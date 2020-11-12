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Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете

Не вводившая весной существенных карантинных ограничений Швеция признала ошибочным свой прогноз о том, что осенью ситуация с коронавирусом в стране будет лучше, чем в других скандинавских государствах, вводивших карантин.

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Шведские власти рассчитывали, что отказ от существенных ограничений во время первой вспышки заболевания весной поможет сформировать коллективный иммунитет, который помешает повторному подъему заболеваемости осенью.

В то же время число госпитализаций в Швеции сейчас растет быстрее, чем в любой другой европейской стране.

"Пока что стратегия Швеции оказывается поразительным провалом. Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии. А у них ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появиться иммунитет", - отмечает вирусолог Лена Эйнхорн, которая активно критикует выбранный правительством подход.

При этом, пишет FT, Швеция по-прежнему воздерживается от карантина или обязательных мер, отдавая предпочтение рекомендациям. "По традиции, наши законы основаны на добровольных мерах. Мы продолжим придерживаться этого пути и ожидаем, что все люди в Швеции последуют этим рекомендациям", - заявила FT сотрудница Агентства общественного здравоохранения Швеции Сара Бифорс.

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Как сообщалось, Швеция, ранее отказавшаяся от локдауна, меняет стратегию борьбы с пандемией COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Швеции к 12:00 мск 12 ноября было зафиксировано 166 707 случаев заражения коронавирусом и 6082 летальных исхода. В Норвегии - 26 511 и 285 случаев соответственно, в Финляндии - 18 345 и 365. В Дании зафиксировано 58 466 инфицированных и 753 умерших.
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Топ комментарии
+21
А хто тут тицяв пальцем на Швецію? Аууу! Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете - Цензор.НЕТ 1688
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12.11.2020 13:07
+16
Нарешті...
Практично розбита чергова теорія антикоронавірусників.
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12.11.2020 13:07
+13
Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете - Цензор.НЕТ 5197
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12.11.2020 13:11
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ліцо твойо показивает фак...

только при чем здесь Украина ? ))))
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12.11.2020 15:42 Ответить
Хорошо что Италия ,Испания,и пр .ерунда ввели карантин.
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12.11.2020 13:32 Ответить
И получили большую смертность (699 в Италии и 850 в Испании на 1М), чем в Швеции (603 на 1М).
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12.11.2020 13:37 Ответить
Так отож...Получается,что шведам что бы их догнать,таки надо вводить карантин.Или разрешить,как у нас собираются,полицейским стрелять по тем кто без маски,электрошокер ли.
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12.11.2020 13:42 Ответить
тут нужно разобраться кто платит бабулеты этой вирусологше)))) уверен - этот проект профинансирован ВООЗ))) и кукарекает то что скажет воз
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12.11.2020 13:37 Ответить
Так мы здесь не носим маски. Купила маску только перед поездкой в Украину
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12.11.2020 13:37 Ответить
Нормальные люди.
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12.11.2020 13:48 Ответить
В таком случае шведы реально какие то тупые. Если бы они делали всё так же, как сейчас, но только все носили маски - заболевших было бы на порядок меньше.
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12.11.2020 13:58 Ответить
Как и большинство европейских стран, Украина имеет высокую плотность населения - 80 чел./км2. Наиболее низкий показатель плотности в Черниговской области (39 чел./км2), самый высокий - в Донецкой области (183 чел./км2).

По плотности населения (21,9 человек на км²) ШВЕЦИЯа находится на предпоследнем месте в Евросоюзе, менее плотно населена лишь Финляндия (17 человек на км²);
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12.11.2020 15:47 Ответить
Переболеют все. И с локдаунами выходного дня. И без них. Если доказывают, что этот вирус на любой поверхности, в воздухе, в пище держится много дней то какким образом запрет на посещение магазина или кинотеатра в выходной день может предотвратить заражение в этом же кинотеатре в понедельник. Или залетевший в форточку воздух с ковидом когда ты сидишь дома на локдауне выходного ли дня или вообще не выходишь на работу. Это к сожалению неизбежность которую пройдут все.Кто то умрет. Возможно я. Но можно умереть или не умереть от болезни, а нам предлагают только умереть. От голода и разрухи которые последуют за остановкой экономики.
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12.11.2020 13:40 Ответить
За последние полтора месяца:
Швеция прирост больных ковидом +50%,
Норвегия прирост больных ковидом +250%.
скорость распространения заболевания в Норвегии всего лишь в 5 раз больше чем в Швеции, при этом численность населения Норвегии в 2 раза меньше)))
кто платит этим вещающим ублюдкам?
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12.11.2020 13:42 Ответить
получается что карантин способствует большей скорости распространения вируса?
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12.11.2020 15:32 Ответить
Но как в Норге может быть такой прирост? Домики среди фьордов.
Они неправильно считают умерших наверное. Всех записывают как ковидных.
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12.11.2020 15:52 Ответить
Да что они понимают эти шведы. Пусть у Балоги спросят Вон в 13:22 новость от мэра Мукачево.
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12.11.2020 13:48 Ответить
В Словакия за 1 неделю проверили на коронавирус 1/3 населения страны и даже иностранцев, находящихся в Словакии. Коронавирус обнаружен у 0/1 %.
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12.11.2020 13:56 Ответить
І не такі вже й хворі, якщо самі прийшли здавати ті аналізи.
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12.11.2020 14:06 Ответить
Я бы проверил сами тесты.
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12.11.2020 15:24 Ответить
Поляки писали, что вирус у 1%. Что тоже мало и не тянет на смертельную пандемию ☣️
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12.11.2020 15:53 Ответить
точніше у 0.15 %
/але ЦЕ Ж НЕ КІНЦЕВІ ЦИФРИ Епідемії!!!
80 000. інфікованих.

