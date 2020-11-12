За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 11 человек, выздоровели - 506, выявили 931 новый случай, - Кличко

Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 931 случай коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

Он сообщил, что за сутки в столице умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян.

На сегодня в столице уже 47 563 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Так, заболели: 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Также заболели 36 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 164, в Подольском - 145 и 133 случая - в Шевченковском районе.

"Заботьтесь о своем здоровье! Если чувствуете первые симптомы заболевания, обращайтесь к семейному врачу. Если контактировали с теми, у кого обнаружили коронавирус, находитесь самоизоляции.

Своим сознательным отношением мы можем предотвратить стремительное распространение болезни!" - написал Кличко.



