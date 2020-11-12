Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда людям не придется больше стоять в очередях, чтобы сдать тест на коронавирус и потом долго ждать результата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Наша стратегия тестирования, кроме ПЦР-тестирования, это еще быстрые тесты на антиген, которые мы сейчас закупаем, и буквально в ближайшие недели будем массово вводить. У нас также есть ИФА-тест на антиген, что существенно уменьшит нагрузку на лаборатории", - заявил министр.
"Я думаю, что за три недели мы выйдем на отсутствие очередей", - добавил Степанов.
Топ комментарии
+8 Костянтин Залізняк
показать весь комментарий12.11.2020 11:48
+8 Виктор Стеценко 216e0192
показать весь комментарий12.11.2020 11:50
+6 Frol Fedoroff
показать весь комментарий12.11.2020 12:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ЗЫ: зелёные звиздуны самые звиздатые
Человек слав тест , может заразиться тут же
Тобто через вісім місяців, як Верховна Рада вам виділила купу коштів???
За цей строк жінка родить дитину, а ви не змогли ні запастись ліками, захисними засобами, кисня в вас нема, ліжок у лікарнях і тестування неможливо пройти...
А де вакцини від грипу??? Де воно, плять???
Злодії та невдахи...
В жінки як бізнес медичний йле???