Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк
Новости Цензор.НЕТ Общество
Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов рассказал о том, что он инвестировал в Украину 3,5 миллиарда долларов, но личная война директора НАБУ Сытника против него уничтожает его предприятия.
Об этом пишут Українські новини.
Владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал в интервью Дмитрию Гордону о том, как преследование его Артемом Сытником привело к огромным потерям как для компании, так и для бюджета страны. "Сколько я инвестировал? Где-то, наверное, порядка трех миллиардов долларов. Трех с половиной, если говорить про всю деятельность. Мы построили элеваторов на 3 миллиона тонн хранения. Мы построили две крупнейшие птицефабрики в мире - каждая птицефабрика производит 1.5 миллиарда яиц. Мы построили семенные заводы, инкубатор в Макарове тоже самый большой в Европе, мы закупили техники где-то на 500-600 миллионов. То есть мы построили кластер, который имел высокую продукционную возможность и возможность выхода на внешние рынки. Мы для этого привлекали внешние заимствования. Это порядка 2 миллиардов долларов в течение 8-ми лет. Если взять по всей Украине, это порядка 4-х тысяч объектов разнопланового ведения деятельности. Это живой организм, который в 600 населенных пунктах в каждом практически регионе Украины: может, в 23 регионах, а не в 25-ти. В Крыму мы потеряли свои активы, в части Донецка мы потеряли свои активы как раз после экспансии Российской Федерации. Мы тогда потеряли порядка 30-40 процентов Авангарда в 14-м году. Именно компания была вторая в мире - и упала в объеме почти в 2 раза. Затем мы поэтапно до 2018 года восстановили ", - рассказал бизнесмен.
Бахматюк рассказал, что незаконно восстановленное против него бывшим заместителем генпрокурора Касько дело, которое расследует НАБУ, принесло потерь больше, чем российская агрессия. "Если взять на 2019 год, у нас на пике было около 30 тысяч человек. Сейчас работает меньше 22 тысяч. Я думаю, где-то 21500-21300, если так взять, в целом. Мы потеряли около 30 процентов людей, и где-то порядка 35 компаний: закрыли ряд производств, закрыли ряд подразделений, которые в основном были нацелены на развитие или на инвестиции, требующие долгого оборотного капитала. Потому что война, в которой я последний год, к сожалению, вынужден жить, - она забирает репутационные возможности, банки закрывают лимит, поставщики ужесточают условия, покупатели с опаской покупают твой товар: только на определенных условиях. То есть ты фактически живешь в гораздо более сложных условиях, чем нормальный субъект предпринимательской деятельности. А пандемия - она еще больше подкосила.
Мы такую статистику давали: что мы к 2015 году за 3 года уплатили 7.7 или 7.8 миллиарда налогов всех уровней. То есть в год мы платили где-то от 2-х до 3-х миллиардов гривен. Даже немножко иногда больше. Сейчас, я думаю, мы оплатим половину. Потому что стараниями НАБУ и всех гончих, которые имитируют большую деятельность и рассказывают, что они преследуют интересы государства, а на самом деле они его уничтожают и занимаются имитацией, что я могу аргументированно доказать без всякой эмоции, к сожалению, я оказался в той ситуации." Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.
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Ну так себе повод для гордости, развитые страны стараются выводить за свои пределы мощности по промышленному выращиванию птицы, дающие сильную нагрузку на местную экологию.
Так называемый бизнес бахматюка состоит из отжатых у Ходорковского украинских активов
Когда Ходорковского посадили, на его активы разинули рот Бродский и бахматюк.
Но, не судьба.
Пришел ко власти Ющенко, а Тимошенко побоялась вмешиваться в эту заваруху, хоть Бродский вступил в БЮТ и всячески уговаривал Юльку заняться дерибаном.
Бродский в результате вышел из БЮТ и начал печатать на Юльку компромат, в частности о ее половой связи с шуфричем.
Как только пришел Янукович, Бродский вскочил на нужную должность и дерибан состоялся.
С этой целью доверенное лицо Ходорковского - Максимова бросили в СИЗО и выпустили только после того, как он переписал все активы на бахматюка и бродского.
Эта история должна когда нибудь закончиться посадкой обоих.
Поживем-увидим
У лохов земли и поучает быдло
Теперь глядя на Ослаблять решил
В президенты сам податься
Може краще припинити воювати з державою, припинити красти, повернути вкрадене сплатити податки, та працювати чесно (якщо такий гарний)?