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Богдан о COVID-19 у руководства Украины: "У вас там что, коронавирусное кубло?"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан назвал "коронавирусным кублом" заболевших COVID-19 спикера ВР Разумкова, президента Владимира Зеленского и нынешнего главу ОП Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, так он отреагировал на новость о том, что Разумков получил позитивный тест на ковид.

Богдан о COVID-19 у руководства Украины: У вас там что, коронавирусное кубло? 01

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В комментариях под замечанием Богдана многие его раскритиковали, но нашлись и те, кто счел его остроумным.

Богдан о COVID-19 у руководства Украины: У вас там что, коронавирусное кубло? 02

Богдан о COVID-19 у руководства Украины: У вас там что, коронавирусное кубло? 03 

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Топ комментарии
+24
при всей антипатии к Богдану, то что Зелеленский не заболел с женой, но заболел с Ермаком, выглядит крайне двусмысленно.
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12.11.2020 12:00
+18
Богдан вовремя смылся, имеет чуйку...
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12.11.2020 11:59
+18
Богдан о COVID-19 у руководства Украины: "У вас там что, коронавирусное кубло?" - Цензор.НЕТ 8243
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12.11.2020 12:00
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КубЧто соскучился по бубочке, завидуешь и хочешь обратно, да, бодя? Богдан о COVID-19 у руководства Украины: "У вас там что, коронавирусное кубло?" - Цензор.НЕТ 7878
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12.11.2020 11:59 Ответить
от слова Кубло ржу третий час без остановки
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12.11.2020 13:09 Ответить
та какое у них там кубло? так, кубельце Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 6231
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12.11.2020 13:13 Ответить
Бодя, ты сукин сын еще тот, конечно, но за троллинг зачет ! Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 3910
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12.11.2020 13:41 Ответить
Богдан вовремя смылся, имеет чуйку...
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12.11.2020 11:59 Ответить
Глисти завжди мають "чуйку" на смак гівна..
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12.11.2020 12:14 Ответить
при всей антипатии к Богдану, то что Зелеленский не заболел с женой, но заболел с Ермаком, выглядит крайне двусмысленно.
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12.11.2020 12:00 Ответить
Тільки 25% супругів хворіють разом, інші або переносять безсимптомно або не хворіють. Така статистика.
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12.11.2020 12:01 Ответить
виходячи з того, що хворіє він зараз, безсимптомно він тоді не перехворів...
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12.11.2020 12:04 Ответить
не ругай игорька, у него 1 извилина и та барахлит
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12.11.2020 13:30 Ответить
То Зеля Ермаком входят в 25% получается? Везучие...
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12.11.2020 12:04 Ответить
ггг
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12.11.2020 13:11 Ответить
Зе с ермаком вместе "глубоко проникали" в "разные темы" - вместе и заболели.
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12.11.2020 15:06 Ответить
*переносять безсимптомно* - це також хворіють але переносять безсимптомно
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12.11.2020 12:22 Ответить
Безсимптомные больные раньше назывались здоровыми) У людей срач в головах
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12.11.2020 12:25 Ответить
Безсимптомно, це без проявів, якщо конкретніше.

Таке інфікування називають безсимптомним, оскільки людина є носієм ( поширювачем), але при цьому не хворіє.

То як таких раніше називали?
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12.11.2020 12:41 Ответить
то есть недообследованные. Вы с ВИЧ не путаете ?
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12.11.2020 13:09 Ответить
Коронавірус: загадка "тихих носіїв" без симптомів - BBC ...

7 июн. 2020 г. - Таке інфікування називають безсимптомним, оскільки людина є носієм, але при цьому не хворіє. ... "Тихі поширювачі" вимагають підвищеної уваги в інтересах стримування і контролю захворювання", - пишуть вчені.
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12.11.2020 13:18 Ответить
Кому вы верите? СМИ, бибиси, ворлдометр, все остальные пишут люди. за деньги
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12.11.2020 13:23 Ответить
Раньше они назывались*здоровыми носителями*.
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12.11.2020 12:45 Ответить
это уже давно выглядит НЕдвусмысленно! Даже Юлечка Мендель обиделась, что не заразилась от Вовки
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12.11.2020 12:53 Ответить
У кого нет своей личной жизни, заглядывает в замочные скважины.
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12.11.2020 12:59 Ответить
вам ее жаль?
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12.11.2020 13:09 Ответить
кого?
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12.11.2020 13:22 Ответить
Вывод: эта хрень НЕ заразная, переохлаждение (забили) -простуда(забили) - на температуру 39 забили - пневмония
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12.11.2020 12:23 Ответить
да всьо норм, новий шлях передачі ковіди отримали, так сказать, експерементальним шляхом - через анал
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12.11.2020 12:09 Ответить
Ну на прикладі Порошенка важко уявити, що людина передала десятки тисяч захисних засобів для хворих, а тещу не захистив...
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12.11.2020 12:12 Ответить
Может эти два пративных заразились чем то другим но косят под модный ковид-19
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12.11.2020 12:27 Ответить
"Какие у человека мысли, такой он и есть сам!"
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12.11.2020 12:43 Ответить
Богдан о COVID-19 у руководства Украины: "У вас там что, коронавирусное кубло?" - Цензор.НЕТ 8243
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12.11.2020 12:00 Ответить
Дурне поїхало в турне, вернулося і знов дурне. Богдан і на посаді розумом не вирізнявся. Чого його вважають успішним адвокатом та юристом, він же тупий.
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12.11.2020 12:00 Ответить
Богдан виграв вибори в одну фіртку на відміну від Онотоля.
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12.11.2020 12:22 Ответить
То они были здоровы пока
Мертвечук не сделал им клизму из мацкальской вакцины
и Вот результат
Как говорится..
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12.11.2020 12:02 Ответить
Бодя котить бочку на зелень.
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12.11.2020 12:05 Ответить
не кубло, а тічка )
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12.11.2020 12:05 Ответить
Богдан- использованный презерватив. Что видеть ,что слушать,- противно.
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12.11.2020 12:05 Ответить
а гринпоца и его свору приятно слушать? Вы изощренный мазохист, батенька. Или такой же безмозглый, как они. И бодя и зеленогнойные твари- все то же мерзское дерьмо
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12.11.2020 12:17 Ответить
Я априори не слушаю ни гундосящего главзебила, ни его наймитов,ни тем более бывших богданов. И не различаю сорта зеговна. А по поводу безмозглости- всего лишь ваше субъективное мнение.
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12.11.2020 13:49 Ответить
жаль, я ранее Богдана не слышал, а последнее время - зауважал! особенно после слова "кубло" - он - авторитет!
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12.11.2020 13:26 Ответить
Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 8912

