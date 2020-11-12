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Турецкие наблюдатели не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турецкие наблюдатели не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха, - Лавров

Турецкие миротворческие миссии не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

"Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направлять не будут. Об этом четко сказано в заявлении лидеров (Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. - Ред.)", - сказал глава МИД РФ.

"Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована", - добавил Лавров.

Напомним, ранее министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании Совместного центра по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Читайте: Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
з чого ти це взяла, коняка?
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12.11.2020 12:25
+11
х#йло то наложил в штаны , за армян подписываться, хотя ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) подписали свиньи русские. Еще раз о том, насколько можно доверять рос. свиньям.
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12.11.2020 12:31
+10
Если лавров сказал,что не будет турок,значит это ещё одно подтверждение тому,что будут турки в Карабахе.
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12.11.2020 12:34
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з чого ти це взяла, коняка?
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12.11.2020 12:25 Ответить
х#йло то наложил в штаны , за армян подписываться, хотя ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) подписали свиньи русские. Еще раз о том, насколько можно доверять рос. свиньям.
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12.11.2020 12:31 Ответить
История с появлением в Азербайджане турецких военных буквально за сутки вполне ясно продемонстрировала, кто тут хозяин положения и кто диктует свои условия. Дмитрий Песков еще 10 ноября заявлял, что в тексте соглашения нет упоминания о Турции - значит, ее военных там не будет. "Желание Турции разместить центр мониторинга в Карабахе расходится с видением России", - заявил он. Но уже 11 ноября Эрдоган выступил и буквально цыкнул на партнеров, сообщив, что протокол о совместной миссии уже подписан, и действительно, вечером 11 ноября российские СМИ подтвердили его подписание, особо подчеркивая, что турецкий министр обороны сказал пару слов на русском языке. Потрепал ли он коллегу по щеке, не уточнялось.Армения и Азербайджан перешли в категорию надзираемых, так что их субъектность стала равна нулю. В этом смысле рассуждать, кто из них победитель, а кто проигравший, нет никакого практического смысла - и побежденному, и победителю диктуют условия и размещают иностранных военных, не особо интересуясь их мнением. Причем если российское военное присутствие еще оформлено, то турки располагаются в Азербайджане, не интересуясь мнением и России. Протокол о миссии - это не разрешение Кремля, а лишь порядок взаимодействия. Туркам теперь не нужны никакие разрешения на Кавказе - теперь это их территория.Подчеркивает новое положение дел приезд в Анкару руководителя британской МИ-6. Все вполне логично - англичане едут договариваться с победителем, их очень интересуют проекты, которые будут создаваться на Кавказе в связи с изменившейся стратегической обстановкой. Британская экономика живет за счет портфельных инвестиций в выгодные проекты, а сейчас - самое время столбить за собой именно кавказский транзитный коридор. Турки создают не только макрорегиональный газовый хаб на своей территории, теперь они будут строить транспортный коридор Центральная Азия - Европа, и англичане буквально в сутки сумели оценить будущие захватывающие перспективы. Пока в Америке неразбериха, Великобритания закрепляет за собой участки, куда будут направлены инвестиции.Собственно, это и есть ответ - кто реальный выгодополучатель от разгрома Армении в Карабахе. Если бы Ричард Мур сейчас топтался в приемной бункера Путина, почтительно ожидая, пока уставший от побед фюрер примет просителя, трактовать это можно было иначе. Но Мур отправился в Анкару, что совершенно разумно - зачем ему проигравшийся в пух и прах Путин, потерявший Кавказ? (с)Єль Мюрид
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12.11.2020 12:46 Ответить
Турецьких спостерігачів не направлятимуть на територію Нагірного Карабаху, - Лавров - Цензор.НЕТ 8048
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12.11.2020 13:53 Ответить
Та це не коняка, а мул. Суміш вірменського віслюка та рязанської кобили.
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12.11.2020 12:59 Ответить
Зовнішньополітичний мерин!
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12.11.2020 13:10 Ответить
Заражало -- Я то думал коняка после ********** вакцины издох . а оно еще взбрыкивает ))) Имели вас ввиду как Эрдоган скажет так и будет Турецьких спостерігачів не направлятимуть на територію Нагірного Карабаху, - Лавров - Цензор.НЕТ 1871
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12.11.2020 13:18 Ответить
Врёт как всегда.
У кацапов в данном случае ничего даже спрашивать не будут. Азербайжан пригласит турецких наблюдателей и всё. Со временем попросит кацев на выход со своей територии, как и записано в договоре.
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12.11.2020 13:27 Ответить
не трынди..
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12.11.2020 12:25 Ответить
Бред сивого мерина Лавруши)))))
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12.11.2020 12:26 Ответить
Кому вірити? "грустной клячє", чи Ердогану?
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12.11.2020 12:26 Ответить
Ну что надагаварились с Рахой? Еще и три дня не прошло с подписания *мира*. Чем вам не повод для новой войны?
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12.11.2020 12:27 Ответить
То же самое будет и на даунбасе. Рашка поставит своих *миротворцев* где захочет несмотря на те договоры которые вы там поподписывали, а нам предложат просто утереться и покорно смириться, иначе возобновят военные действия, которых очень боится не только *наша* власть а и Меркель с Макароном.
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12.11.2020 12:31 Ответить
Садок вишневий коло хати,
Раби сапають буряки,
Фрейлехс танцюють парубки,
Висить дитинка розіп'ята -
Над тільцем порхають круки

