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Новости Общество
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Бахматюк (164) Укрлендфарминг (89)

Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк

Новости Цензор.НЕТ Общество

Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк

Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов рассказал о том, что он инвестировал в Украину 3,5 миллиарда долларов, но личная война директора НАБУ Сытника против него уничтожает его предприятия.

Об этом пишут Українські новини.

Владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал в интервью Дмитрию Гордону о том, как преследование его Артемом Сытником привело к огромным потерям как для компании, так и для бюджета страны. "Сколько я инвестировал? Где-то, наверное, порядка трех миллиардов долларов. Трех с половиной, если говорить про всю деятельность. Мы построили элеваторов на 3 миллиона тонн хранения. Мы построили две крупнейшие птицефабрики в мире - каждая птицефабрика производит 1.5 миллиарда яиц. Мы построили семенные заводы, инкубатор в Макарове тоже самый большой в Европе, мы закупили техники где-то на 500-600 миллионов. То есть мы построили кластер, который имел высокую продукционную возможность и возможность выхода на внешние рынки. Мы для этого привлекали внешние заимствования. Это порядка 2 миллиардов долларов в течение 8-ми лет. Если взять по всей Украине, это порядка 4-х тысяч объектов разнопланового ведения деятельности. Это живой организм, который в 600 населенных пунктах в каждом практически регионе Украины: может, в 23 регионах, а не в 25-ти. В Крыму мы потеряли свои активы, в части Донецка мы потеряли свои активы как раз после экспансии Российской Федерации. Мы тогда потеряли порядка 30-40 процентов Авангарда в 14-м году. Именно компания была вторая в мире - и упала в объеме почти в 2 раза. Затем мы поэтапно до 2018 года восстановили ", - рассказал бизнесмен.

Бахматюк рассказал, что незаконно восстановленное против него бывшим заместителем генпрокурора Касько дело, которое расследует НАБУ, принесло потерь больше, чем российская агрессия. "Если взять на 2019 год, у нас на пике было около 30 тысяч человек. Сейчас работает меньше 22 тысяч. Я думаю, где-то 21500-21300, если так взять, в целом. Мы потеряли около 30 процентов людей, и где-то порядка 35 компаний: закрыли ряд производств, закрыли ряд подразделений, которые в основном были нацелены на развитие или на инвестиции, требующие долгого оборотного капитала. Потому что война, в которой я последний год, к сожалению, вынужден жить, - она забирает репутационные возможности, банки закрывают лимит, поставщики ужесточают условия, покупатели с опаской покупают твой товар: только на определенных условиях. То есть ты фактически живешь в гораздо более сложных условиях, чем нормальный субъект предпринимательской деятельности. А пандемия - она еще больше подкосила.

Мы такую статистику давали: что мы к 2015 году за 3 года уплатили 7.7 или 7.8 миллиарда налогов всех уровней. То есть в год мы платили где-то от 2-х до 3-х миллиардов гривен. Даже немножко иногда больше. Сейчас, я думаю, мы оплатим половину. Потому что стараниями НАБУ и всех гончих, которые имитируют большую деятельность и рассказывают, что они преследуют интересы государства, а на самом деле они его уничтожают и занимаются имитацией, что я могу аргументированно доказать без всякой эмоции, к сожалению, я оказался в той ситуации." Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.
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Топ комментарии
+19
Бахматюка на НАРЫ ,обовязково !!! Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1464
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12.11.2020 11:27
+16
Еще один герой борьбы с антикоррупционными органами. Вторая жертва после Коломоя. Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4962

Верните все взад!!!
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12.11.2020 11:30
+14
Ах да. Война с Роисей конечно должна была быть упомянута человеком, бизнес которого очень плотно завязан на Роисю.
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12.11.2020 11:32
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Бахматюка на НАРЫ ,обовязково !!! Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1464
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12.11.2020 11:27 Ответить
Всі бізнеси в Україні побудовані на вкрадені в банках гроші. За оцінкою провідного банкіра та економіста України екс заступника Голови НБУ Олександра Савченка - в Україні за 30 років вкрадено з банків різними схемами більше 200 млрд. доларів. Ось Вам і початковий капітал всіх цих говноолігархів. Бахматюка на нари, а агрохолдинг конфіскувати і продати іноземним власникам.
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12.11.2020 11:35 Ответить
ВСЕХ этих ЧЕРТЕЙ ловить и на НАРЫ ! Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 3838
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12.11.2020 11:36 Ответить
Еще один герой борьбы с антикоррупционными органами. Вторая жертва после Коломоя. Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4962

Верните все взад!!!
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12.11.2020 11:30 Ответить
Ах да. Война с Роисей конечно должна была быть упомянута человеком, бизнес которого очень плотно завязан на Роисю.
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12.11.2020 11:32 Ответить
Мы-мы-мы? За какие деньги? За кредитные? Я так тоже умею. Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 7168
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12.11.2020 11:32 Ответить
"Мы построили две крупнейшие птицефабрики в мире"

