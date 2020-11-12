Одна из партий пиарилась на закупках ИВЛ для больниц на сумму более 9 млн грн, не имея при этом таких денег, - НАПК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Одна партия решила использовать сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную COVID-19, для поднятия собственного рейтинга среди населения перед местными выборами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Политическая сила разместила в социальных сетях информацию о том, что она якобы закупила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование для больниц на сумму в более чем 9 млн грн.
"НАПК обратилось в эти больницы с запросами - действительно ли такие аппараты были получены в рамках благотворительной помощи от партии. В ответах мы обнаружили, что такая помощь поступала некоторым больницам от общественной организации с таким же названием, а не от самой партии. Другие же больницы предоставили информацию о получении помощи от партии, но эти расходы не были отражены в ее финансовом отчете за соответствующий период. В дополнение, партия даже не имела таких доходов (взносов), согласно данным отчета", - говорится в сообщении.
На основании этой информации НАПК направило собранные материалы в Национальную полицию, которая открыла уголовное производство.
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А то сами могут подумать и догадаться что цаР не настоящий
Подтверждения факта покупки нет, и взносы говорят что не было такой суммы ..
https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation/
ЄС на таких дрібницях не проколюється - оформляє все по документам і чисто.
Давпйте еще хайп на этом сделаем. В то время когда бюджет ежедневно на сотни миллионов обносят!
А сейчас он как поднялся, такие люди очень любят деньги и я уверен, что Шарий никогда не дал бы своих денег, не то что 9 млн, но и наверное и 100 тыс грн зажал бы.
НАЙБІЛЬШИМ ДОНОРОМ ПАРТІЇ ШАРІЯ ВИЯВИЛАСЬ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
Тільки розслідування в них довго тяглося,майже півроку (до місц. виборів,ну ніяк не можна закінчити).
...ещё одна партия недоумков - оказалась ГОошкой зареганой на бениного бомжа и не имела в своём составе ни одного официального члена - теперь МОНОБОЛЬШИНСТВО в ВР...
Расследования будут?
А це не те НАЗК,що неправомірно закрило реєстр декларацій чиновників ? Вже на одну статтю ККУ пан Новіков заробив !