Турецкие наблюдатели не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха, - Лавров
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Турецкие миротворческие миссии не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.
"Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направлять не будут. Об этом четко сказано в заявлении лидеров (Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. - Ред.)", - сказал глава МИД РФ.
"Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована", - добавил Лавров.
Напомним, ранее министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании Совместного центра по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе.
Пожалуйста, подождите...
У кацапов в данном случае ничего даже спрашивать не будут. Азербайжан пригласит турецких наблюдателей и всё. Со временем попросит кацев на выход со своей територии, как и записано в договоре.
Раби сапають буряки,
Фрейлехс танцюють парубки,
Висить дитинка розіп'ята -
Над тільцем порхають круки
Зігують мати на порозі,
Моститься ззаду син-Пріап,
В світлиці на іконі - цап,
Сім'я вечеря на підлозі -
Парує смажений кацап.
Ідуть з АТО американці,
Співають «бейбі, донт ю край…»
Лунає спів за небокрай,
Ти ж uber alles, моя мамця -
Жидофашистський рідний край…
Три буквы, а как меняется смысл
Их мнение очень важное
И только тогда принимать решение.
Говорят же им, тупорылым, что Алиев договорился с ****** и кинул своих партнеров.
Не могут поверить.
впечатлительным смотреть не стоит
Просто турки забыли уведомить ***** и Лошадь.
Процесс перехода на латиницу в те годы произошел спонтанно и был связан с повышенным национальным чувством, лозунгами единства с тюркским миром.
С другой стороны, графика влияет на сознание человека, то есть с переходом на латинскую графику постепенно азербайджанцы должны отдалиться от советского сознания . Конечно, люди , жившие в советской системе все еще находятся в ностальгии.
Молодое же поколение действительно оказалась на плоскости новой латинской графики.
Вместе с кириллицей отошел на второй план также интерес к русскому языку и культуре, на превалирует интерес к турецкому и западному.
Словаки , поляки - НА ЛАТИНИЦЕ
Гимн Хорватии
Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
Da bi vazda sretna bila! И где тут кириллица?
1.
Prijatlji, obrodile
so trte vince nam sladkó,
ki nam oživlja žile,
srcé razjásni in oko,
ki utopi
vse skrbi,
v potrtih prsih up budi! И где тут кириллица ?
Voditelj sa govornim manama
Retardirani pevač na naslovnim stranama
A mene hvata frka kad pomislim da treba ići odavde
Tek po koji iskren prijatelj
Celog života sebi roditelj
O kako boli ova robija što me dobija...
Bože... pravde!
ДАЖЕ ЛЮБИТЕЛИ КАЦАПОВ - сербы , на кириллице
Отсюда вывод - если Украина хочет быть европейской развитой страной- надо перейти на латиницу
СЛОВАЦКИЙ ЯЗЫК ******** БЛИЗОК К УКРАИНСКОМУ . Украинцы , свободно владеющие
Украинским языком, переходят на словацкий в течении недели . Кацапы же не могут перейти очень долго , бо не имеют словарного запаса типа ЗОШИТ, ШКОДА и т д
У словаков латиница
И украинцев надо перевести на латиницу
Просто большая часть независимых постсовковых стран избавилась от кацапского алфавита, а в Украине как всегда в Раде сидят любители раши
Инфа
Азербайджан был первооткрывателем на пути к переходу с кириллицы на латинскую графику, - Г.Инандж
15:17 01.02.2019
Гюльнара Инандж,
директор Международного онлайн аналитического центра"Этноглобус", эксперт
Азербайджан отказался от кириллицы и перешел на латинскую графику, сразу после объявления о независимости страны.
Процесс перехода на латиницу в те годы произошел спонтанно и был связан с повышенным национальным чувством, лозунгами единства с тюркским миром.
С другой стороны, графика влияет на сознание человека, то есть с переходом на латинскую графику постепенно азербайджанцы должны отдалиться от советского сознания . Конечно, люди , жившие в советской системе все еще находятся в ностальгии.