Ну так себе повод для гордости, развитые страны стараются выводить за свои пределы мощности по промышленному выращиванию птицы, дающие сильную нагрузку на местную экологию.
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12.11.2020 11:33 Ответить
Прям такой герой и столько много везде... Деньги пад..о верни людям со своих банков, откуда ты деньги вывел.
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12.11.2020 11:33 Ответить
А где он взял эти 3,5 млрд долларов? У народа и украл.
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12.11.2020 11:33 Ответить
Не знав ні дня ні ночі. РаботаФ, работаФ і на наработаФ лярди цих вЄчно зільОних долярів Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 905
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12.11.2020 11:46 Ответить
Такое возможно только в Украине. деньги спиз...л и остался миллионером.
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12.11.2020 11:34 Ответить
Ну так вернул бы деньги которые брал в кредит, и никто бы с тобой не воевал.
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12.11.2020 11:37 Ответить
Так он же считает, что это - уже его деньги. Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 6979
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12.11.2020 11:40 Ответить
Всі з усіма воюють. Цирк шапіто.
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12.11.2020 11:40 Ответить
На следующие выборы, президента своего ставь, как Беня, и будешь уважаемым человеком, а Офисе президетнта заседать, влиять на судьбу страны.
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12.11.2020 11:40 Ответить
Докладаю.
Так называемый бизнес бахматюка состоит из отжатых у Ходорковского украинских активов
Когда Ходорковского посадили, на его активы разинули рот Бродский и бахматюк.
Но, не судьба.
Пришел ко власти Ющенко, а Тимошенко побоялась вмешиваться в эту заваруху, хоть Бродский вступил в БЮТ и всячески уговаривал Юльку заняться дерибаном.
Бродский в результате вышел из БЮТ и начал печатать на Юльку компромат, в частности о ее половой связи с шуфричем.
Как только пришел Янукович, Бродский вскочил на нужную должность и дерибан состоялся.
С этой целью доверенное лицо Ходорковского - Максимова бросили в СИЗО и выпустили только после того, как он переписал все активы на бахматюка и бродского.
Эта история должна когда нибудь закончиться посадкой обоих.
Поживем-увидим
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12.11.2020 11:49 Ответить
о ее половой связи с шуфричем і усіма іншими окрім чоловіка... Бо порядна? Війна із Ситником забрала у мого бізнесу більше, ніж війна з Росією, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8997
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12.11.2020 12:38 Ответить
Еще один инвестор Украины, после Ахметова и Коломойского Війна із Ситником забрала у мого бізнесу більше, ніж війна з Росією, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 1904
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12.11.2020 12:03 Ответить
Бахматюка не жаль, ну ни сколечки. Конечно может быть я его и пожалел, если бы он сел лет так на 15-ть. А главное вернул деньги в казну.
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12.11.2020 12:08 Ответить
Святий обізвався...німб треба протерти, бо вже не сяє
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12.11.2020 12:10 Ответить
Слышь, Бахматюк, если ты всё честно вернул - откуда у тебя миллиард?
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12.11.2020 12:20 Ответить
Бахматюк собирает барыши с ворованной
У лохов земли и поучает быдло
Теперь глядя на Ослаблять решил
В президенты сам податься
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12.11.2020 12:20 Ответить
Так воно, виявляється, ще з росією воювало? Поки що всі бачили лише його війну з державою Україна.
Може краще припинити воювати з державою, припинити красти, повернути вкрадене сплатити податки, та працювати чесно (якщо такий гарний)?
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12.11.2020 13:10 Ответить
10.5 миллиарда долга перед банком украины НБУ, вот за какие шышы все это построено, заемщик номер один в украине. строитель ты наш!))))))))))
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12.11.2020 13:17 Ответить
Не забуду,когда он хвастался ,что селу добро на тысячу гривен сделал.А маржа с 1 га у него тысяч 20 минимум с учётом пром производства.А этой земельки 650 тыс га.Латифундии величиной с Полтавскую область.До какого монополизма доросла Украина.Теперь Богдан в Бахматюки рвётся
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12.11.2020 13:28 Ответить
Бутусов, що на подтанцовке в Бахматюка? Скільки можна цього мародера рекламувати???
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12.11.2020 13:43 Ответить
Надо у него вообще национализировать всё имущество.
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12.11.2020 14:27 Ответить
Давайте по порядку: активы в Крыму и Донбассе,ПТФ Южная в Крыму была уже в 2012 году закрыта ,учитывая ,что она была одной из самых старых еще во времена СССР ,то можете себе предстваить ее тех состояние.ПТФ Червоный прапор ,ВОлновахская ,Донецкая ,Шахтерская это был еще тот непотреб который никому был не нужен ,короче хлам ,кроме ну может Донецкая еще куда ни шло.Так что тут Бахматело сыграл с иностранными инвесторами ,которых он просто кинул на бабло ,а укрывался под лозунгами война на Донбассе.Что касается уиеньшение количества работников ,есть такое дело ,но причем здесь Сытник? Если бы бы лна месте АМКУ то онбы выяснил ,что монополисты яичного рынка договорились о снижении обьемов производства и поделили рынок .Снижают обьемы - уменьшается численность работников.Так что господин Бутусов не тех проходимцев вы пиарите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.11.2020 15:24 Ответить
А миллиарды которые будто он вложил - это вообще смех .Занял 500 млн зеленых долларов под 10% годовых ни денег ,ни процентов ,опять проходимец прикрывается войной на Донбассе
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12.11.2020 15:26 Ответить
 
 