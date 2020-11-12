Богдан о COVID-19 у руководства Украины: "У вас там что, коронавирусное кубло?"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан назвал "коронавирусным кублом" заболевших COVID-19 спикера ВР Разумкова, президента Владимира Зеленского и нынешнего главу ОП Андрея Ермака.
Как сообщает Цензор.НЕТ, так он отреагировал на новость о том, что Разумков получил позитивный тест на ковид.
В комментариях под замечанием Богдана многие его раскритиковали, но нашлись и те, кто счел его остроумным.
Топ комментарии
+24 Radoslav Sikorsky
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+18 саша паламарчук
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Таке інфікування називають безсимптомним, оскільки людина є носієм ( поширювачем), але при цьому не хворіє.
То як таких раніше називали?
7 июн. 2020 г. - Таке інфікування називають безсимптомним, оскільки людина є носієм, але при цьому не хворіє. ... "Тихі поширювачі" вимагають підвищеної уваги в інтересах стримування і контролю захворювання", - пишуть вчені.
Мертвечук не сделал им клизму из мацкальской вакцины
и Вот результат
Как говорится..
так себе авторитет, с говенцом