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Литва поддерживает создание международной Крымской платформы и планирует участвовать в ее деятельности, - посол Сарапинас

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Литва поддерживает создание международной Крымской платформы и планирует участвовать в ее деятельности, - посол Сарапинас

Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности, заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу и планирует участвовать в ее деятельности. Мы согласны с мнением Киева, что эта инициатива поможет консолидировать политику непризнания, противостоять милитаризации Крыма, следить за ситуацией с правами человека и экологией, поднимать другие неотложные проблемные вопросы, возникающие из-за оккупации Крыма", - сказал посол в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Сарапинаса, эта инициатива соотносится с политикой непризнания Европейским Союзом незаконной аннексии Крыма и требованиями ЕС к России обеспечить права жителей полуострова.

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12.11.2020 12:49 Ответить
 
 