Молодое же поколение действительно оказалась на плоскости новой латинской графики.
Вместе с кириллицей отошел на второй план также интерес к русскому языку и культуре, на превалирует интерес к турецкому и западному.
Но эмоциональный национальный патриотизм понес за собой отстранение народов , проживающих в стране и произошли известные факты сепаратизма на севере и юге Азербайджана.
Кроме того, ошибочным на мой взгляд, было фиксация государственного языка как "тюркский" и гражданство как "тюрки" в тогдашней Конституции страны.
С приходом к власти Гейдара Алиева после долги дискуссий в Конституции государственный язык был указан как "азербайджанский", гражданство "азербайджанцы".
Этот шаг усилил доверие народов Азербайджана к своему государству и реанимировал доверительные отношение между азербайджанскими тюрками и народами, проживающими в стране. Примерно 10 лет длился не легкий период адаптации к новому алфавиту старого поколения, так как с 1993 г. все учебные заведения на азербайджанском языке перешли на обучение на латинице.
Менялась документация, шрифты, учебники... А это требует времени. Все книги изданные до 1993 г. оказалась недоступными для молодого поколения.
Но позже было принято решение переиздать учебники , книги на латинской графике.
Сейчас уже все проблемы позади. В Азербайджане произошел резкий переход к латинице, соответственно были некоторые проблемы. Для упразднения работы, на компьютере устанавливается латинская графика и кириллица. Также есть программы автоматичного перевода тексты на азербайджанском языке с кириллицы на латиницу.
Через латиницу азербайджанцы открылись миру напрямую, вырос интерес к романским языкам, турецкому языку.
В 90-х гг. над процессами довлели военные действия в Нагорном-Карабахе, события 20 января, что наводил холод и обиду на все , что связано с Россией. Сейчас уже другие времена, русскому языку сейчас учатся на курсах иностранных языков, есть русские сектора в средних школах и вузах, СМИ. Нет ни каких препятствий , чтобы свою научную работу в НАН Азербайджана на русском языке.
То, что происходит сейчас в Центральной Азии с переходом на латиницу Азербайджан уже пережил.
В странах Центральной Азии все эти годы был действителен и латинский и кириллский алфавит. Каждый язык имеет свою графику, соответственно рано или поздно пришлось бы определиться. Любые проблемы будут временными.
Если человек решил выйти за пределы своей страны, то ему необходимо учить язык той страны. В любом случае язык и алфавит своей страны за пределами его государства ему не понадобятся. Язык и алфавит это в первую очередь культурный , национальный фактор. Алфавит имеет значение только в письменности. Но конечно, язык и политический фактор. Как я уже говорила выше отказ от термина "тюркский язык" в пользу "азербайджанский язык" имеет этнополитический, политический аспект.
Азербайджан перешел быстро и неотлогательно на латинскую графику, не оставил шанса на возвращение. Если бы , в 90-хх. была бы либеральная политика относительно латинской графики, то до сих пор мы решали бы быть или не быть латинской графике.
Россия даёт Азербайджану разобраться с Арменией - взамен получает военную базу в Степанакерте, разместить которую Армения отказалась
Интригуют всеми силами , чтобы турки не взяли под контроль Карабах
Они «будут действовать на том же основании, что и рассеянские» миротворцы.
Турецкие военные появятся в Нагорном Карабахе и будут действовать на том же основании, что и российские миротворцы.
Как сообщает Anadolu, об этом объявил в среду президент Турции Реджеп Эрдоган после заседания парламентской фракции своей Партии справедливости и развития.
Выступая в парламенте Эрдоган поздравил народ Азербайджана с «исторической победой».
«Армения до 15 ноября выведет войска из Кельбаджарского района, до 20 ноября из части Агдамского и Газахского районов, а до 1 декабря из Лачинского района. Все эти территории будут возвращены Азербайджану», - констатировал Эрдоган.
