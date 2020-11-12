Бабиков просит суд признать приказ ГБР о его увольнении противоправным, - Окружной админсуд Киева
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Александр Бабиков обратился в Окружной административный суд города Киева о признании противоправным приказа о его увольнении с должности первого заместителя директора Государственного бюро расследования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.
"В Окружной административный суд города Киева с иском и заявлением о его обеспечении обратился Александр Бабиков. Ответчик - Государственное бюро расследований.
Среди требований указанного иска - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Александра Бабикова с должности первого заместителя ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула. Также истец в целях защиты своих прав просит суд принять меры обеспечения иска.
Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу и наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска.
Ранее председатель НАПК Александр Новиков был допрошен ГБР в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении его предшественников. Сам Новиков считает, что этот повод - формальный, а на самом деле ГБР пытается давить на НАПК из-за конфликта интересов у руководителей Бюро - Александра Бабикова и Александра Соколова.
Напомним, по данным СМИ Заместитель главы ГБР Бабиков был уволен. Позже стало известно, что Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. В НАПК заявили: увольняя Бабикова с должности замглавы ГБР, руководитель бюро "просто выполнил закон".
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