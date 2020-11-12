РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16197 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
376 2
карантин (16730) ВСУ (5151) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Число заболевших COVID-19 в ВСУ превысило 2,3 тыс. человек, за сутки выявлено 199 новых случаев, - Командование Медсил

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число заболевших COVID-19 в ВСУ превысило 2,3 тыс. человек, за сутки выявлено 199 новых случаев, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 12 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 2326 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели 5036 человек, летальных случаев - 20.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 437 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 97 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в медучреждения госпитализированы 30 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супружеская пара врачей умерла от коронавируса на Львовщине: "До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь"

Также сообщается, что на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 169 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Число заболевших COVID-19 в ВСУ превысило 2,3 тыс. человек, за сутки выявлено 199 новых случаев, - Командование Медсил 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут і ніякої війни не потрібно.
показать весь комментарий
12.11.2020 12:57 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
показать весь комментарий
12.11.2020 13:00 Ответить
 
 