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Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры

Субъекты сектора безопасности и обороны Украины должны обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме в максимально сжатые сроки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Как сообщает аппарат СНБО Украины, на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения государственного оборонного заказа для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в 2020 году Данилов отметил недопустимо низкий уровень выполнения центральными органами исполнительной власти указа президента Владимира Зеленского о первоочередных мерах, в частности, по реформированию ОПК, передает Цензор.НЕТ.

Так, секретарь СНБО обратил внимание на неудовлетворительное выполнение гособоронзаказа на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством обороны Украины и заявил о необходимости принятия неотложных мер по повышению эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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"Ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, однако субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме. Решение Совета от 18 февраля этого года должно быть выполнено", - подчеркнул Данилов.

По результатам совещания Минэкономики и Минобороны поручено в двухнедельный срок принять меры по обеспечению эффективного использования ресурсов госбюджета согласно принятым решениям.

Минстратегпрому в свою очередь поручено интенсифицировать работу по проведению реформы ОПК, модернизации, достижению стандартов НАТО.
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Топ комментарии
+16
Неотложные меры просты-немедленный арест всей предательской шоблы начиная с Зеленского и Ермака!
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12.11.2020 13:13
+15
Данилов и два его Зама. - Генерал Коваль и полковник Кривонос - единственные адекватные люди в РНБОУ, которые не дают зеленым мразям оккупировать и эту государственную структуру. Все, что удалось врагу - это внедрить (прямым Указом Зеленского) в РНБОУ агента российских спецслужб, сторонника Януковича - Р. Демченко.
И спецом для тебя "ИксперД":
Відповідно до ст. 35 Постанови КМУ від 27 квітня 2011 р. N 464 «Питання державного оборонного замовлення», «контроль за виконанням оборонного замовлення здійснюють державні замовники, уповноважений орган (Мінекономрозвитку) та Мінфін у межах їх повноважень».
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12.11.2020 14:04
+10
Термин "соросята" придуман врагом (россией/кацапстаном) и активно ими используется в пропаганде против США и Европейского Союза. У нас, в Украине этот термин подхватили и используют зеленые мрази типа Дубинского, Бужанского, лысые зал#пы Коломойского (за майбах), сторонники Януковича типа Портнова/Лукаш, фрики Шмария и сепаратисты из ОПЗЖ.
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12.11.2020 14:10
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ДАНИЛОВ, **** конституционнопереворотная - где анонсированные тобой дела на руку Кремля?
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12.11.2020 13:04 Ответить
Данілова потрібно знімати, це він цілий рік нічого не робив щоб контролювати виконання оборонного замовлення, а тепер намагається прикрити свою дупу смішними заявами! Те ж ти був, рідний, коли цілий рік Укроборонпром нічого не робив, коли не затверджували оборонне замовлення, коли гроші на виробництво зброї не виділяли, коли міноборони не проводило тендерні процедури і не заключало контракти? Невже було незрозуміло що оборонне замовлення 2020 провалять так само як і оборонне замовлення 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ??? Чому РНБОУ нічого не робило цілий рік знаючи що оборонне замовлення провалять, як і в минулі роки? Тарана та Данілова потрібно гнати з роботи, вони неспроможні працювати в складних умовах війни та коронавірусу.
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12.11.2020 13:37 Ответить
Данилов и два его Зама. - Генерал Коваль и полковник Кривонос - единственные адекватные люди в РНБОУ, которые не дают зеленым мразям оккупировать и эту государственную структуру. Все, что удалось врагу - это внедрить (прямым Указом Зеленского) в РНБОУ агента российских спецслужб, сторонника Януковича - Р. Демченко.
И спецом для тебя "ИксперД":
Відповідно до ст. 35 Постанови КМУ від 27 квітня 2011 р. N 464 «Питання державного оборонного замовлення», «контроль за виконанням оборонного замовлення здійснюють державні замовники, уповноважений орган (Мінекономрозвитку) та Мінфін у межах їх повноважень».
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12.11.2020 14:04 Ответить
Цей Данілов з Ковалем та Кривоносом - похоронна команда, яка ще не доросла до рівня РНБОУ і ніколи не доросте, бо неспроможні. Якщо військового засунути в РНБОУ він не почне автоматично приймати правильні рішення, військовий в РНБОУ може бути присутній як експерт по тактиці чи стратегії, а рішення мають приймати інші люди - фахівці. А РНБОУ має не рутинно контролювати виконання всіх контрактів оборонки, а тримати загальну ситуацію на контролі і втручатись у випадку загрози зриву оборонного замовлення. Для цього РНБОУ мав з початку року працювати і нагадувати всім - ВРУ, Кабміну, Президенту, міноборони про необхідність вчасного формування, затвердежння та фінансування оборонного замовлення. А РНБОУ засунуло собі язик в сраку і мовчало, а тепер прокинулось, коли вже нічого змінити не можна. Навішо нам такий нікчемний державний орган?
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12.11.2020 14:19 Ответить
Ты знаешь кто руководитель РНБОУ?
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12.11.2020 14:20 Ответить
Керівник РНБОУ Президент і саме він має вигнати накуй це бездіяльне тупе кодло звідти.
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12.11.2020 14:24 Ответить
...і поставити туди діяльних та розумних кацапів, які працюватимуть на )(уйла. Ти цього б хотів, "корисний ідіоте"?)))
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12.11.2020 15:11 Ответить
Для відновлення потенціалу РНБОУ необхідно сконцентрувати її роботу на важливих питаннях нацбезпеки, розмежувати сфери відповідальності з Кабміном та президентською адміністрацією, та налагодити фінансове забезпечення прийнятих рішень, заявили у статті для «Дзеркала тижня» академік НАНУ Володимир Горбулін та лауреат держпремії в галузі науки і техніки Олександр Бєлов.

