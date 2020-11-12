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За сутки в МВД 485 случаев коронавируса, один правоохранитель умер от осложнений

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в МВД 485 случаев коронавируса, один правоохранитель умер от осложнений

По состоянию на утро 12 ноября зафиксированы 485 новых случаев коронавирусной болезни среди работников МВД, один - скончался от осложнений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Запорожской (+41), Черкасской областях (+30) областях и в Киеве (+23).

С начала пандемии заболели 16 914 сотрудников МВД, выздоровели - 15 904, умерли - 46.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Вот куда тесты идут то.
Полицейский: кхи-кхи = (бегут, сю-сюкают)2 теста сразу
Холоп(задыхается, хрипит как Зеля) = Мущинка, вас тут не стояло, приходите через недельку.
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12.11.2020 11:07 Ответить
Люстрация по-ковидовски. Хоть так.
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12.11.2020 11:07 Ответить
Попа нужно Авакову в ментуру привезти - чтобы кадилом помахал и нечистого изгнал из органов.
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12.11.2020 11:10 Ответить
Оооо,ну это вам ни это это Ооооооо За сутки в МВД 485 случаев коронавируса, один правоохранитель умер от осложнений - Цензор.НЕТ 286
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12.11.2020 11:11 Ответить
коменты глупые..человек умер от осложнений ковид19..и это не смешно.вирусу все равно..ему плевать на ваш иммунитет
.
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12.11.2020 11:17 Ответить
Во, КОВИД, дает, власть парализована, правоохранители тоже, КСУ сами парализовались, робигайтесь кони, хто куды.
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12.11.2020 11:20 Ответить
 
 