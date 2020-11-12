Мэр Мукачево Балога выступил против карантина выходного дня: "эффекта от него будет мало"

Мэр города Мукачево на Закарпатье Андрей Балога назвал введение в Украине "карантина выходного дня" имитацией борьбы с коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Карантин выходного дня" - это очередной шаг, который лишь имитирует борьбу с распространением коронавируса в Украине. Эффекта от него будет мало, а вот вреда для сферы обслуживания и досуга очень много. Ведь малый и средний бизнес, который и так едва выживает в условиях эпидемии, не может в будни платить зарплаты и налоги, а на выходных – нет", - написал Балога.

По его словам, происходящее сегодня - это последствия того, что в течение последних восьми месяцев целевые средства расходовались не на профильные нужды.

"Я призываю всех следовать рекомендациям врачей, беречь себя и своих родных. А бизнесу делать все, чтобы выжить в этих тяжелых условиях, соблюдая все необходимые условия работы", - подчеркнул Балога.

Напомним, Кабинет Министров ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

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