Зеленский, в отличие от других президентов, глубоко проникает в любую тему самостоятельно, - советник главы ОП Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому в рамках подготовки к интервью нужны только справочные материалы, ему не объясняют, как отвечать на вопросы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Владимир Александрович, в отличие от многих других президентов, мне знакомых, обладает уникальной особенностью – он глубоко проникает в любую тему самостоятельно. Ему не нужно, чтобы ему рассказывали, как отвечать на тот или иной вопрос. Ему нужны только справочные материалы", – сказал он.
Как сообщалось ранее, в ОП планируют снова вести коммуникацию через видеоблоги, но на этот раз хотят запустить "именной видеоблог" Владимира Зеленского.
"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны. Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то", - сказал Подоляк.
Пожалуйста, подождите...
НЕВОЗМОЖНО глубоко вникнуть во ВСЕ вопросы.
Вник в дело шеремета
В случае с управлением страной и при таких слабых способностях к проникновению это опасно для страны.
Та ахинея, которую Зеленский несет на интервью, была бы смешной, если бы он не был президентом НАШЕЙ страны...
Після таких слів десь почервоніла якась "Мендель"
Зе клоун це політичний пасивний гєй
Какие мнения, посетители сайта?
Может, он кем-то специально для этого и нанят?
Ну а то, что зевова может это воспринимать как его восхваление, вполне возможно. Там ведь ума нет.
Зе будет гораздо более жалок, чем предатель Ющ, взявший от регионалов астрономическую взятку за то, что поставил Януковича премьером.