Около 80% госпитализированных с диагнозом COVID-19 граждан Украины нуждаются в кислородной терапии, - Уруский

На сегодня в Украине около 80% госпитализированных с диагнозом COVID-19 нуждаются в кислородной терапии.





Вопросы разработки и изготовления отечественных концентраторов для спасения пациентов с коронавирусной болезнью обсудил с представителями украинских предприятий вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время визита в Одесскую область.



"Сейчас государство предпринимает шаги, чтобы обеспечить кислородными концентратами и кислородными баллонами украинские больницы. К выполнению этой важной задачи привлекается отечественный научный и производственный потенциал ", - отметил Уруский.

В частности, министр встретился с представителями ГП "Производственное объединение" Южный машиностроительный завод ", ООО" ПКФ "Криопром" и ООО "Телекарт-Прибор" для обсуждения налаживания разработки и производства отечественных газификаторов и кислородных концентраторов для обеспечения украинских больниц.



Предприятие "Телекарт-Прибор", которое специализируется на производстве высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования для украинских военных, срочно наладило производство кислородных концентраторов. С начала года и пандемии на предприятии начали разрабатывать такой прибор, понимая, что он является ключевым в лечении больных COVID-19. В соответствии с этим, команда разработчиков создала 20-литровый аппарат, которым можно будет оборудовать сразу 2 кровати.

Сейчас TOB "Телекарт-Прибор" проводит тестирование и сертификацию концентратора для получения отечественных и международных сертификатов качества. По словам руководства предприятия, ООО "Телекарт-Прибор" готово запустить в серийное производство собственные кислородные концентраторы на полную мощность.