Супружеская пара врачей умерла от коронавируса на Львовщине: "До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь"

Во Львовской области от коронавируса умерли двое врачей Сокальской районной больницы - супруги Анна и Богдан Городенчук.

Об этом сообщил в главный врач медучреждения Роман Швед, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь! Вчера остановилось сердце Богдана Ярославовича, сегодня Анны Николаевны... Поверить невозможно... Светлая и вечная память!", - написал он сегодня ночью.

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По информации местной радиостанции Анна Богдановна работала заведующим гинекологического отделения, а ее муж Богдан Ярославович – заведующим лаборатории.

"За здоровье супругов медиков Городенчуков более 3 недель боролись львовские врачи. Их дочь врач-неонатолог Марта Тот после выхода еженедельника поблагодарила за помощь: "Я получила много звонков... Надеялась на поддержку моих родных, знакомых, коллег. А получила поддержку еще и от моих пациентов. Звонят, переводят деньги на лечение люди, которых я не знаю. Для нас очень важна поддержка каждого", - сообщает "Нео Радіо Червоноград".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что COVID-19 унес жизни супругов-медиков, которые работали в реанимационном отделении г.Тараща. У них остался 13-летний сын.