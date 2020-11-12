Иран официально признал попадание его ракет в "Боинг" МАУ, но обещанный технический отчет так и не дал, - Мамедов

Иранская сторона официально признала свою причастность к катастрофе самолета авиакомпании МАУ рейса PS 752, однако отчет об этом предоставлять не торопится.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил заместитель Генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Впервые именно от официальных лиц Ирана мы получили подтверждение, что украинский самолет потерпел крушение после того, как в него попали две ракеты малой дальности класса "земля-воздух", выпущенные из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". Этот военно-технический отчет нам пообещали предоставить, прошел уже почти месяц со второго раунда переговоров. Но, к сожалению, документального подтверждения выводов мы так и не получили", - рассказал Мамедов.

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Кроме того, по его словам, в Тегеране пообещали до конца октября отправить в Украину и одно из вещественных доказательств – летный IPad экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.

"Это обещание также пока не выполнено", - отмечает заместитель генпрокурора.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.