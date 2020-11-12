Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Субъекты сектора безопасности и обороны Украины должны обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме в максимально сжатые сроки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Как сообщает аппарат СНБО Украины, на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и выполнения государственного оборонного заказа для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в 2020 году Данилов отметил недопустимо низкий уровень выполнения центральными органами исполнительной власти указа президента Владимира Зеленского о первоочередных мерах, в частности, по реформированию ОПК, передает Цензор.НЕТ.
Так, секретарь СНБО обратил внимание на неудовлетворительное выполнение гособоронзаказа на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством обороны Украины и заявил о необходимости принятия неотложных мер по повышению эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
"Ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, однако субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме. Решение Совета от 18 февраля этого года должно быть выполнено", - подчеркнул Данилов.
По результатам совещания Минэкономики и Минобороны поручено в двухнедельный срок принять меры по обеспечению эффективного использования ресурсов госбюджета согласно принятым решениям.
Минстратегпрому в свою очередь поручено интенсифицировать работу по проведению реформы ОПК, модернизации, достижению стандартов НАТО.
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Відповідно до ст. 35 Постанови КМУ від 27 квітня 2011 р. N 464 «Питання державного оборонного замовлення», «контроль за виконанням оборонного замовлення здійснюють державні замовники, уповноважений орган (Мінекономрозвитку) та Мінфін у межах їх повноважень».
Для відновлення потенціалу РНБОУ необхідно сконцентрувати її роботу на важливих питаннях нацбезпеки, розмежувати сфери відповідальності з Кабміном та президентською адміністрацією, та налагодити фінансове забезпечення прийнятих рішень, заявили у статті для «Дзеркала тижня» академік НАНУ Володимир Горбулін та лауреат держпремії в галузі науки і техніки Олександр Бєлов.
«Відновлення потенціалу РНБО України потребує істотного перегляду підходів до функціонування самої Ради. Слід остаточно відмовитися від розгляду на засіданнях РНБОУ десятків питань, що унеможливлює їх справді глибоке опрацювання. Засідання Ради мають знову перетворитися на важливу подію, як це було за часів Леоніда Кучми. Водночас діяльність Ради має бути чітко сконцентрована на вирішенні кількох провідних, найважливіших безпекових проблем», - впевнені експерти.
На їхню думку, конче необхідно розмежувати повноваження РНБОУ та інших органів держвлади.
«Життєво важливо чітко розмежувати сфери відповідальності з Кабінетом міністрів та адміністрацією президента України», - зазначили фахівці.
Іще одним важливим аспектом відновлення ефективності РНБОУ є фінансове забезпечення її рішень, наголошують експерти.
«Принциповим є вирішення проблем ресурсного (фінансового) забезпечення рішень, які приймаються РНБОУ. Йдеться насамперед про детальне опрацювання проектів з участю представників уряду і міністерства фінансів зокрема. Це особливо актуально з огляду на те, що найближчим часом фахівцям належить узгодити механізми реалізації загальних соціально-економічних реформ (Програма «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава») із реформуванням сектору безпеки і оборони», - зазначають фахівці.
12.11.20 01:56 На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники- "Украина" в ОБСЕ.
Всього то.
Чому при них все пацювало? Тільки не треба знову повторювати мульок про "бариґ" і бізнес на крові. Маєте порівняння стану справ з оборонним замовленням і з б'юджет ом пи "бариґа" і пи "чесному" Найємі. Хоча навіть чевидні речі для зебільні не доказ.
Тих що виконували замовлення рф та розвалювали проукраїнський політичний фронт.
Другим словом,как полная хрень,не назовешь.
А государство должно оплатить выполненные работы!
А платить нечем, дыра в бюджете 25%.
Отсутствие денег не позволяет предприятиям закупить металл, оплатить энергоносители и зарплату.
Из воздуха танки делать не умеют.
1. А ГРОШІ ДЕ???
2. Хто з цього зеленого хору не виконав зобов'язань по оборонке?
3. Хто буде відповідати ЗАРАЗ за це прелюбодеяние?
4.Хто не проконтролював за весь цей час виконання зобов'язань за договорами, чи про це дізналися тільки сьогодні?
5.Що робити далі?