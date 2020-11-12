ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора "Укроборонпрома" Букина

ВАКС закрыл дело в отношении бывшего генерального директора ГК "Укроборонпром" Павла Букина, которого подозревали в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Transperancy International, передает Цензор.НЕТ.

Закрытие дела обусловлено отменой Конституционным Судом ответственности за ложь в декларировании.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларацию госчиновника.

По версии следствия, Букин не внес в электронную декларацию за 2016 год доходы, две квартиры стоимостью более 3 млн грн, земельный участок в Киеве и два автомобиля Range Rover стоимостью 10 млн грн, которые принадлежат его гражданской жене.

Читайте также: У Зеленского был текст решения КС о е-декларировании еще до его обнародования, - Вениславский

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.