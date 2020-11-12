Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете
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Не вводившая весной существенных карантинных ограничений Швеция признала ошибочным свой прогноз о том, что осенью ситуация с коронавирусом в стране будет лучше, чем в других скандинавских государствах, вводивших карантин.
Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
Шведские власти рассчитывали, что отказ от существенных ограничений во время первой вспышки заболевания весной поможет сформировать коллективный иммунитет, который помешает повторному подъему заболеваемости осенью.
В то же время число госпитализаций в Швеции сейчас растет быстрее, чем в любой другой европейской стране.
"Пока что стратегия Швеции оказывается поразительным провалом. Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии. А у них ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появиться иммунитет", - отмечает вирусолог Лена Эйнхорн, которая активно критикует выбранный правительством подход.
При этом, пишет FT, Швеция по-прежнему воздерживается от карантина или обязательных мер, отдавая предпочтение рекомендациям. "По традиции, наши законы основаны на добровольных мерах. Мы продолжим придерживаться этого пути и ожидаем, что все люди в Швеции последуют этим рекомендациям", - заявила FT сотрудница Агентства общественного здравоохранения Швеции Сара Бифорс.
Как сообщалось, Швеция, ранее отказавшаяся от локдауна, меняет стратегию борьбы с пандемией COVID-19.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Швеции к 12:00 мск 12 ноября было зафиксировано 166 707 случаев заражения коронавирусом и 6082 летальных исхода. В Норвегии - 26 511 и 285 случаев соответственно, в Финляндии - 18 345 и 365. В Дании зафиксировано 58 466 инфицированных и 753 умерших.
Пожалуйста, подождите...
только при чем здесь Украина ? ))))
По плотности населения (21,9 человек на км²) ШВЕЦИЯа находится на предпоследнем месте в Евросоюзе, менее плотно населена лишь Финляндия (17 человек на км²);
Швеция прирост больных ковидом +50%,
Норвегия прирост больных ковидом +250%.
скорость распространения заболевания в Норвегии всего лишь в 5 раз больше чем в Швеции, при этом численность населения Норвегии в 2 раза меньше)))
кто платит этим вещающим ублюдкам?
Они неправильно считают умерших наверное. Всех записывают как ковидных.
/але ЦЕ Ж НЕ КІНЦЕВІ ЦИФРИ Епідемії!!!
80 000. інфікованих.
в Україні, інфікованих(з симптомами і без) вже 500 тис..
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Не "Швеция признала ошибкой", а одна вирусологиня из Швеции!
https://www.youtube.com/channel/UCs8DlmF0DcqmYqS4laecZtQ
1) временный вид на жительство,
2) постоянный вид на жительство,
3) гражданство.
Главное действующее лицо в процессе оформления разрешения на работу и вида на жительство - ваш шведский работодатель. Работодатель должен соблюсти ряд стандартных условий: в частности, позиция должна публично анонсироваться, согласно шведским правилам; ваша зарплата должна соответствовать установленному минимуму, вас обязаны застраховать и платить с вашей зарплаты отчисления в пенсионный фонд.
Важно проработать минимум два года у работодателя, предоставившего вам первую работу в Швеции, по одной и той же специальности. Первый, временный вид на жительство «прикрепляется» к конкретной специальности и конкретному работодателю. Сохранить вид на жительство, если вам, например, разонравилась первая работа в Швеции, нельзя; придется начинать все сначала.
Профессии, требующие высшего образования:
Акушерки
Биомедицинские аналитики
Воспитатели детского сада
Врачи
Зубные техники
Инженеры
Медсестры со специализацией
Медсестры
не дивно,що отримали "тимчасове право проживання"....
Хто така та тьотя ? Вона =активно критикує дії уряду=. ОК. Але чи це є офіційна заява керівництва Швеції ?
Але читає статтю кілька людей, а думає - ще менше. Решта - лише заголовок і крик з брехнями та нападками. Скопіюю. Читайте, перекладайте. Я навела лише окремі витяги.
Червень
https://sverigesradio.se/artikel/7487961
Sweden's state epidemiologist Anders Tegnell insists that the country generally had a good strategy for fighting the coronavirus, after his own comments on the approach gained international media attention.
A Swedish Radio interview with Tegnell, where he said that Sweden perhaps should have taken some of the measures adopted in other countries, was reported on by the Guardian and New York Times among others. But in the public health agency's daily briefing on Wednesday, Tegnell said that his comments had been overinterpreted.
Липень
https://unherd.com/2020/07/swedens-anders-tegnell-judge-me-in-a-year/
Why we aren't wearing masks in SwedenAnders Tegnell, architect of a unique response to the pandemic, defends his approach
Жовтень
https://www.newstatesman.com/world/europe/2020/10/sweden-s-anders-tegnell-we-did-not-pursue-herd-immunity-against-covid-19
Sweden's Anders Tegnell: We did not pursue "herd immunity" against Covid-19
The Swedish state epidemiologist defends his country's handling of the virus and gives his verdict on the UK's coronavirus response. ...
Tegnell defended his decision not to prescribe mask-wearing. "We are worried that it would diminish social distancing, which is definitely the most important part. The studies so far have not shown a dramatic effect, countries such as France and others, which have obligatory mask-wearing in place, have still experienced a big spread of the disease."