Зігують мати на порозі,
Моститься ззаду син-Пріап,
В світлиці на іконі - цап,
Сім'я вечеря на підлозі -
Парує смажений кацап.

Ідуть з АТО американці,
Співають «бейбі, донт ю край…»
Лунає спів за небокрай,
Ти ж uber alles, моя мамця -
Жидофашистський рідний край…
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12.11.2020 12:37 Ответить
Ара против аскеров
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12.11.2020 12:27 Ответить
"История с появлением в Азербайджане турецких военных буквально за сутки вполне ясно продемонстрировала, кто тут хозяин положения и кто диктует свои условия. Дмитрий Песков еще 10 ноября заявлял, что в тексте соглашения нет упоминания о Турции - значит, ее военных там не будет. "Желание Турции разместить центр мониторинга в Карабахе расходится с видением России", - заявил он. Но уже 11 ноября Эрдоган выступил и буквально цыкнул на партнеров, сообщив, что протокол о совместной миссии уже подписан, и действительно, вечером 11 ноября российские СМИ подтвердили его подписание, особо подчеркивая, что турецкий министр обороны сказал пару слов на русском языке. Потрепал ли он коллегу по щеке, не уточнялось."
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12.11.2020 12:28 Ответить
По щеке и за щеку
Три буквы, а как меняется смысл
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12.11.2020 12:30 Ответить
собственно направление будут указывать лаптям, а не наоборот.
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12.11.2020 12:29 Ответить
Надо провести опрос жителей удаленных хуторов.
Их мнение очень важное
И только тогда принимать решение.
Говорят же им, тупорылым, что Алиев договорился с ****** и кинул своих партнеров.
Не могут поверить.
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12.11.2020 12:29 Ответить
Если захотят, у вас спрашивать никто не будет
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12.11.2020 12:30 Ответить
to jest karabaxe turok nebudet, a azerbajdzane pojavitsia ruskije ************ gde ix ranse nebylo.
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12.11.2020 12:33 Ответить
да да расейские, полюбому кому то нужно чистить картошку мыть машины грузить оккупантов трупики в общем работать на хоздворе, а турки будут наблюдать и контролировать))
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12.11.2020 12:38 Ответить
не знаю,чи грузить-а вот как разгружать