Для відновлення потенціалу РНБОУ необхідно сконцентрувати її роботу на важливих питаннях нацбезпеки, розмежувати сфери відповідальності з Кабміном та президентською адміністрацією, та налагодити фінансове забезпечення прийнятих рішень, заявили у статті для «Дзеркала тижня» академік НАНУ Володимир Горбулін та лауреат держпремії в галузі науки і техніки Олександр Бєлов.
«Відновлення потенціалу РНБО України потребує істотного перегляду підходів до функціонування самої Ради. Слід остаточно відмовитися від розгляду на засіданнях РНБОУ десятків питань, що унеможливлює їх справді глибоке опрацювання. Засідання Ради мають знову перетворитися на важливу подію, як це було за часів Леоніда Кучми. Водночас діяльність Ради має бути чітко сконцентрована на вирішенні кількох провідних, найважливіших безпекових проблем», - впевнені експерти.
На їхню думку, конче необхідно розмежувати повноваження РНБОУ та інших органів держвлади.
«Життєво важливо чітко розмежувати сфери відповідальності з Кабінетом міністрів та адміністрацією президента України», - зазначили фахівці.
Іще одним важливим аспектом відновлення ефективності РНБОУ є фінансове забезпечення її рішень, наголошують експерти.
«Принциповим є вирішення проблем ресурсного (фінансового) забезпечення рішень, які приймаються РНБОУ. Йдеться насамперед про детальне опрацювання проектів з участю представників уряду і міністерства фінансів зокрема. Це особливо актуально з огляду на те, що найближчим часом фахівцям належить узгодити механізми реалізації загальних соціально-економічних реформ (Програма «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава») із реформуванням сектору безпеки і оборони», - зазначають фахівці.
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12.11.2020 15:30 Ответить
Данілова та Крівоноса не чапайте , дурні !!!
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12.11.2020 20:12 Ответить
Ты - зеленое, тупое *******. Твой Президент - наркоман и имбицил.
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12.11.2020 19:25 Ответить
Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи - Цензор.НЕТ 9543
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12.11.2020 19:40 Ответить
чмо зебільне, звідки ти випнулось?
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12.11.2020 21:56 Ответить
Неотложные меры просты-немедленный арест всей предательской шоблы начиная с Зеленского и Ермака!
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12.11.2020 13:13 Ответить
Не спеши, там есть Наглядова Рада, даже Наем, если этих разогнать, то побегут все. Это не понравится кому то. Там сверху видней.
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12.11.2020 13:19 Ответить
"Наглядова рада" -- це що таке? Вона впродовж року чим займалася, в дупу заглядала? За півтора місяці до кінця року шукають стрілочників, щоб спихнути вину за саботаж і злочинні дії.
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12.11.2020 18:26 Ответить
Та, нэма там ниякой рады.
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12.11.2020 18:51 Ответить
Та й з ким там воювати, з "власним" нарідом з тойсторони?
12.11.20 01:56 На Донбассе находятся 2100 Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры - Цензор.НЕТ 3844 кадровых военных РФ, а также 40 Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры - Цензор.НЕТ 3844 единиц вооружения и военной техники- "Украина" в ОБСЕ.

