Впервые слышу, что Минздрав собрался обращаться к ВОЗ, чтобы они прислали медиков, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ничего не знает о намерениях своего заместителя, главного санитарного врача Виктора Ляшко обратиться к Всемирной организации здравоохранения за помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Комментируя информацию СМИ, что Ляшко хочет попросить у ВОЗ медицинских работников из-за вспышки коронавируса COVID-19, Степанов отметил: "Надо у Виктора Ляшко спросить. Впервые слышу, что он собрался обращаться. Завершится эфир, спрошу, куда он собрался обращаться, за какими медиками в ВОЗ".

Напомним, ранее Ляшко заявил, что в Минздраве готовы подать заявку в ВОЗ, чтобы они прислали медиков на помощь.

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