впечатлительным смотреть не стоит
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12.11.2020 13:07 Ответить
Видео на ютубе от 22 октября...
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12.11.2020 15:57 Ответить
2100 тулубів без важкої зброї, наступного разу натовці росіян тільки з дринами пустять на землі бувшого СРСР.
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12.11.2020 12:39 Ответить
Если лавров сказал,что не будет турок,значит это ещё одно подтверждение тому,что будут турки в Карабахе.
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12.11.2020 12:34 Ответить
https://report.az/dagliq-qarabag-munaqishesi/kiv-1-960-turk-esgerinin-bolgeye-gelmesi-planlasdirilir/
Просто турки забыли уведомить ***** и Лошадь.
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12.11.2020 12:35 Ответить
Турки заводять стільки ж солдат, скількі і лапті, тільки у турків нема обмеження на зброю.
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12.11.2020 12:42 Ответить
Новые анекдоты армянского радио. Можно ржать.
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12.11.2020 12:38 Ответить
Кацапам сбрехать как два пальца обоссать
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12.11.2020 12:38 Ответить
Зря Алиев остановился на полпути и не добил самоназваную страну. Теперь у армян со кацапами будет время на перегрупировку, осознание новых способов ведения сражений и вскоре война вспыхнет вновь, только победителей будут останавливать уже под Баку. Вспомнят все. Даже переход на латиницу.
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12.11.2020 12:40 Ответить
Не будуть, туди вже британці встромили носа, так що наступного разу будуть зупиняти біля Махачкали.
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12.11.2020 12:43 Ответить
Хочется верить.
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12.11.2020 12:53 Ответить
Азербайджан отказался от кириллицы и перешел на латинскую графику, сразу после объявления о независимости страны.

Процесс перехода на латиницу в те годы произошел спонтанно и был связан с повышенным национальным чувством, лозунгами единства с тюркским миром.

С другой стороны, графика влияет на сознание человека, то есть с переходом на латинскую графику постепенно азербайджанцы должны отдалиться от советского сознания . Конечно, люди , жившие в советской системе все еще находятся в ностальгии.

Молодое же поколение действительно оказалась на плоскости новой латинской графики.

Вместе с кириллицей отошел на второй план также интерес к русскому языку и культуре, на превалирует интерес к турецкому и западному.
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12.11.2020 12:52 Ответить
Я не говорил что латиница плохо для Азербайджана. Просто в случае поражения от России даже это поставили бы им в вину. А на латиницу я бы и Украину перевел, хоть она нам не совсем исторически близка. Просто по той же причине, что и Баку сделал.И молдаване. И казахи уже объявили.
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12.11.2020 12:57 Ответить
Латиница не пригодна для славянского языка. Кириллица специально была придумана для Киевской Руси. В латинице нет знаков, передающих звуки Ы, Ж, Ш, Щ, Й, Ї, и мягкий знак. Поляки, чехи, словаки и хорваты с латиницей мучаются.
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12.11.2020 13:10 Ответить
Вот не несите КРЕМЛЕВСКУЮ ЧУШЬ !!!!

Словаки , поляки - НА ЛАТИНИЦЕ
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12.11.2020 13:13 Ответить
Вы в Хорватии были ???? Я - была . Никто там не мучается. Хорватия была всегда под Италией . Там привычки и архитектура итальянская , географически Хорватия напротив Венеции и до Венеции 2 часа на авто.

