Турецкие наблюдатели не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха, - Лавров

Турецкие миротворческие миссии не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

"Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направлять не будут. Об этом четко сказано в заявлении лидеров (Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. - Ред.)", - сказал глава МИД РФ.

"Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована", - добавил Лавров.

Напомним, ранее министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании Совместного центра по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе.

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