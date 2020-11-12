Зеленский, в отличие от других президентов, глубоко проникает в любую тему самостоятельно, - советник главы ОП Подоляк

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в рамках подготовки к интервью нужны только справочные материалы, ему не объясняют, как отвечать на вопросы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Владимир Александрович, в отличие от многих других президентов, мне знакомых, обладает уникальной особенностью – он глубоко проникает в любую тему самостоятельно. Ему не нужно, чтобы ему рассказывали, как отвечать на тот или иной вопрос. Ему нужны только справочные материалы", – сказал он.

Как сообщалось ранее, в ОП планируют снова вести коммуникацию через видеоблоги, но на этот раз хотят запустить "именной видеоблог" Владимира Зеленского.

"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то", - сказал Подоляк.

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