Гимн Хорватии
Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
Da bi vazda sretna bila! И где тут кириллица?
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12.11.2020 13:17 Ответить
Гимн Словении
1.
Prijatlji, obrodile
so trte vince nam sladkó,
ki nam oživlja žile,
srcé razjásni in oko,
ki utopi
vse skrbi,
v potrtih prsih up budi! И где тут кириллица ?
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12.11.2020 13:18 Ответить
Гимн Сербии
Voditelj sa govornim manama
Retardirani pevač na naslovnim stranama
A mene hvata frka kad pomislim da treba ići odavde
Tek po koji iskren prijatelj
Celog života sebi roditelj
O kako boli ova robija što me dobija...
Bože... pravde!
ДАЖЕ ЛЮБИТЕЛИ КАЦАПОВ - сербы , на кириллице
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12.11.2020 13:19 Ответить
???? Сербы на латинице
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12.11.2020 13:20 Ответить
В Евросоюзе самая недоразвитая страна - Болгария - на кириллице . Страна забита кацапами везде - и в бизнесе и в разведке и в парламенте
Отсюда вывод - если Украина хочет быть европейской развитой страной- надо перейти на латиницу
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12.11.2020 13:22 Ответить
Прямо представил как немцы мучаются без знака Ш когда пишут русиш швайн.
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12.11.2020 15:00 Ответить
😀😀😀
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12.11.2020 16:24 Ответить
Почему нам не близка латиница? Украина до Днепра была католической страной. Просто журналисты об жтом мало пишут
СЛОВАЦКИЙ ЯЗЫК ******** БЛИЗОК К УКРАИНСКОМУ . Украинцы , свободно владеющие
Украинским языком, переходят на словацкий в течении недели . Кацапы же не могут перейти очень долго , бо не имеют словарного запаса типа ЗОШИТ, ШКОДА и т д
У словаков латиница
И украинцев надо перевести на латиницу
Просто большая часть независимых постсовковых стран избавилась от кацапского алфавита, а в Украине как всегда в Раде сидят любители раши
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12.11.2020 13:12 Ответить
с чего это алфавит кацапский? имхо, родоначальники вполне себе украинцы, да и всякие академии и университеты, "руська трійця" и т.п.. то, что сначала все фигачили на империю, типа, христиане все-таки, в большинстве, нужно помогать, теперь уже, как видим, совсем не аргумент. да и кацапы уже в большинстве русского языка толком не знают. к тому же, если уж реально идти по национальному пути, то желательно в первую очередь избавиться от "любителей раши" (хотя бы во власти) а не от алфавита - это и легче во много раз, (даже если всех как нибудь повесить одной темной ночью) чем обучить миллионы (даже сейчас по "дистанционному образованию" видно как обучают и обучаются, а ведь там элементарные основы которые должны знать все, даже "народные" "депутаты")
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12.11.2020 15:48 Ответить
Вот перестаньте толкать кацапские сказки - украинцы ( европейцы) совсем не лохи . Ездят в ЕВРОСОЮЗ и видят как люди живут
Инфа
Азербайджан был первооткрывателем на пути к переходу с кириллицы на латинскую графику, - Г.Инандж
15:17 01.02.2019
Гюльнара Инандж,
директор Международного онлайн аналитического центра"Этноглобус", эксперт

Азербайджан отказался от кириллицы и перешел на латинскую графику, сразу после объявления о независимости страны.

Процесс перехода на латиницу в те годы произошел спонтанно и был связан с повышенным национальным чувством, лозунгами единства с тюркским миром.

С другой стороны, графика влияет на сознание человека, то есть с переходом на латинскую графику постепенно азербайджанцы должны отдалиться от советского сознания . Конечно, люди , жившие в советской системе все еще находятся в ностальгии.

Молодое же поколение действительно оказалась на плоскости новой латинской графики.

Вместе с кириллицей отошел на второй план также интерес к русскому языку и культуре, на превалирует интерес к турецкому и западному.

Но эмоциональный национальный патриотизм понес за собой отстранение народов , проживающих в стране и произошли известные факты сепаратизма на севере и юге Азербайджана.

Кроме того, ошибочным на мой взгляд, было фиксация государственного языка как "тюркский" и гражданство как "тюрки" в тогдашней Конституции страны.

С приходом к власти Гейдара Алиева после долги дискуссий в Конституции государственный язык был указан как "азербайджанский", гражданство "азербайджанцы".

Этот шаг усилил доверие народов Азербайджана к своему государству и реанимировал доверительные отношение между азербайджанскими тюрками и народами, проживающими в стране. Примерно 10 лет длился не легкий период адаптации к новому алфавиту старого поколения, так как с 1993 г. все учебные заведения на азербайджанском языке перешли на обучение на латинице.

Менялась документация, шрифты, учебники... А это требует времени. Все книги изданные до 1993 г. оказалась недоступными для молодого поколения.

Но позже было принято решение переиздать учебники , книги на латинской графике.

Сейчас уже все проблемы позади. В Азербайджане произошел резкий переход к латинице, соответственно были некоторые проблемы. Для упразднения работы, на компьютере устанавливается латинская графика и кириллица. Также есть программы автоматичного перевода тексты на азербайджанском языке с кириллицы на латиницу.

Через латиницу азербайджанцы открылись миру напрямую, вырос интерес к романским языкам, турецкому языку.

В 90-х гг. над процессами довлели военные действия в Нагорном-Карабахе, события 20 января, что наводил холод и обиду на все , что связано с Россией. Сейчас уже другие времена, русскому языку сейчас учатся на курсах иностранных языков, есть русские сектора в средних школах и вузах, СМИ. Нет ни каких препятствий , чтобы свою научную работу в НАН Азербайджана на русском языке.

