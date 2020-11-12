Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко
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Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в пяти областях: Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
"По данным эпидемиологического надзора в Украине не выявлено циркуляции вирусов гриппа. За прошедшую неделю ОРВИ заболело около 170 тыс. человек, 30% из них – дети. В большинстве регионов эпидпроцесс по гриппу и ОРВИ пребывает на неэпидемических уровнях. В Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях зарегистрирован низкий уровень превышения эпидпорога", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Ляшко, с начала эпидсезона против гриппа вакцинированы 50,143 тыс. человек, в том числе 20 тыс. за последнюю неделю.
"С понедельника Минздрав направил в регионы первые поставки вакцины против гриппа, закупленной за средства госбюджета, в количестве 40 тыс. доз. Сегодня последняя область получит свою вакцину. Вакцина будет использоваться для иммунопрофилактики медработников, предоставляющих помощь при COVID-19, а также работников "экстренки", - добавил замминистра.
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Інакше ви би отримали замість закладеності носа - "закладеність" легень.
Ковід зараз перемагає все.
Ну и что делать? За одну только неделю - 170 тысяч заболевших на один из видов респираторки. ОТ КОТОРОГО НЕТ ВАКЦИНЫ!!!
Ну что? Всех закрыть по домам?