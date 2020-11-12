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Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша

Житомирский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о возвращении в тюрьму осужденного экс-депутата Верховной рады Крыма Василия Ганыша. Ранее он был освобожден по состоянию здоровья.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

Суд 11 ноября рассмотрел апелляцию прокуратуры, которая требовала вернуть Ганыша под стражу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осужденный за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья

"Вчера была оглашена резолютивная часть. Суд постановил вернуть апелляционною жалобу прокурору", - сообщили в суде, отметив, что полный текст решения будет 16 ноября.

Экс-депутат был освобожден из мест заключения 1 октября текущего года по состоянию здоровья. Прокуратура назвала незаконным это решение и подала апелляцию. В то же время апелляция была с опозданием, что, возможно, и стало причиной отказа.

Ганыш был приговорен киевским судом к 12 годам тюрьмы за госизмену.

Напомним, ранее сообщалось, что суд освободил Ганыша от тюремного заключения по состоянию здоровья.

Он является единственным крымским депутатом, который был задержан на материковой Украине и получил тюремный срок за госизмену. Приговор вступил в силу в конце января 2020 года, но защита просила отклонить его в связи с тяжелым состоянием здоровья - Ганышу планировали сделать операцию на сердце.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестован экс-депутат крымского парламента Ганыш, приговоренный ранее к 12 годам за госизмену и находившийся на свободе

Его признали виновным в подрывной деятельности против Украины, когда он голосовал за российскую "конституцию Крыма", а также участвовал в так называемых выборах по российскому законодательству.
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Топ комментарии
+23
Это какой-то ПОЗОР ...
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12.11.2020 11:38
+22
Тюрьма что пионерский лагерь, что из нее по состоянию здоровья освобождают?
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12.11.2020 11:41
+20
... апелляция была с опозданием, что, возможно, и стало причиной отказа... Совпадение? Не думаю. Как уже доказано прокурворы работают в тандеме с судьями и знают как развалить любое дело. У меня только один вопрос, нах. нам ети суды и прокурворы которые кстати еще и неплохие деньги получают с нашего бюджета? На нормальной работе если человек не работает или саботирует то его минимум уволят. А здесь одни вредители а мы упорно продолжаем их держать на работе.
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12.11.2020 11:42
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Это какой-то ПОЗОР ...
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12.11.2020 11:38 Ответить
Это не позор, это Зевлада
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12.11.2020 12:18 Ответить
это не позор и не зевлада. это мыролюбно отреформированый суд.
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12.11.2020 12:48 Ответить
А то что при Порошенко был реформирован только Верховный суд вам зебилам неизвестно, лишь бы ляпнуть.
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12.11.2020 13:00 Ответить
"Верховный Суд действует синхронно с противниками перехода религиозных общин из УПЦ МП в ПЦУ.Источник: https://censor.net/ru/n3230695"
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12.11.2020 17:44 Ответить
🤢🤡💩🎪лижет на коленях анус ***** , он его миникопия , а скоро таких , как этот будут награждать за освобождения Крыма
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12.11.2020 12:57 Ответить
Без разрешения сверху , судьи , какими-бы они не были хапугами ,не могли -бы принять такое решение
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12.11.2020 13:01 Ответить
ЦЕ НЕ ПОЗОР ЦЕ ЗЛОЧИН ДІЮЧОЇ ВЛАДИ, ЯКА СВОЄЮ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ НА РІШЕННЯ ТАК ЗВАНИХ СУДІВ ЗНИЩУЄ ДЕРЖАВНІСТЬ.
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12.11.2020 13:04 Ответить
Все-таки судебную систему таки надо перетрАхивать, как говорил лУКАШЕСКУ.
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12.11.2020 11:38 Ответить
Он сделал много ошибок в слове "перестреливать", прости Алла, я просто православный и люблю мощи с пророком Исаей))
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12.11.2020 11:42 Ответить
Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 3145
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12.11.2020 11:41 Ответить
Тюрьма что пионерский лагерь, что из нее по состоянию здоровья освобождают?
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12.11.2020 11:41 Ответить
Вот товарищ Сталин удивился бы
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12.11.2020 12:59 Ответить
У товарища сталина этот крымский шлимазл давно с простреленым затылком в какой-нить яме зарыт был бы вместе с его болезнями. Пуля - лучшее лекарство для предателя.
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12.11.2020 15:16 Ответить
... апелляция была с опозданием, что, возможно, и стало причиной отказа... Совпадение? Не думаю. Как уже доказано прокурворы работают в тандеме с судьями и знают как развалить любое дело. У меня только один вопрос, нах. нам ети суды и прокурворы которые кстати еще и неплохие деньги получают с нашего бюджета? На нормальной работе если человек не работает или саботирует то его минимум уволят. А здесь одни вредители а мы упорно продолжаем их держать на работе.
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12.11.2020 11:42 Ответить
Оце так суд))Всіх суддів треба лінчувати,всіх до одного.
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12.11.2020 11:45 Ответить
Грохнуть ету мразь вечером из-за угла и дело с концом. А заодно и судью с прокурором которые его отпустили.
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12.11.2020 11:46 Ответить
А зачем?
Это как была новость шо ОХ, на вокзале в Киеве ***** грабят холопов.
И мусора на это глядят... Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 4795 как будто их подкупили.

