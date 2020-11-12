За сутки в МВД 485 случаев коронавируса, один правоохранитель умер от осложнений
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на утро 12 ноября зафиксированы 485 новых случаев коронавирусной болезни среди работников МВД, один - скончался от осложнений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество больных зарегистрировано в Запорожской (+41), Черкасской областях (+30) областях и в Киеве (+23).
С начала пандемии заболели 16 914 сотрудников МВД, выздоровели - 15 904, умерли - 46.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Полицейский: кхи-кхи = (бегут, сю-сюкают)2 теста сразу
Холоп(задыхается, хрипит как Зеля) = Мущинка, вас тут не стояло, приходите через недельку.
.