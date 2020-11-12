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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Литва (2123) членство в ЕС (776) Евросоюз (15883) Сарапинас Вальдемарас (6)

Во время председательства Литвы в Совете ЕС в 2027 году Евросоюз уже мог бы объявить Украину кандидатом на членство, - посол Сарапинас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Во время председательства Литвы в Совете ЕС в 2027 году Евросоюз уже мог бы объявить Украину кандидатом на членство, - посол Сарапинас

Во время второго председательства Литвы в Совете Европейского Союза, которое состоится в 2027 году, Евросоюз уже мог бы объявить Украину кандидатом в члены ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина", об этом заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Основная цель инициативы экс-премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027" - помочь объединить усилия стран-членов и учреждений ЕС для помощи Украине в выполнении реформ и вместе с тем обеспечить прозрачное использование инвестиций, способствовать более быстрому росту ее экономики. Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский Союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС", - отметил посол.

Сарапинас подчеркнул, что это прекрасная перспектива для мобилизации Украины в выполнении дальнейших демократических реформ.

"Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС - всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины", - добавил посол Литвы.

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По словам Сарапинаса, в середине 2021 года в Вильнюсе планируется организовать четвертую конференцию реформ в Украине, которая будет способствовать укреплению процесса реформ.

"Перед Украиной стоит сложная задача: одновременно решать проблемы с оккупацией Крыма и части Восточной Украины и выполнять структурные реформы. Кроме того, как и другим странам, вам необходимо бороться с пандемией Covid-19. Несмотря на эти вызовы, Украина сделала огромный шаг в выполнении важных реформ", - считает посол.

Сарапинас указал, что Литва последовательно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины.

"Я люблю говорить, что поддержка Украины Литвой - это аксиома", - подчеркнул дипломат.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Росію в ЄС?
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12.11.2020 12:44
+2
Боже ж мой, ГДЕ тот 2027 год и где мы все сейчас?! Ещё неизвестно - будет ли к тому времени сам Евросоюз..
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12.11.2020 12:42
+1
"мог бы" !
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12.11.2020 12:38
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"мог бы" !
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12.11.2020 12:38 Ответить
Жаль только жить в эту пору прекрасную.......!
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12.11.2020 12:41 Ответить
Росію в ЄС?
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12.11.2020 12:44 Ответить
Нет, ну какой ЕС? Украине будет хорошо только с братушками из Северной Нигерии.
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12.11.2020 12:45 Ответить
Портников на УКРЛАЙФ: - как победитель Алиев сдал свою победу Ухйлу , неужели его папа не учил? Как Армения, борясь за Карабах сдала себя уХйлу- сколько ещ ждать Украине чтобы 2100 рашистских убийц вояк превратились в миротворцев на Донбасе ?
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12.11.2020 13:06 Ответить
Боже ж мой, ГДЕ тот 2027 год и где мы все сейчас?! Ещё неизвестно - будет ли к тому времени сам Евросоюз..
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12.11.2020 12:42 Ответить
Боже ж мой, ГДЕ тот 2027 год и где мы все сейчас?! (с)

Держу в курсе, вы в таёжном союзе
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12.11.2020 13:35 Ответить
Лапоть, с каких это пор Чернигов в "таежном союзе", а? Похмелись, там внизу ещё один такой же "обознавшийся" решил "блесТнуть умищем".
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12.11.2020 13:54 Ответить
значит в Чернигов ватников завезли, которые повторяют мантру о "развале Евросоюза". Какие-то обновления вам по теме госдолга США давали?
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12.11.2020 15:00 Ответить
Выпей, болезный.
Во время председательства Литвы в Совете ЕС в 2027 году Евросоюз уже мог бы объявить Украину кандидатом на членство, - посол Сарапинас - Цензор.НЕТ 599
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12.11.2020 13:35 Ответить
З такою владою яку обирає мудрий нарід це фантастика.
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12.11.2020 12:43 Ответить
Ото замахнувся! Як би втримати рівновагу, та не впасти на ср.ку!
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12.11.2020 12:47 Ответить
Во время председательства Литвы в Совете ЕС в 2027 году Евросоюз уже мог бы объявить Украину кандидатом на членство, - посол Сарапинас - Цензор.НЕТ 3069
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12.11.2020 13:31 Ответить
т.е. ни при этой "власти"
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12.11.2020 15:06 Ответить
 
 