И вот я представляю - люди приезжают напр. шоб улетать отсюда, а их облапошили ****, а мусора такие: Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 2294
Все же круто, все схвачены. Мне вот было бы прикольно шо, как пишут, т.н. "граф Дракула" делал - как Чингизхан - идешь се 15к. км., уронил золотую кружку, через пол-года идешь взад, подбираешь ее.
Я бы только за такое. сорри за некую муссолинскость....( Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 7132 )
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12.11.2020 11:59 Ответить
На самом деле изменения огромные. Милиционеры пострадавших на хер посылали, а полиция может даже посочувствовать и поддержать морально. А что касается воровства на вокзале - так это же традиция
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12.11.2020 13:03 Ответить
Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша - Цензор.НЕТ 3312Да ну?
Прочитав тут чтатью про *ган на вокзале в .... КИЕВЕ, думаю шо, .... фантазия, что если бы кто-то перестрелял всех мусоров в округе, то ситуация бы поменялась только тем шо *гане бы обосрались и свалили подальше.
profit??
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12.11.2020 13:25 Ответить
Почему вы боитесь писать вонючие мрази цыгане?
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12.11.2020 15:16 Ответить
я просто по виду как цыган..... ну и так.... толерантненько пишу... Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша - Цензор.НЕТ 4779
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12.11.2020 15:21 Ответить
Говорят есть такие люди которые знают человека, который им рассказывал, что слышал в купе поезда как один мужик рассказывал, что его жена работает с женщиной, у которой есть замужняя дочка. Так вот, она говорила, что дочкиному мужу рассказывали его родственники, у которых есть сосед, и он им поведал, что еще в советской газете читал о честной цыганской семье. Не знаю, может правда, а может брешут Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша - Цензор.НЕТ 9579
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12.11.2020 15:40 Ответить
Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша - Цензор.НЕТ 1554
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12.11.2020 17:36 Ответить
Зато "Рифмастера" под стражей уже более года держат.Раз фоФка сказали,что виновен,так тому и бывать.Дойошь "преЗЕдентскую республику", как давеча огласил такой себе беняСлавский.
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12.11.2020 11:46 Ответить
Терпилы, преступники, адвокаты, прокуроры, судьи - денежная цепочка, где судьи занимают высшую ступень.
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12.11.2020 11:46 Ответить
Зрада у влади України - в тренді. Всіх відмажуть, і Медведчука б/у співробітника КДБ, і Штепу, і Лорзинського, і Портнова, і Каськів всіх злочинних мудил. Їм Україна потрібна лише як комора і площадка для розбудови проектів інших, здебільшого ворожих до України націй.
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12.11.2020 11:47 Ответить
руськіє сваіх нє брасають! Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 9715
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12.11.2020 11:50 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с) Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша - Цензор.НЕТ 2175
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12.11.2020 11:58 Ответить
Этот Гавныш еще всех нас переживет,скот помойный
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12.11.2020 12:00 Ответить
Чтобы было все чин-чинарем, необходимо на буджетные деньги от налогоплательщиков Украины сделать ему бесплатную операцию. Чтобы жил гад и любовался Украиной.
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12.11.2020 12:23 Ответить
Операцию он сделает на деньги, которые ему выплатит Украина по решению московского суда за незаконный арест : )) думаю наш Володя не будет возражать
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12.11.2020 13:06 Ответить
Из тюрьмы домой если приболел.
Или это только для врагов и изменников?
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12.11.2020 12:30 Ответить
Судьи совершили предательство. Кто будет судить их?
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12.11.2020 12:40 Ответить
И я себе представляю и во что обошлось: медицинская справка и решение суда.
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12.11.2020 12:48 Ответить
а чому власне панство має претензії до суддів? в даному конкретному випадку вони можуть бут необґрунтовані.
адже якщо все написано вірно, то "Вчора було оголошено резолютивну частину. Суд постановив повернути апеляційну скаргу прокурору" Джерело: https://censor.net/ua/n3230624
а знаєте в яких випадках апеляційна скарга повертається?

ч. 3 ст. 399 КПК України
1) особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк;
2) апеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу;
3) апеляційна скарга не підлягає розгляду в цьому суді апеляційної інстанції;

4) апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

тож, якщо апеляційна скарга дійсно повернута, то я мав би питання до прокуратури зеленського-венедіктової.
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12.11.2020 12:52 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша - Цензор.НЕТ 8803
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12.11.2020 13:24 Ответить
Скрізь судді з даунбаса і Криму, то якого ви рішення від них чекаєте?
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12.11.2020 13:25 Ответить
Какие они все болезненные - изменники и мздомцы, но только когда речь заходит о тюремном заключении.
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12.11.2020 13:33 Ответить
Чел сам признался, что с кацами у него всё на мази...раз так, возникает вопрос, нахрена Петя забрал из бюджета бабло и "поддержал" этого нерусофоба ?
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12.11.2020 14:01 Ответить
От цікаво. Для чого платникам податків утримувати профнепридатних прокурорів і продажних суддів?
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12.11.2020 14:30 Ответить
 
 