так себе авторитет, с говенцом
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12.11.2020 17:05 Ответить
спасибо, я остыл Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 4742
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12.11.2020 17:41 Ответить
Ну вот теперь и Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 9493 раскрыт секрет выборов 21.04.2019))
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12.11.2020 20:44 Ответить
Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 1501среди двух зол народ препочитает меньшее или неизведанное
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13.11.2020 07:24 Ответить
Кубло. Тільки не коронвірусне. Коронвірус там - то так, побічний ефект.
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12.11.2020 12:06 Ответить
богдан , разумков , зеля , ермак , .... Есть такое ощущение , что это тоже временно , как и эпидемия .
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12.11.2020 12:06 Ответить
Богдан оказался порядочнее всей нынешней ЗЁ власти. И если раньше его действия раздражали, то сегодня видим - что есть что. И от каких закидов он нас спас тогда. Грустно, очень грустно
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12.11.2020 12:09 Ответить
Богдан оказался порядочней? Это сарказм или нам с этого смеяться?
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12.11.2020 12:10 Ответить
Но это не снимает с него ответственности за приход ЗЁ
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12.11.2020 12:10 Ответить
Просто кубло. Но ты же сам такой и там был, чего дурные вопросы задаешь?
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12.11.2020 12:09 Ответить
Негативно отношусь и к Зеленскому и к его стаду. Но шутить, а ля Богдан просто гнусно. Хотя ждать от кренделя, который еще недавно с Зелей в засос целовался.
Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 126
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12.11.2020 12:12 Ответить
Богдан ревнує😢
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12.11.2020 13:17 Ответить
Я бы даже сказал что там не коронавирусное кубло, а змеиное кубло. Зелёных тупых змей.
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12.11.2020 12:14 Ответить
Не обзывайте ползучих зеленым говном. Они полезны для природы в отличии от последних.
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12.11.2020 12:21 Ответить
удмурт нарисовалсо....
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12.11.2020 12:16 Ответить
Краще би Богдан лишався, а не Єрмак.
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12.11.2020 12:25 Ответить
То есть, страну сдавали бы России не напрямую как сейчас, а через адвоката Бени.
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12.11.2020 12:29 Ответить
жабы на этой неделе на цензоре чувствую будут огонь
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12.11.2020 12:28 Ответить
Судячи з типу кометарів - жіночі, то панБогдан свинячі глазки ..рисується перед панянками ..а може і не панянками а ..іншими жіночої статі... Ну щодо мишей в ОПта ВР то це теж нормально.....як у класика юмору ..колеги пана Зе " в залі засідання в залі засідання ВР мищі грьобані а не мужи держави. " Тільки в чому прикол пан Богдан ви то навіть до кубла не дотягуєте... куканчік Бені то в вашій задниці дуже вас понижує до шісток .... Бажаю вам не заразити сві зад ковід-19..))))
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12.11.2020 12:31 Ответить
Богдан про COVID-19 у керівництва України: "У вас там що, коронавірусне кубло?" - Цензор.НЕТ 3557
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12.11.2020 12:33 Ответить
Армійський анекдот. В п'ятницю в полк привезли друкарку. В понеділок командир полка чу[ає місце між ногами і запитує у своїх замів: "хто її привіз?". Зампострой чухає під руками і кричиить: "хто її підбирав?", а замполіт чухає голову і кричить: "відвезти негайно назад в штаб армії". Це зовсім не про Мандель, бо та вся свора в армії не служила.
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12.11.2020 13:24 Ответить
Хватит пить!
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12.11.2020 13:54 Ответить
у богдана в голове хамское алко кубло.
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12.11.2020 17:00 Ответить
 
 