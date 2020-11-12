РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16542 посетителя онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
2 881 29
карантин (16730) очередь (249) тестирование (491) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда людям не придется больше стоять в очередях, чтобы сдать тест на коронавирус и потом долго ждать результата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Наша стратегия тестирования, кроме ПЦР-тестирования, это еще быстрые тесты на антиген, которые мы сейчас закупаем, и буквально в ближайшие недели будем массово вводить. У нас также есть ИФА-тест на антиген, что существенно уменьшит нагрузку на лаборатории", - заявил министр.

"Я думаю, что за три недели мы выйдем на отсутствие очередей", - добавил Степанов.

Также читайте: В Ровно пока не будут вводить карантин выходного дня, - мэр Хомко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
За три тижні всі виздихають? Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей - Цензор.НЕТ 3215
показать весь комментарий
12.11.2020 11:48
+8
Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей - Цензор.НЕТ 2295
показать весь комментарий
12.11.2020 11:50
+6
И сами тестов зачастую противоречивые. Далеко не у каждого украинца найдется лишняя 1000 грн. на контрольное тестирование
показать весь комментарий
12.11.2020 12:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да по ходу благодаря вам, мы вообще не выйдем.
показать весь комментарий
12.11.2020 11:48 Ответить
За три тижні всі виздихають? Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей - Цензор.НЕТ 3215
показать весь комментарий
12.11.2020 11:48 Ответить
Ідуть по пиз.,вибасте, закатуються в асфальт.
показать весь комментарий
12.11.2020 12:08 Ответить
Не, просто запретят собираться больше 3х
показать весь комментарий
12.11.2020 12:52 Ответить
Подтверждаю, сотрудница плохо себя почувствовала, так оказалось что запись на бесплатный тест на корону конец ноября, начало декабря. А пока сказали сидеть дома. Вот не пойму, а в чем роль государства, куда деваются все эти выделенные средства?
показать весь комментарий
12.11.2020 11:48 Ответить
Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей - Цензор.НЕТ 2295
показать весь комментарий
12.11.2020 11:50 Ответить
Не свисти. Хворих все більше і більше.
показать весь комментарий
12.11.2020 11:50 Ответить
Не знал, что тесты лечат.
показать весь комментарий
12.11.2020 11:54 Ответить
Чтото подобное я кажецца слышал месяц назад. Токо там вроде о двух неделях говорилось.

ЗЫ: зелёные звиздуны самые звиздатые
показать весь комментарий
12.11.2020 11:55 Ответить
С тестами понятно, как будет с моргами и кладбищами? Степанов про тестування на коронавірус: Через три тижні ми вийдемо на відсутність черг - Цензор.НЕТ 8633
показать весь комментарий
12.11.2020 11:56 Ответить
Новый асфальт проложен, добро пожаловать...
показать весь комментарий
12.11.2020 11:58 Ответить
Не везде! Есть куча дорог с отличными ямами в которые вполне вмешаются пару тел. Потом сверху асфальтиком....- одни сплошные выгоды и новых кладбищ не надо и экономия асфальта и дорожники с Тищенко в шоколаде
показать весь комментарий
12.11.2020 12:57 Ответить
Из чего он интресно исходит ?

Человек слав тест , может заразиться тут же
показать весь комментарий
12.11.2020 12:00 Ответить
И сами тестов зачастую противоречивые. Далеко не у каждого украинца найдется лишняя 1000 грн. на контрольное тестирование
показать весь комментарий
12.11.2020 12:04 Ответить
Вот в Словакии сделали экспрес тесты практически всему населению БЕСПЛАТНО .
показать весь комментарий
12.11.2020 12:06 Ответить
читать "сами результаты тестов". Прошу извинения
показать весь комментарий
12.11.2020 12:14 Ответить
Зато власть имеет возможность сдавать тесты бесплатно. Каждый день . У них наверно и собственная лаборатория работает
показать весь комментарий
12.11.2020 12:04 Ответить
Будете міняти етикетки тестів на вагітність?
показать весь комментарий
12.11.2020 12:02 Ответить
Завтраками піп собаку кормив, здохла.
показать весь комментарий
12.11.2020 12:04 Ответить
Все умрут или заболеют?
показать весь комментарий
12.11.2020 12:06 Ответить
Зато дороги будут хорошие ,на бумаге🤦😂😂😂😂
показать весь комментарий
12.11.2020 12:07 Ответить
В смысле - некого будет тестировать, оптимист недоделанный?!😞
показать весь комментарий
12.11.2020 12:39 Ответить
Не сподівайтесь.Ми пртягнемо більше трьох тижнів.
показать весь комментарий
12.11.2020 12:40 Ответить
Через три, плять, тижні???
Тобто через вісім місяців, як Верховна Рада вам виділила купу коштів???
За цей строк жінка родить дитину, а ви не змогли ні запастись ліками, захисними засобами, кисня в вас нема, ліжок у лікарнях і тестування неможливо пройти...
А де вакцини від грипу??? Де воно, плять???
Злодії та невдахи...
В жінки як бізнес медичний йле???
показать весь комментарий
12.11.2020 14:24 Ответить
Вам обычные простудные заболевания впарили
показать весь комментарий
12.11.2020 14:52 Ответить
За три тижні будуть черги не на тести, а до моргів.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:53 Ответить
О чём-то подобном сказки Ляшко ещё рассказывал в начале года...
показать весь комментарий
12.11.2020 14:58 Ответить
Не скромный вопрос? А что делали до этого 9 месяцев? Зедебилы недоумки.А кто ответит если через 3 недели очереди будут еще больше?
показать весь комментарий
12.11.2020 15:02 Ответить
 
 