Всього то.
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12.11.2020 13:14 Ответить
Рік пройшов, а він згадав що під час війни Армія не дофінансована!!!
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12.11.2020 13:34 Ответить
"Так, секретарь СНБО обратил внимание на неудовлетворительное выполнение гособоронзаказа на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины" - так вот кто сорвал оборонзаказ !!!! Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи - Цензор.НЕТ 1928
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12.11.2020 17:01 Ответить
Напевне пора повертати Пашинського і Кривавого Пастора на Голову РНБО. Нє, зебіли?
Чому при них все пацювало? Тільки не треба знову повторювати мульок про "бариґ" і бізнес на крові. Маєте порівняння стану справ з оборонним замовленням і з б'юджет ом пи "бариґа" і пи "чесному" Найємі. Хоча навіть чевидні речі для зебільні не доказ.
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12.11.2020 13:52 Ответить
Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. Конституція України. ст. 107.
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12.11.2020 14:20 Ответить
Ну що Ви?! 😊 Ну який з президента Зєлєнского Голова Радбезу? Називаєте речі своїми іменами. Я розумію, що формально Ви праві. Але давайте писати правду.
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12.11.2020 15:06 Ответить
Видно, що там лише один українець -- Кривонос, а решта бознахто.
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13.11.2020 05:44 Ответить
Результат роботи так званих "соросят". Куди їх лише не назначали за ці 7 років, від замів до прем'єра, наглядових рад. Результат нульовий в кращому разі. Єдине що вміють так це виписувати собі космічні зарплати. Призначати подібні профнепридатні кадри в оборонку, яка у всьому світі розвивається на відкатах, хабарях взагалі за межею розуміння. Результат відповідний.
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12.11.2020 14:05 Ответить
Термин "соросята" придуман врагом (россией/кацапстаном) и активно ими используется в пропаганде против США и Европейского Союза. У нас, в Украине этот термин подхватили и используют зеленые мрази типа Дубинского, Бужанского, лысые зал#пы Коломойского (за майбах), сторонники Януковича типа Портнова/Лукаш, фрики Шмария и сепаратисты из ОПЗЖ.
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12.11.2020 14:10 Ответить
Ще про консерв в свободі забув. Тих консерв що колишні комуністи.
Тих що виконували замовлення рф та розвалювали проукраїнський політичний фронт.
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13.11.2020 00:28 Ответить
"неудовлетворительно" все и во всех сферах, после того как имбицилы выбрали бенино, малоПИД,,,роское нарко-Деградированное существо, живущее в иллюзорном мире!!!!!
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12.11.2020 14:07 Ответить
Давно ждал этой новости, ибо интересно узнать чем закончится спор пуштуна и бутусова. Походу пуштуну таки придётся сесть на бутылку. Как и ожидалось
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12.11.2020 14:45 Ответить
И главное вовремя, ноябрь месяц...
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12.11.2020 14:48 Ответить
Прикольненько,год заканчивается,а тут раз,вдруг Данилов узнал о не выполнении оборонного заказа.Стесняюсь спросить,а чем занимался весь год этот тип?Получается,что никакого контроля в течении года не было?Все кабинет,кабинет и вся зграя его помощников чем занималась?
Другим словом,как полная хрень,не назовешь.
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12.11.2020 15:03 Ответить
Поґуґліть, Данілов говорив про відставання ще влітку. А, якщо серйозно, на хріна воно вам? Ви, типу, в темі і активно переживаєте за боєздатність української армії?))))
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12.11.2020 15:14 Ответить
Переживаємо. Виходить, і ті гроші, які виділили з бюджету на оборонпром, не давали і держзамовлень не робили. Оборонна промисловість виживала за рахунок ремонтів і латання старого озброєння. Тепер кінець року, і гроші залишаться в бюджеті, як невикористані.
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12.11.2020 18:47 Ответить
А хто ти такий, якщо серйозно, тобі наплювати на боєздатність української армії? Може, ти українська гнида? Голосував за Зе?
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12.11.2020 19:05 Ответить
Ну говорил и что?Какие выводы сделали?Чего ждали?А насчет на хрена оно нам,то тебя забыли спросить.
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12.11.2020 19:48 Ответить
должны обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме.
Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи - Цензор.НЕТ 9031
А государство должно оплатить выполненные работы!
А платить нечем, дыра в бюджете 25%.
Отсутствие денег не позволяет предприятиям закупить металл, оплатить энергоносители и зарплату.
Из воздуха танки делать не умеют.
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12.11.2020 15:29 Ответить
Слишком много гнид на всех уровнях......
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12.11.2020 16:00 Ответить
фсьо пішло в асфальт..
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12.11.2020 16:14 Ответить
Ну чого скиглиш? Скоро приїде застарілий металобрухт з Чехії
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12.11.2020 16:27 Ответить
П'ЯТЬ ПИТАНЬ ДО...
1. А ГРОШІ ДЕ???
2. Хто з цього зеленого хору не виконав зобов'язань по оборонке?
3. Хто буде відповідати ЗАРАЗ за це прелюбодеяние?
4.Хто не проконтролював за весь цей час виконання зобов'язань за договорами, чи про це дізналися тільки сьогодні?
5.Що робити далі?
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12.11.2020 16:42 Ответить
Когда наш партнёр Абрамавичус получит под жопу битой? Или эта падла ни за что не отвечает а только прожирает выплачиваемые нами ему 60 000$ в месяц? Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи - Цензор.НЕТ 2570
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12.11.2020 17:57 Ответить
Та як же так? Там же самий чесний (після Лещенка) журнашлюга Наєм! Що ж так? Може пороблено...
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12.11.2020 19:30 Ответить
Данілов зауважив - є проблема , а інщі звичайно просто брешуть - " все гаразд " ... Крівоносу моя пошана !!!
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12.11.2020 20:26 Ответить
Как -то все забыли, что в бюджете(вопреки закона) на этот орган было расписано 28 миллиардов. Где они?
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13.11.2020 01:54 Ответить
А где 40 млрд за перші півроку (дірка в бюджеті), где держзапас зерна подівся? А тоді ще не було ковіду.
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13.11.2020 05:59 Ответить
 
 