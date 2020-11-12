Мэр Мукачево Балога выступил против карантина выходного дня: "эффекта от него будет мало"
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Мэр города Мукачево на Закарпатье Андрей Балога назвал введение в Украине "карантина выходного дня" имитацией борьбы с коронавирусом.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Карантин выходного дня" - это очередной шаг, который лишь имитирует борьбу с распространением коронавируса в Украине. Эффекта от него будет мало, а вот вреда для сферы обслуживания и досуга очень много. Ведь малый и средний бизнес, который и так едва выживает в условиях эпидемии, не может в будни платить зарплаты и налоги, а на выходных – нет", - написал Балога.
По его словам, происходящее сегодня - это последствия того, что в течение последних восьми месяцев целевые средства расходовались не на профильные нужды.
"Я призываю всех следовать рекомендациям врачей, беречь себя и своих родных. А бизнесу делать все, чтобы выжить в этих тяжелых условиях, соблюдая все необходимые условия работы", - подчеркнул Балога.
Напомним, Кабинет Министров ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.
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Цензор.НЕТ (https://censor.net/ru/n3230315)
Дети - это "двигатель любой эпидемии". Я бы ни за что в жизни не пустила их в школу 1 сентября, - Голубовская
11.11.20 10:34 - Голубовская Ольга: коронавирус в Украин
один эпидемиолог привел очень простой пример...если в сочи не будет больниц с койками..определенное количество..то все отдыхающие у которых понос..будут элементарно умирать от поноса......дело даже не в этом чертовом вирусе..а в сознании людей..где деньги на больницы..лекарства..и т.д.
де алгоритм действий при короне!если вы вовремя начнете лечение..то кислород вам не понадобится!
о чем говорить если чвакующее население не может просто 2 дня посидеть дома и книжку почитать? когда на одно место с кислородом будет 5 желающих?????
люди вы просто имбецилы! даже хуже! у имбецилов есть инстинкт самосохранения!жизни!
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