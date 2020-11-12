За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 11 человек, выздоровели - 506, выявили 931 новый случай, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 931 случай коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.
Он сообщил, что за сутки в столице умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 925 киевлян.
На сегодня в столице уже 47 563 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Так, заболели: 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Также заболели 36 медиков.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 164, в Подольском - 145 и 133 случая - в Шевченковском районе.
"Заботьтесь о своем здоровье! Если чувствуете первые симптомы заболевания, обращайтесь к семейному врачу. Если контактировали с теми, у кого обнаружили коронавирус, находитесь самоизоляции.
Своим сознательным отношением мы можем предотвратить стремительное распространение болезни!" - написал Кличко.
Пожалуйста, подождите...
и перевести на дистанционное..ну нет..хай умирают люди..вам же всем до сраки..видосики...и ковид19 пустышка..только когда клюнет вам в задницу эта пустышка или вашим близким.....
Врачу дозвониться не возможно, лечатся почти все сами... Детей записали на завтра на ПЦР-тест результат которого сказали будет через 10! - дней. Через регистратуру Поліклініка № 1 Деснянського району Києва получили номер направления на ФЛЮРАГРАФИЮ. по нему записали нас сегодня 12.11.20 на !!! 30.11.20 - я так понимаю что бы тихо сдохнуть дома и не знать от чего до последнего вдоха...
По улице ходят люди (Деснянский р-он.) с кашлем, с красными глазами (явно с температурой), и так каждый 4 - 5. А у них видите ли "Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей." Источник: https://censor.net/ru/n3230610