойти не успевает...Поэтому стараются любыми способами не брать помочь некому,не успевают..а отвечать брать грех на душу не хотят.Вот как то так...🤢
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12.11.2020 10:46 Ответить
Брешуть.
Бо прямо не говорять про нестачу персоналу.
Окрім того, медперсонал сам хворіє і помирає.
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12.11.2020 10:48 Ответить
Ксюша!Вчера на всю страну громко громко заявили-готовят заявку в ВОЗ за помощью врачами!!! И цифры у меня не из телевизора, а от врача отделения
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12.11.2020 10:56 Ответить
Китайці приїдуть. Може. Або індуси.
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12.11.2020 10:57 Ответить
https://censor.net/ru/news/3230363/v_minzdrave_gotovy_podat_zayavku_v_voz_chtoby_oni_prislali_medikov_na_pomosch_lyashko
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12.11.2020 11:06 Ответить
Эти койки, лiжка, ему еще не снятся? Что дает эта статистика? Запастись своей койкой в случае чего - с ней в больницу?
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12.11.2020 10:36 Ответить
Минздрав хочет сказать,что в больнице больше нет мест и персонала для оказания помощи.В случае болезни расчитывать только на свои силы и оказывать помощь себе дома самому.Может повезет.С Богом.Аминь.
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12.11.2020 10:45 Ответить
во врут В Киеве даже в платные клиники очередь на неделю!!
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12.11.2020 10:41 Ответить
 
 