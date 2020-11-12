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Новости Политика Украины
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опрос (2619) рейтинг (1617) социология (528)

Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, ОПЗЖ - 17,1%, "ЕС" - 15,4%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинг партий:

Четыре политические партии преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 ноября 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в начале ноября показали, что в парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовую поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы отдать голоса 17,1%, партию "Европейская солидарность" - 15,4%, "Батькивщина" - 8,0%, "За майбутне" - 4,5%, партию "Сила и честь " - 4,3%, Радикальную партию Ляшка - 4,3%, УДАР Виталия Кличка - 3,7%, "Голос"- 3,6%, партию "Свобода" - 3,5%, партию Шария - 3 4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,1%. Рейтинг других политических сил - менее 3%", - отмечают авторы исследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ

"Партия "Слуга народа" сохраняет сильные позиции в южных регионах. "Оппозиционная платформа - За життя" имеет преимущество в юго-восточных, "Батькивщина" - центрально-западных, "Европейская солидарность" в западных и в Киеве, "За майбутне" - в западных. За партии "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность", "Голос" и партию Шария чаще голосуют жители городов. В то же время, партии "Батькивщина", "За майбутне", Радикальная партия Ляшко имеют высокую поддержку среди жителей сельских территорий. В партии "Слуга народа" электорат относительно равномерно распределен по типу поселения", - добавили социологи.

Рейтинг партий: СН - 22,7%, ОПЗЖ - 17,1%, ЕС - 15,4%, Батькивщина - 8%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий: СН - 22,7%, ОПЗЖ - 17,1%, ЕС - 15,4%, Батькивщина - 8%, - опрос Рейтинга 02

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 ноября 2020 г.
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Топ комментарии
+33
Да что вы каждый день крутите этими рейтингами . как цыган солнцем.
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12.11.2020 11:09
+22
Чого б це знову почали годувати рейтингами соцопитувань? Мабуть щось блазні готують... Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, ОПЗЖ - 17,1%, "ЕС" - 15,4%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3152

12.11.20 08:06 Опитування КМІС, у якому ОПЗЖ назвали найбільш рейтинговою партією, могли замовити близькі до Медведчука люди, - ЗМІ
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12.11.2020 11:11
+20



V.V.



@VV23059778

·16 ч

Безсмертный: Отселяем из ОРДЛО лояльных украинской власти людей, затем перерезаем электроэнергию, газ и воду, и ставим жирную точку, не мучая себя, и не кормя врага.

https://replyua.net/war/232075-bezsmertnyy-otselyaem-iz-ordlo-loyalnyh-ukrainskoy-vlasti-lyudey-zatem-pererezaem-***************-gaz-i-vodu-i-stavim-zhirnuyu-tochku-ne-muchaya-sebya-i-ne-kormya-vraga.html

Рейтинг партій: "СН" - 22,7%, ОПЗЖ - 17,1%, "ЄС" - 15,4%, "Батьківщина" - 8%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 870
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12.11.2020 11:33
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Кремлевские крысы в три смены трудятся в социальных сетях, прославляя совок и соответственно дружбу с расия вперде, оболванивая молодежь сказками про камунизм при совке. Неудивительно, что опзж в рейтинге после этого за счёт безграмотных.
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12.11.2020 15:06 Ответить
В партии "Слуга народа" электорат относительно равномерно распределен по типу поселения". Что четко показывает что уровень дебилизма весьма равномерен по всем регионам Украины, и не связан с полит.убеждениями!
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12.11.2020 15:27 Ответить
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