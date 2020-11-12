РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7550 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
628 8
карантин (16730) Минздрав (4828) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Минздрав оценивает риск распространения коронавирусной инфекции среди норок в Украине, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав оценивает риск распространения коронавирусной инфекции среди норок в Украине, - Ляшко

Министерство здравоохранения обратилось в Национальную академию наук для проведения оценки риска распространения на территории Украины коронавирусной инфекции среди норок.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Посольство Дании проинформировало Украину о выявленных случаях инфицирования норок. Минздрав обратился в НАН, НАМНУ, Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов, чтобы они провели оценку риска распространения на территории Украины передачи коронавирусной инфекции от норок человеку и от человека норкам. 13 ноября мы ожидаем официальную позицию Европейского центра по контролю по инфекционным заболеваниями по рискам и противоэпидемическим мерам", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок.

Ассоциация звероводов Украины заявила об отсутствии случаев заболевания норок вирусом SARS-CoV-2 на украинских фермах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса, первый транш составит около 1,2 млн доз, - Ляшко. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Мамкина норка" (с) Минздрав оценивает риск распространения коронавирусной инфекции среди норок в Украине, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3615
показать весь комментарий
12.11.2020 11:03 Ответить
Ми пам'ятаємо оцінки МОЗу про пік епідемії коронавірусу то в квітні, то в травні, то в липні. Тепер всі ці заяви здаються дитячою маячнею. В МОЗ сидять абсолютно некваліфіковані люди, які озвучують абсолютно ідіотські тези! Навіть слухати заяви МОЗ не варто, бо це чергова маячня!
показать весь комментарий
12.11.2020 11:13 Ответить
Я твой бред не читаю, узкий ты наш.
показать весь комментарий
12.11.2020 11:16 Ответить
Тогда конфискуйте все норковые шубы у своих баб - быстрее процесс пойдет.
показать весь комментарий
12.11.2020 11:04 Ответить
Голая норка на голую киску - саме то Минздрав оценивает риск распространения коронавирусной инфекции среди норок в Украине, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7763
показать весь комментарий
12.11.2020 11:15 Ответить
Шо, комуто шубу из норки захотелось. Ляшко?
показать весь комментарий
12.11.2020 11:16 Ответить
Так норки в метро не ездят, в школу не ходят... сидят на карантине в своих клетках круглосуточно.
показать весь комментарий
12.11.2020 11:24 Ответить
Вродеж позавчера была новость что с норками вышла ошибка и руководство в Дании сожалеет о принятых мерах.
показать весь комментарий
12.11.2020 12:28 Ответить
 
 