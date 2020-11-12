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больница (1387) Уруский Олег (116)

Около 80% госпитализированных с диагнозом COVID-19 граждан Украины нуждаются в кислородной терапии, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Около 80% госпитализированных с диагнозом COVID-19 граждан Украины нуждаются в кислородной терапии, - Уруский

На сегодня в Украине около 80% госпитализированных с диагнозом COVID-19 нуждаются в кислородной терапии.



Вопросы разработки и изготовления отечественных концентраторов для спасения пациентов с коронавирусной болезнью обсудил с представителями украинских предприятий вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время визита в Одесскую область.


"Сейчас государство предпринимает шаги, чтобы обеспечить кислородными концентратами и кислородными баллонами украинские больницы. К выполнению этой важной задачи привлекается отечественный научный и производственный потенциал ", - отметил Уруский.
В частности, министр встретился с представителями ГП "Производственное объединение" Южный машиностроительный завод ", ООО" ПКФ "Криопром" и ООО "Телекарт-Прибор" для обсуждения налаживания разработки и производства отечественных газификаторов и кислородных концентраторов для обеспечения украинских больниц.


Предприятие "Телекарт-Прибор", которое специализируется на производстве высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования для украинских военных, срочно наладило производство кислородных концентраторов. С начала года и пандемии на предприятии начали разрабатывать такой прибор, понимая, что он является ключевым в лечении больных COVID-19. В соответствии с этим, команда разработчиков создала 20-литровый аппарат, которым можно будет оборудовать сразу 2 кровати.
Сейчас TOB "Телекарт-Прибор" проводит тестирование и сертификацию концентратора для получения отечественных и международных сертификатов качества. По словам руководства предприятия, ООО "Телекарт-Прибор" готово запустить в серийное производство собственные кислородные концентраторы на полную мощность.
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Топ комментарии
+5
нехай асфальтом дихають - що зеленскій прописав...
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12.11.2020 13:03
+3
Производство кислородного оборудования для больниц нужно было начинать еще в марте. Чем вы занимались полгода?
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12.11.2020 13:40
+1
сейчас стоял в очереди в отделении НП, кроме меня, только у одного человека маска не была под носом или на бороде, а одета как положено.
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12.11.2020 13:22
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нехай асфальтом дихають - що зеленскій прописав...
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12.11.2020 13:03 Ответить
Это никого не пугает . У нас бесстрашное и бессмертное население .
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12.11.2020 13:06 Ответить
сейчас стоял в очереди в отделении НП, кроме меня, только у одного человека маска не была под носом или на бороде, а одета как положено.
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12.11.2020 13:22 Ответить
копытные леминги всегда идут напролом.... Близько 80% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 громадян України потребують кисневої терапії, - Уруський - Цензор.НЕТ 7356
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12.11.2020 13:45 Ответить
Производство кислородного оборудования для больниц нужно было начинать еще в марте. Чем вы занимались полгода?
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12.11.2020 13:40 Ответить
Дерибаном 😜 🤑 всех приближенных к 🐽 🤢корыту
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12.11.2020 14:49 Ответить
ай-я-яй, кто бы мог подумать, что при пневмонии нужен кислород ?

я, баба-дура, респираторы еще в феврале закупила для семьи в большом количестве и по смешным ценам.
к кислородной аппаратуре присматривалась еще тогда !!!!!!!
но, сглупила, подумала лишнее.... Близько 80% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 громадян України потребують кисневої терапії, - Уруський - Цензор.НЕТ 4601
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12.11.2020 13:49 Ответить
Такая же фигня. Только я не купил респираторы, понял что "маски не фильтруют вирус", а про респираторы - прощелкал. В феврале сказал супруге - все равно все переболеем, и поехал в Египет... Где, судя по тесту ИФА, и вполне себе не тяжело переболел...
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12.11.2020 15:41 Ответить
это те больные которые лечатся дома ..а потом бац и нужен кислород? а другим уже не нужен..поздно
ок..я прошла этот ковидный треш....хотя вряд ли..я уже не заразная..прочая дребедень меня будет преследовать..незнаю сколько 2-3 мес..у кого как...в пятницу возможно меня выпишут на работу..больше 3 нед не держат.....да и в поликлинике я звезда..посмевшая звонить на 1551((((.......
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12.11.2020 13:49 Ответить
Зелепут и его гоп-стоп компания зато ни в чем подобном не нуждаются. Оттого так остервенело транши мвф и других международных доноров отмывали через ковидный фонд на «великой» почти законченной стройке гройсмана/порошенко
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12.11.2020 14:49 Ответить
У них, как мы узнали сегодня, есть персональная палата в Феофании. А ехать туда на кортеже лучше по свежему асфальту...
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12.11.2020 15:42 Ответить
З розповіді львів'янина, що поборов Covid-19. "З п'яти пацієнтів у палаті вижив лише я". ...Перший при мені помер у неділю - на наступний день, як я приїхав. Дорослий чоловік - я з ним навіть не встиг познайомитися, він постійно був на кисні, непритомний. Другий помер наступного дня - бачиш, як очі стають скляними і людина - все, людини більше немає. Потім ще кілька людей так само. Їх навіть не встигали відвезти в реанімацію...

Медперсонал працює на межі можливостей, це треба бачити. 24 години на ногах. Вони роблять усе що можуть, але там ти розумієш, що допомогти усім не вдасться - медиків, на жаль, замало.
У відділенні постійно чути крики і стогони. Багато разів бачив, як комусь стає погано, але на допомогу медсестри не приходять: не тому ще не хочуть, а тому що просто не встигають - відділення величезне, вони у цей час десь в іншому крилі біля іншого важкохворого. Доходило до того, що години дві-три в палату взагалі ніхто не заходив.
Це все дуже страшно. По відділенню повзають таргани, не вистачає якихось елементарних речей. Бракує кисню, бракує двійників, які дозволяють підключити до одного крану одразу двох пацієнтів. Бачив, як лікарі шукають їх в інтернеті, щоб купити за власні гроші.
Доводилося робити саморобні - з катетора для крапельниці: ножем підрізали, щоб шланги заходили нормально і можна було під'єднати двох людей.
У жіночій палаті була жахлива ситуація - до одного крану через такий двійник були підключені двоє пацієнток. Бабуся вночі уві сні обкрутилася навколо шлангу, висмикнула мимоволі цей двійничок і в другої жінки миттєво почала падати сатурація, вона задихалася. Мене розбудили наші, я побіг в ту палату, підключив її - довго чекав, поки все відновиться. Медсестра прийшла лише згодом... https://www.bbc.com/ukrainian/features-54893829
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12.11.2020 17:10 Ответить
 
 