То, что происходит сейчас в Центральной Азии с переходом на латиницу Азербайджан уже пережил.

В странах Центральной Азии все эти годы был действителен и латинский и кириллский алфавит. Каждый язык имеет свою графику, соответственно рано или поздно пришлось бы определиться. Любые проблемы будут временными.

Если человек решил выйти за пределы своей страны, то ему необходимо учить язык той страны. В любом случае язык и алфавит своей страны за пределами его государства ему не понадобятся. Язык и алфавит это в первую очередь культурный , национальный фактор. Алфавит имеет значение только в письменности. Но конечно, язык и политический фактор. Как я уже говорила выше отказ от термина "тюркский язык" в пользу "азербайджанский язык" имеет этнополитический, политический аспект.

Азербайджан перешел быстро и неотлогательно на латинскую графику, не оставил шанса на возвращение. Если бы , в 90-хх. была бы либеральная политика относительно латинской графики, то до сих пор мы решали бы быть или не быть латинской графике.
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12.11.2020 16:24 Ответить
у Азербайджана не было никаких исторических предпосылок к использованию кириллицы. как получили - так и поменяли. у кацапов - аналогично \все ворованное\ и истории как таковой фактически нет, попытки нарисовать что-то более менее адекватное и приличное очень неуспешны. не вижу никаких предпосылок к пересмотру алфавита Украине (кроме уничтожения культурного наследия), особенно когда перспектива самого существования рф как государства в целом весьма туманна в исторической перспективе.
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12.11.2020 19:33 Ответить
Казахстан збирався переходити на латиницю
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12.11.2020 20:21 Ответить
Алиев повелся на сладкие обещания Рашки и сделал ошибку что не освободил Карабах до конца. Война оказалась не законченной а только приостановленной. Сегодня Азербайджан выигрывает только с помощью Байрактаров и других беспилотников. В кремле ето учли и выклянчили перемирие. Через год-два Рашка закупит или начнет производство собственных ударных беспилотников и война продолжится уже не в пользу Азербайджана. А те коридоры на Нахичевань которые Алиев выторговал и которые будут под контролем ФСБ закроются так же быстро как и открылись.
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12.11.2020 12:41 Ответить
Там изначально был договорняк.
Россия даёт Азербайджану разобраться с Арменией - взамен получает военную базу в Степанакерте, разместить которую Армения отказалась
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12.11.2020 13:26 Ответить
дык Карабах же по оон принадлежит азерам, так что кацапам нужно было спрашивать разрешения на "военную базу" как раз-таки у них, если юридически. а так - типа "миротворцы" все равно с логистикой через Армению. и если что пойдет не так, и кацапам вспомнят Гюмри и еще много чего и в ответственный момент не пустят на подмогу, "база" превратится в "кладбище".
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12.11.2020 15:57 Ответить
А в нас як було? ми теж були за крок до перемоги, але рашка напала. А там мабуть пригрозила...
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12.11.2020 20:25 Ответить
Как кацапы боятся турок !

Интригуют всеми силами , чтобы турки не взяли под контроль Карабах
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12.11.2020 12:45 Ответить
думаю г-н Эгдоган навряд ли будет внимательно слушать лошадиное ржание...
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12.11.2020 12:47 Ответить
Эрдоган объявил о введении турецких войск в Нагорный Карабах ))


Турецкие наблюдатели не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха, - Лавров - Цензор.НЕТ 211


