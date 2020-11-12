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Мэр Мукачево Балога выступил против карантина выходного дня: "эффекта от него будет мало"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мэр Мукачево Балога выступил против карантина выходного дня:

Мэр города Мукачево на Закарпатье Андрей Балога назвал введение в Украине "карантина выходного дня" имитацией борьбы с коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин выходного дня" - это очередной шаг, который лишь имитирует борьбу с распространением коронавируса в Украине. Эффекта от него будет мало, а вот вреда для сферы обслуживания и досуга очень много. Ведь малый и средний бизнес, который и так едва выживает в условиях эпидемии, не может в будни платить зарплаты и налоги, а на выходных – нет", - написал Балога.

По его словам, происходящее сегодня - это последствия того, что в течение последних восьми месяцев целевые средства расходовались не на профильные нужды.

"Я призываю всех следовать рекомендациям врачей, беречь себя и своих родных. А бизнесу делать все, чтобы выжить в этих тяжелых условиях, соблюдая все необходимые условия работы", - подчеркнул Балога.

Напомним, Кабинет Министров ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

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Топ комментарии
+3
В Мукачево кроме Балог ещё люди есть?
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12.11.2020 13:25
+3
где вас дебилов инкубируют? Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали».
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12.11.2020 13:32
+2
А что эти Берлоги крепкие хозяйственники, что за них за всех голосуют там? Или просто гречкой засеяли? Мэр Мукачево Балога выступил против карантина выходного дня: "эффекта от него будет мало" - Цензор.НЕТ 2525
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12.11.2020 13:25
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В Мукачево кроме Балог ещё люди есть?
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12.11.2020 13:25 Ответить
остальные в рабстве. А у рабов имен нет. Мэр Мукачево Балога выступил против карантина выходного дня: "эффекта от него будет мало" - Цензор.НЕТ 7814
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12.11.2020 13:31 Ответить
Мери дружно кажуть Шмигалю та Зеленському що рішення про карантин вихідного дня це абсурд та профанація. Для того щоб керувати країною і приймати рішення потрібно більше працювати, залучати професіоналів, напрацьовувати рішення, а не вигадувати якісь ідіотські заходи які народжуються у Зеленського в голові. Управління країною трохи відрізняється від креативного пошуку ідей для нової примітивної та дешевої комедії.
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12.11.2020 13:45 Ответить
А что эти Берлоги крепкие хозяйственники, что за них за всех голосуют там? Или просто гречкой засеяли? Мэр Мукачево Балога выступил против карантина выходного дня: "эффекта от него будет мало" - Цензор.НЕТ 2525
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12.11.2020 13:25 Ответить
это загадка...
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12.11.2020 13:32 Ответить
Много делает, строит, ремонтирует, до него никто столько не делал, на операции деньги дают, на протезирование суставов, катаракты пенсионерам, много чего. Не поверите, но ни копейки на выборах за него никто не предлагал, люди сами голосуют за него.
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12.11.2020 22:57 Ответить
где вас дебилов инкубируют? Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали».
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12.11.2020 13:32 Ответить
Султанат. Мэр Мукачево Балога выступил против карантина выходного дня: "эффекта от него будет мало" - Цензор.НЕТ 7042
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12.11.2020 13:33 Ответить
Швеция признала ошибкой отказ от карантина весной и прогноз о коллективном иммунитете
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12.11.2020 13:37 Ответить
они просто думали, что это обычные грипп, но это что-то другое. Мэр Мукачево Балога выступил против карантина выходного дня: "эффекта от него будет мало" - Цензор.НЕТ 5573
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12.11.2020 13:52 Ответить
Кролики и пидлоги раскзывают про нас А где публичный диспут эпидемологов три за три против. Нет. Сказать то нечего вот и ослоуммничают из подворотни.
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12.11.2020 14:00 Ответить
Дети пошли в школу - через две недели Киев попал в "оранжевую" зону".Источник: https://censor.net/ru/n3230315
Цензор.НЕТ (https://censor.net/ru/n3230315)
Дети - это "двигатель любой эпидемии". Я бы ни за что в жизни не пустила их в школу 1 сентября, - Голубовская
11.11.20 10:34 - Голубовская Ольга: коронавирус в Украин
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12.11.2020 14:07 Ответить
эпидемиологи кстати давно об это говорят..но их не слушают..какой от них толк в денежном эквиваленте?
один эпидемиолог привел очень простой пример...если в сочи не будет больниц с койками..определенное количество..то все отдыхающие у которых понос..будут элементарно умирать от поноса......дело даже не в этом чертовом вирусе..а в сознании людей..где деньги на больницы..лекарства..и т.д.
де алгоритм действий при короне!если вы вовремя начнете лечение..то кислород вам не понадобится!
о чем говорить если чвакующее население не может просто 2 дня посидеть дома и книжку почитать? когда на одно место с кислородом будет 5 желающих?????
люди вы просто имбецилы! даже хуже! у имбецилов есть инстинкт самосохранения!жизни!
..
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12.11.2020 14:14 Ответить
Это как же понимать? Местный сморчок прутень на воротник дожил самому великому бубочке??? )))
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12.11.2020 14:40 Ответить
понятно таргашам курортникам барыгам от этого только убыток а еще контрабандистам и янтарным коза нострам
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12.11.2020 15:20 Ответить
 
 