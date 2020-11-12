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Новости Политика Украины
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ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора "Укроборонпрома" Букина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора

ВАКС закрыл дело в отношении бывшего генерального директора ГК "Укроборонпром" Павла Букина, которого подозревали в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Transperancy International, передает Цензор.НЕТ.

Закрытие дела обусловлено отменой Конституционным Судом ответственности за ложь в декларировании.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларацию госчиновника.

По версии следствия, Букин не внес в электронную декларацию за 2016 год доходы, две квартиры стоимостью более 3 млн грн, земельный участок в Киеве и два автомобиля Range Rover стоимостью 10 млн грн, которые принадлежат его гражданской жене.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора Укроборонпрома Букина 01
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Топ комментарии
+6
зеля победил коррупцию за 1.5 года . Победа . ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора "Укроборонпрома" Букина - Цензор.НЕТ 8480
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12.11.2020 12:17
+5
Порошенко, уйми своих Свынарчуков!!! Хотя.... минуточку....
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12.11.2020 12:19
+5
ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора "Укроборонпрома" Букина - Цензор.НЕТ 7482
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12.11.2020 12:27
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зеля победил коррупцию за 1.5 года . Победа . ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора "Укроборонпрома" Букина - Цензор.НЕТ 8480
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12.11.2020 12:17 Ответить
Не бреши потворо! Корупцію поборов ще Петро Олексійович!!!
Чи все ж таки очолив?
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12.11.2020 13:11 Ответить
Это ж сколько бабок ушло на закрытие ?!!
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12.11.2020 12:18 Ответить
Света Букина - ртом попросила, наверно.
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12.11.2020 12:19 Ответить
Порошенко, уйми своих Свынарчуков!!! Хотя.... минуточку....
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12.11.2020 12:19 Ответить
Держпідприємства, де за Зеленського змінили керівників, втратили 10 млрд гривень - дослідження

https://hromadske.ua/posts/******************-de-za-zelenskogo-zminili-kerivnikiv-vtratili-10-mlrd-griven-doslidzhennya
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12.11.2020 12:20 Ответить
Ци руки николы не кралы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.11.2020 12:21 Ответить
Да здравствует наш ВАКС, самый гуманный суд в мире.
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12.11.2020 12:24 Ответить
ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора "Укроборонпрома" Букина - Цензор.НЕТ 7482
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12.11.2020 12:27 Ответить
всем лошарам привет, сказал букин и укатил на своем новеньком мерсе, инфинити, лексусе (нужное подчеркнуть) в прекрасную даль...
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12.11.2020 12:52 Ответить
Очередные поздравления всем участникам 73%ного голосования за никчемного наркомана-кокаиниста ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти ексдиректора "Укроборонпрому" Букіна - Цензор.НЕТ 9917 ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти ексдиректора "Укроборонпрому" Букіна - Цензор.НЕТ 9917 ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти ексдиректора "Укроборонпрому" Букіна - Цензор.НЕТ 9917
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12.11.2020 12:56 Ответить
Коррупция победила Украину. Слишком многим было выгодно решение КС по отмене декларирования. Даже тем, чьи судьи сейчас этот КС блокируют отсутствием кворума. Было бы желание уже тог да бы заблокировали.
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12.11.2020 13:44 Ответить
Подякуєм мальдівському за таку свиню в законодавстві. На черзі особливий антикорупційний суд і продажні чиновники на волі
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12.11.2020 16:19 Ответить
жыртрест букин дякує кс.
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12.11.2020 16:57 Ответить
 
 