Утром, по его словам, был подписан протокол по созданию совместного Турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня. Переговоры продолжатся после прибытия в Турцию российской делегации.
О том, что в зону конфликта помимо российской армии войдет турецкая, во вторник объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В Кремле его слова поспешили опровергнуть. «Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано. Об этом не договаривались три стороны», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», - подчеркнул он, ссылаясь на документ о прекращении войны, который подписали Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян.
Согласно заявлению трех лидеров, азербайджанская армия останавливается на занятых ей позициях, а Армения возвращает Баку три района, занятых в ходе войны 1992-94 гг., оставляя за собой лишь Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с территорией страны.
Вдоль линии развертывается российский миротворческий контингент - 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Де-факто капитуляция Пашиняна вызвала массовые протесты. В среду тысячи демонстрантов, скандируя «Никол-предатель», вышли на улицы Еревана, требуя отставки премьера.
Сам Пашинян признал соглашение катастрофой, но подчеркнул, что у него не было другого выбора, поскольку иначе Армению ждал военный разгром.
«Степанакерт находился под прямой угрозой, и, по оценкам Генерального штаба и президента Нагорного Карабаха, город был не очень хорошо защищен. Если бы его захватили, то тысячи наших солдат остались бы в блокаде, и в результате мы потеряли бы также и те территории, которые удалось сохранить благодаря соглашению», - сказал Пашинян.
Может жто хитрый ход кацапов.
звичайно, всi азербайджанцi звiдти втекли. прочитайте про трагедiю Ходжали, а там азербайджанцiв було звiряче вбито разiв в десять бiльше, нiж вiрменiв в Сумгаiтi...
тепер Азербайджан повернув своє , але ще не до кiнця...
http://nargis.uz/?p=873
ХОДЖАЛИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
https://youtu.be/dor4R01lI5w
http://ru.karabakh.today/news/history/17437-
Операция по уничтожению Ходжалы, где проживало около семи тысяч человек, была спланирована командиром 366-го полка Юрием Зарвигаровым, начштаба первого батальона, командиром второго батальона, бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном, бывшими президентами названной страны Сержем Саркисяном, Робертом Кочаряном и другими. Используя боевую технику и вооружение полка, армяно-русские силы сравняли Ходжалы с землей, с особой жестокостью расправились с мирным населением. Жители-жертвы подверглись страшным пыткам, были обезглавлены, скальпированы, у женщин отрезали груди. По кровавой статистике в результате армяно-русского нашествия на Ходжалы были зверски уничтожены 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 престарелых людей, 421 человеку нанесены тяжелые телесные повреждения, 1275 человек были взяты в плен и заложниками, 150 человек пропали без вести, 8 семей уничтожены полностью, 25 детей потеряли обеих, а 130 - одного из родителей. Это - статистика, обнародованная по горячим следам трагедии. На самом же деле эти цифры далеко не отражают действительность.
продовження
http://ru.karabakh.today/news/history/17437-
Азербайджан. Кофейная гуща (Часть 2)
Азербайджан. Кофейная гуща (Часть 3)
Азербайджан. Кофейная гуща (Часть 4)
Азербайджан. Кофейная гуща (Часть 5)
У России нет миротворцев: никому и никогда Россия не принесла ни мира, ни процветания - только разруху, нищету и репрессии. Хотите жить в мире - гоните Россию прочь.
Лавров сам этнический армянин, и он предал свою армянскую кровь,
пойдя в услужение кремлю, превратившись в классического шабес-гоя.
Ему вообще лучше помалкивать, стоя в стойле по стойке "смирно".
Або коли йдеться про убивство знічев'я, від нічого робити,
як моряки атомного підводного крейсера вбили ведмедицю і її дитинча.
- Свинью трахать...
- А она даст?
- А кто тебя спрашивать будет...
Турки в совершенстве освоили кремлёвские технологии.
В добавок к военному и технологическому преимуществу.
Москва - отсталый третий мир.