Они «будут действовать на том же основании, что и рассеянские» миротворцы.
Турецкие военные появятся в Нагорном Карабахе и будут действовать на том же основании, что и российские миротворцы.
Как сообщает Anadolu, об этом объявил в среду президент Турции Реджеп Эрдоган после заседания парламентской фракции своей Партии справедливости и развития.
Выступая в парламенте Эрдоган поздравил народ Азербайджана с «исторической победой».
«Армения до 15 ноября выведет войска из Кельбаджарского района, до 20 ноября из части Агдамского и Газахского районов, а до 1 декабря из Лачинского района. Все эти территории будут возвращены Азербайджану», - констатировал Эрдоган.
 Утром, по его словам, был подписан протокол по созданию совместного Турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня. Переговоры продолжатся после прибытия в Турцию российской делегации.
О том, что в зону конфликта помимо российской армии войдет турецкая, во вторник объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Кремле его слова поспешили опровергнуть. «Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано. Об этом не договаривались три стороны», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», - подчеркнул он, ссылаясь на документ о прекращении войны, который подписали Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян.
Согласно заявлению трех лидеров, азербайджанская армия останавливается на занятых ей позициях, а Армения возвращает Баку три района, занятых в ходе войны 1992-94 гг., оставляя за собой лишь Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с территорией страны.
Вдоль линии развертывается российский миротворческий контингент - 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Де-факто капитуляция Пашиняна вызвала массовые протесты. В среду тысячи демонстрантов, скандируя «Никол-предатель», вышли на улицы Еревана, требуя отставки премьера.
Сам Пашинян признал соглашение катастрофой, но подчеркнул, что у него не было другого выбора, поскольку иначе Армению ждал военный разгром.
«Степанакерт находился под прямой угрозой, и, по оценкам Генерального штаба и президента Нагорного Карабаха, город был не очень хорошо защищен. Если бы его захватили, то тысячи наших солдат остались бы в блокаде, и в результате мы потеряли бы также и те территории, которые удалось сохранить благодаря соглашению», - сказал Пашинян.
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12.11.2020 12:48 Ответить
А если Армения не выведет свои войска , а раша ужеполным ходом завозит своих .?

Может жто хитрый ход кацапов.
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12.11.2020 12:55 Ответить
Не может, а так и есть. Теперь кроме собственно базы в Армении у Москвы появится база и на територии Азербайджана. А дальше будут местные кавказские самооборонцы с лицами оленеводов и прочие ихтамнеты. Это проходили в Крыму.
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12.11.2020 13:02 Ответить
Между прочем на первом видео м.о.Одэрбэйджана(ответ на видео арабохаев) о убитых в бою противников в окопе в САМОМ КОНЦЕ ЛИЦО БУРЯТА.Кто хочет может найти на цензоре.
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12.11.2020 20:12 Ответить
интрига
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12.11.2020 13:04 Ответить
Вірменія, з допомогою рашки, виявляється, окупувала не тільки Карабах, а ще й Агдамський район і ще один на схід від Карабаху.
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12.11.2020 20:39 Ответить
окупованi пiсля вiйни 92-94 рокiв 7 азербайджанських районiв за площею в пiвтори рази бiльшi, нiж сам Карабах. вiрмени з кацапо-ордою називали iх зоною безпеки...
звичайно, всi азербайджанцi звiдти втекли. прочитайте про трагедiю Ходжали, а там азербайджанцiв було звiряче вбито разiв в десять бiльше, нiж вiрменiв в Сумгаiтi...


тепер Азербайджан повернув своє , але ще не до кiнця...
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12.11.2020 21:16 Ответить
Турецьких спостерігачів не направлятимуть на територію Нагірного Карабаху, - Лавров - Цензор.НЕТ 4869
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12.11.2020 21:17 Ответить
Турецьких спостерігачів не направлятимуть на територію Нагірного Карабаху, - Лавров - Цензор.НЕТ 9236

http://nargis.uz/?p=873


ХОДЖАЛИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

https://youtu.be/dor4R01lI5w
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12.11.2020 21:28 Ответить
Турецьких спостерігачів не направлятимуть на територію Нагірного Карабаху, - Лавров - Цензор.НЕТ 3656

http://ru.karabakh.today/news/history/17437-



Операция по уничтожению Ходжалы, где проживало около семи тысяч человек, была спланирована командиром 366-го полка Юрием Зарвигаровым, начштаба первого батальона, командиром второго батальона, бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном, бывшими президентами названной страны Сержем Саркисяном, Робертом Кочаряном и другими. Используя боевую технику и вооружение полка, армяно-русские силы сравняли Ходжалы с землей, с особой жестокостью расправились с мирным населением. Жители-жертвы подверглись страшным пыткам, были обезглавлены, скальпированы, у женщин отрезали груди. По кровавой статистике в результате армяно-русского нашествия на Ходжалы были зверски уничтожены 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 престарелых людей, 421 человеку нанесены тяжелые телесные повреждения, 1275 человек были взяты в плен и заложниками, 150 человек пропали без вести, 8 семей уничтожены полностью, 25 детей потеряли обеих, а 130 - одного из родителей. Это - статистика, обнародованная по горячим следам трагедии. На самом же деле эти цифры далеко не отражают действительность.



