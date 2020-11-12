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Впервые слышу, что Минздрав собрался обращаться к ВОЗ, чтобы они прислали медиков, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Впервые слышу, что Минздрав собрался обращаться к ВОЗ, чтобы они прислали медиков, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ничего не знает о намерениях своего заместителя, главного санитарного врача Виктора Ляшко обратиться к Всемирной организации здравоохранения за помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Комментируя информацию СМИ, что Ляшко хочет попросить у ВОЗ медицинских работников из-за вспышки коронавируса COVID-19, Степанов отметил: "Надо у Виктора Ляшко спросить. Впервые слышу, что он собрался обращаться. Завершится эфир, спрошу, куда он собрался обращаться, за какими медиками в ВОЗ".

Напомним, ранее Ляшко заявил, что в Минздраве готовы подать заявку в ВОЗ, чтобы они прислали медиков на помощь.

Читайте: Украине предложат спеццену на вакцину от COVID-19: мы делаем все возможное, чтобы вакцина для граждан была бесплатной, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
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Зелень зробила все можливе щоб свої медики розбіглись чи захворіли, а тепер чухають потилицю.
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12.11.2020 11:25 Ответить
какая же все таки зесрань убогая власть. правая рука не знает, что делает левая
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12.11.2020 11:27 Ответить
Если ВЫ не отзовётесь ,МЫ напишем в СПОРТ ЛОТО .... Впервые слышу, что Минздрав собрался обращаться к ВОЗ, чтобы они прислали медиков, - Степанов - Цензор.НЕТ 2105
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12.11.2020 11:29 Ответить
Так они все там ГЛУХИЕ, друг друга не слышат, мало того, что БЛИЗОРУКИ. Горжусь такими, инвалиды, а трудятся на благо страны. Шана вам, верные слуги.
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12.11.2020 11:33 Ответить
А кстати почему это два друга Земля и Ермило поперлись лечиться в больницу а не на асфальтовый завод? Ну или на куске отремонтированной дороге полежать?
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12.11.2020 11:34 Ответить
медики болеют..а вы и дальше кричите про плановые операции!вам им скоро вообще некому будет делать!
вам сделают плановую..а там бах и ковид19..все осложнения...
неужели так трудно включить мозг!если можно подождать..ждите..а если нет..прооперируют
вот у знакомой лет 10 ребенок был в реанимации..грипп под 40 и аппендицит..прооперировали..а куда деваться..все у них счас хорошо
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12.11.2020 11:44 Ответить
Это потому, что вы во все вникаете и планируете, и потому, что у вас везде порядок.
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12.11.2020 11:45 Ответить
 
 