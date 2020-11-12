За сутки в МВД 485 случаев коронавируса, один правоохранитель умер от осложнений

По состоянию на утро 12 ноября зафиксированы 485 новых случаев коронавирусной болезни среди работников МВД, один - скончался от осложнений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Запорожской (+41), Черкасской областях (+30) областях и в Киеве (+23).

С начала пандемии заболели 16 914 сотрудников МВД, выздоровели - 15 904, умерли - 46.

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