продовження


http://ru.karabakh.today/news/history/17437-
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12.11.2020 21:52 Ответить
От брешет этот старый армянский поц закосовший под СРУского и имеющий дочку гражданку США. Интересно, его дочурка голосовала за Трампа или за Байдена?
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12.11.2020 12:54 Ответить
Ну не за Путэна ей же голосовать. Тем более что по русски она уже читать разучилась.
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12.11.2020 13:04 Ответить
Nasha Canada🇨🇦Наша Канада@nashacanada
У России нет миротворцев: никому и никогда Россия не принесла ни мира, ни процветания - только разруху, нищету и репрессии. Хотите жить в мире - гоните Россию прочь.
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12.11.2020 13:01 Ответить
Коняка как у себя дома распоряжается.
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12.11.2020 13:02 Ответить
Ты думаешь что Кремль думает как то иначе по поводу у себя дома они или нет?
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12.11.2020 13:05 Ответить
пєчальную лошадь забули попитати... Турецьких спостерігачів не направлятимуть на територію Нагірного Карабаху, - Лавров - Цензор.НЕТ 4589
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12.11.2020 13:04 Ответить
Не кремлю решать, что будет в Kарабахе, и чего не будет.
Лавров сам этнический армянин, и он предал свою армянскую кровь,
пойдя в услужение кремлю, превратившись в классического шабес-гоя.
Ему вообще лучше помалкивать, стоя в стойле по стойке "смирно".
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12.11.2020 13:15 Ответить
Конячка думає старими стереотипами, як було раніше, де вони скажуть, що вже там і інші не сміють носа всунути. Ті часи, стара кляча, вже пройшли. Ніхто вашого металобрухту і обкурених бурятів не боїться. Турки бачили, що з вашими "славними десантниками" робили наші прості добровольці, які до війни і зброї не бачили. Та і самі турки в Сирії поганяти хвальону "спецуру" "вагнеровців" та інших терористів, І ще потрібно знати, що кацапи туди посилали найкращих, щоб світ бачив які вони "великі" і яка в них зброя.
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12.11.2020 13:19 Ответить
Вони найкращі, коли йдеться про тортури над полоненими.
Або коли йдеться про убивство знічев'я, від нічого робити,
як моряки атомного підводного крейсера вбили ведмедицю і її дитинча.
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12.11.2020 13:24 Ответить
- Винни, Винни, а куда мы идем?
- Свинью трахать...
- А она даст?
- А кто тебя спрашивать будет...
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12.11.2020 13:28 Ответить
Тільки російські окупанти можуть "миротворити" по світу , так мабуть думає пан Лавров і його куратори з Кремля.
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12.11.2020 13:43 Ответить
та тут мабуть простіше. Карабах каци напевно мають на увазі ту територію, яку будуть контролювати їхні миротворці. А це Степанакерт і кілька сіл навколо нього. там, де ще є їхня військова база рюске. А айзерам відвойовані території, які раніше були під контролем НКР немає змісту називати Карабахом, оскільки офіційно це і є Азербайджан. і ось тут на територіях Азербайджану, в тому числі мабуть і в визволеній Шуші і будуть розміщуватись турецькі спостерігачі.
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12.11.2020 14:04 Ответить
Турки будут влиять на процесс. Но ограниченный. Они не имеют статуса "миротворца" признанного всеми сторонами конфликта. Причем будут мониторить не на тер-ии Н.К., а рядом. И причём не самостоятельно, а в совместном "рос-турецком мониторинговом центре". Т.е.статус у Турции не более чем- союзник Азербайджана. Ведь Азербайджан, как суверенное государство, может размещать у себя хоть каких представителей на своей тер-рии и никого не спрашивать разрешение на это. Хоть Мозамбика.
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12.11.2020 15:27 Ответить
По факту Турция рулит, а формально её там практически нет.
Турки в совершенстве освоили кремлёвские технологии.
В добавок к военному и технологическому преимуществу.

Москва - отсталый третий мир.
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12.11.2020 15:49 Ответить
 
 