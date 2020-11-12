Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша
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Житомирский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о возвращении в тюрьму осужденного экс-депутата Верховной рады Крыма Василия Ганыша. Ранее он был освобожден по состоянию здоровья.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.
Суд 11 ноября рассмотрел апелляцию прокуратуры, которая требовала вернуть Ганыша под стражу.
"Вчера была оглашена резолютивная часть. Суд постановил вернуть апелляционною жалобу прокурору", - сообщили в суде, отметив, что полный текст решения будет 16 ноября.
Экс-депутат был освобожден из мест заключения 1 октября текущего года по состоянию здоровья. Прокуратура назвала незаконным это решение и подала апелляцию. В то же время апелляция была с опозданием, что, возможно, и стало причиной отказа.
Ганыш был приговорен киевским судом к 12 годам тюрьмы за госизмену.
Напомним, ранее сообщалось, что суд освободил Ганыша от тюремного заключения по состоянию здоровья.
Он является единственным крымским депутатом, который был задержан на материковой Украине и получил тюремный срок за госизмену. Приговор вступил в силу в конце января 2020 года, но защита просила отклонить его в связи с тяжелым состоянием здоровья - Ганышу планировали сделать операцию на сердце.
Его признали виновным в подрывной деятельности против Украины, когда он голосовал за российскую "конституцию Крыма", а также участвовал в так называемых выборах по российскому законодательству.
Пожалуйста, подождите...
Это как была новость шо ОХ, на вокзале в Киеве ***** грабят холопов.
И мусора на это глядят... как будто их подкупили.
И вот я представляю - люди приезжают напр. шоб улетать отсюда, а их облапошили ****, а мусора такие:
Все же круто, все схвачены. Мне вот было бы прикольно шо, как пишут, т.н. "граф Дракула" делал - как Чингизхан - идешь се 15к. км., уронил золотую кружку, через пол-года идешь взад, подбираешь ее.
Я бы только за такое. сорри за некую муссолинскость....( )
Прочитав тут чтатью про *ган на вокзале в .... КИЕВЕ, думаю шо, .... фантазия, что если бы кто-то перестрелял всех мусоров в округе, то ситуация бы поменялась только тем шо *гане бы обосрались и свалили подальше.
profit??
Или это только для врагов и изменников?
адже якщо все написано вірно, то "Вчора було оголошено резолютивну частину. Суд постановив повернути апеляційну скаргу прокурору" Джерело: https://censor.net/ua/n3230624
а знаєте в яких випадках апеляційна скарга повертається?
ч. 3 ст. 399 КПК України
1) особа не усунула недоліки апеляційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк;
2) апеляційну скаргу подала особа, яка не має права подавати апеляційну скаргу;
3) апеляційна скарга не підлягає розгляду в цьому суді апеляційної інстанції;
4) апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.
тож, якщо апеляційна скарга дійсно повернута, то я мав би питання до прокуратури зеленського-венедіктової.