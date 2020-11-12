Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете

Не вводившая весной существенных карантинных ограничений Швеция признала ошибочным свой прогноз о том, что осенью ситуация с коронавирусом в стране будет лучше, чем в других скандинавских государствах, вводивших карантин.

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Шведские власти рассчитывали, что отказ от существенных ограничений во время первой вспышки заболевания весной поможет сформировать коллективный иммунитет, который помешает повторному подъему заболеваемости осенью.

В то же время число госпитализаций в Швеции сейчас растет быстрее, чем в любой другой европейской стране.

"Пока что стратегия Швеции оказывается поразительным провалом. Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии. А у них ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появиться иммунитет", - отмечает вирусолог Лена Эйнхорн, которая активно критикует выбранный правительством подход.

При этом, пишет FT, Швеция по-прежнему воздерживается от карантина или обязательных мер, отдавая предпочтение рекомендациям. "По традиции, наши законы основаны на добровольных мерах. Мы продолжим придерживаться этого пути и ожидаем, что все люди в Швеции последуют этим рекомендациям", - заявила FT сотрудница Агентства общественного здравоохранения Швеции Сара Бифорс.

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Как сообщалось, Швеция, ранее отказавшаяся от локдауна, меняет стратегию борьбы с пандемией COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Швеции к 12:00 мск 12 ноября было зафиксировано 166 707 случаев заражения коронавирусом и 6082 летальных исхода. В Норвегии - 26 511 и 285 случаев соответственно, в Финляндии - 18 345 и 365. В Дании зафиксировано 58 466 инфицированных и 753 умерших.