в Україні, інфікованих(з симптомами і без) вже 500 тис..
.
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12.11.2020 16:00 Ответить
Я про те, пан Павло, що Словаки молодці, за тиждень перевірили 1/3 людей на вірус безкоштовно разом з іноземцями.
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12.11.2020 18:16 Ответить
Это мнение одной леди "вірусолог Олена Ейнхорна", а не Швеции , вообще то )))))))))))
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12.11.2020 14:00 Ответить
Продажний головний редактор ФТ нехай за Швецію не розписується.
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12.11.2020 14:06 Ответить
Да уже надоели эти продажные журнашлюхи, на 51-ом месте по заболеваемости на миллион, на 18-ом месте по смертности на 1 млн. Ситуация норм. В Австрии, Португалии, Германии просто ситуация аховая, Во Франции и США из которой FT ситуация ваще ж@па
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12.11.2020 14:20 Ответить
нет, это не ошибка, а другая стратегия, рано делать выводы (что, где и как лучше, может нигде и не лучше всюду)!
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12.11.2020 14:28 Ответить
Цензор, нельзя же так манипулировать!
Не "Швеция признала ошибкой", а одна вирусологиня из Швеции!
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12.11.2020 14:40 Ответить
Бывшая вирусологиня.
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12.11.2020 15:54 Ответить
Свежий ютуб-канал двух бритов, просмотрел несколько роликов: сбежали из ковидного дурдома Британии в Швецию, купили в ипотеку 0% дом за городом, доучиваются на врачей. Скорее всего останутся там жить и работать, т.к. в Британии потеряли все. Я их понимаю, в Швеции бесплатный универ и есть работа, отослал им мессадж на почту поздравил с новосельем.
https://www.youtube.com/channel/UCs8DlmF0DcqmYqS4laecZtQ
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12.11.2020 14:47 Ответить
Существуют три основных статуса, позволяющих длительное время находиться на территории Швеции. Это:
1) временный вид на жительство,
2) постоянный вид на жительство,
3) гражданство.


Главное действующее лицо в процессе оформления разрешения на работу и вида на жительство - ваш шведский работодатель. Работодатель должен соблюсти ряд стандартных условий: в частности, позиция должна публично анонсироваться, согласно шведским правилам; ваша зарплата должна соответствовать установленному минимуму, вас обязаны застраховать и платить с вашей зарплаты отчисления в пенсионный фонд.
Важно проработать минимум два года у работодателя, предоставившего вам первую работу в Швеции, по одной и той же специальности. Первый, временный вид на жительство «прикрепляется» к конкретной специальности и конкретному работодателю. Сохранить вид на жительство, если вам, например, разонравилась первая работа в Швеции, нельзя; придется начинать все сначала.
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12.11.2020 16:04 Ответить
Список наиболее востребованных профессий в Швеции*:
Профессии, требующие высшего образования:
Акушерки
Биомедицинские аналитики
Воспитатели детского сада
Врачи
Зубные техники
Инженеры
Медсестры со специализацией
Медсестры

не дивно,що отримали "тимчасове право проживання"....
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12.11.2020 16:06 Ответить
"Швеция признала" - это подразумевает позицию ОФИЦИАЛЬНЫХ властей Швеции, не?
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12.11.2020 17:22 Ответить
Як зазначив Propan, абсолютна маніпуляція.
Хто така та тьотя ? Вона =активно критикує дії уряду=. ОК. Але чи це є офіційна заява керівництва Швеції ?
Але читає статтю кілька людей, а думає - ще менше. Решта - лише заголовок і крик з брехнями та нападками. Скопіюю. Читайте, перекладайте. Я навела лише окремі витяги.
Червень
https://sverigesradio.se/artikel/7487961
Sweden's state epidemiologist Anders Tegnell insists that the country generally had a good strategy for fighting the coronavirus, after his own comments on the approach gained international media attention.
A Swedish Radio interview with Tegnell, where he said that Sweden perhaps should have taken some of the measures adopted in other countries, was reported on by the Guardian and New York Times among others. But in the public health agency's daily briefing on Wednesday, Tegnell said that his comments had been overinterpreted.
Липень
https://unherd.com/2020/07/swedens-anders-tegnell-judge-me-in-a-year/
Why we aren't wearing masks in SwedenAnders Tegnell, architect of a unique response to the pandemic, defends his approach
Жовтень
https://www.newstatesman.com/world/europe/2020/10/sweden-s-anders-tegnell-we-did-not-pursue-herd-immunity-against-covid-19
Sweden's Anders Tegnell: We did not pursue "herd immunity" against Covid-19
The Swedish state epidemiologist defends his country's handling of the virus and gives his verdict on the UK's coronavirus response. ...
Tegnell defended his decision not to prescribe mask-wearing. "We are worried that it would diminish social distancing, which is definitely the most important part. The studies so far have not shown a dramatic effect, countries such as France and others, which have obligatory mask-wearing in place, have still experienced a big spread of the disease."
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12.11.2020 21:33 Ответить
Надо просто перестать тестировать
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14.11.2020 11:16 Ответить
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