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Новости Политика Украины
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декларация (1313) партия (555) Нацполиция (15739) финансирование (1702) НАПК (1164)

Одна из партий пиарилась на закупках ИВЛ для больниц на сумму более 9 млн грн, не имея при этом таких денег, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одна из партий пиарилась на закупках ИВЛ для больниц на сумму более 9 млн грн, не имея при этом таких денег, - НАПК

Одна партия решила использовать сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную COVID-19, для поднятия собственного рейтинга среди населения перед местными выборами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Политическая сила разместила в социальных сетях информацию о том, что она якобы закупила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование для больниц на сумму в более чем 9 млн грн.

"НАПК обратилось в эти больницы с запросами - действительно ли такие аппараты были получены в рамках благотворительной помощи от партии. В ответах мы обнаружили, что такая помощь поступала некоторым больницам от общественной организации с таким же названием, а не от самой партии. Другие же больницы предоставили информацию о получении помощи от партии, но эти расходы не были отражены в ее финансовом отчете за соответствующий период. В дополнение, партия даже не имела таких доходов (взносов), согласно данным отчета", - говорится в сообщении.

На основании этой информации НАПК направило собранные материалы в Национальную полицию, которая открыла уголовное производство.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
Эти чтоле?
Одна из партий пиарилась на закупках ИВЛ для больниц на сумму более 9 млн грн, не имея при этом таких денег, - НАПК - Цензор.НЕТ 5037
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12.11.2020 13:33
+19
Тю! Воффка весной сам встречал Мрию, которая привезла товар для Эпицентра, а потом рассказывал "мы закупили..мы привезли.."
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12.11.2020 13:49
+18
К чему эти интриги "одна из партий". Почему просто не назвать эту партию аферистов
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12.11.2020 13:44
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Эти чтоле?
Одна из партий пиарилась на закупках ИВЛ для больниц на сумму более 9 млн грн, не имея при этом таких денег, - НАПК - Цензор.НЕТ 5037
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12.11.2020 13:33 Ответить
Секта Недоумків?
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12.11.2020 13:36 Ответить
Секта Недоносків!
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12.11.2020 13:45 Ответить
Та ні" Це партія Шарія (https://sharij.net/176479).( підлога маккартні, 5 копійок відбілюють замовника)
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12.11.2020 13:55 Ответить
Странна, а повадки зелені.
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12.11.2020 13:57 Ответить
Одної мами діти.
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12.11.2020 19:02 Ответить
а может єто партия поршенко которій 6 лет наягивает народ на цугундер...
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13.11.2020 08:35 Ответить
Это очередное шоу - ОТГАДАЙ САМ, но правильный ответ мы не осветим.
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12.11.2020 13:42 Ответить
К чему эти интриги "одна из партий". Почему просто не назвать эту партию аферистов
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12.11.2020 13:44 Ответить
Нужно что б люди думали только в том направлении, куда их простите посылают.
А то сами могут подумать и догадаться что цаР не настоящий
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12.11.2020 13:47 Ответить
А у партии были только вилы. И те в аренде.
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12.11.2020 13:45 Ответить
так выборы прошли -давайте имя
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12.11.2020 13:46 Ответить
Я не против такого пиара.
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12.11.2020 13:46 Ответить
Вы тоже говорите больше чем делаете ?
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12.11.2020 13:48 Ответить
Только если за этим пиаром стоит действительно закупка ПЛВ для больниц, а не просто звездёжь.
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12.11.2020 14:02 Ответить
Прочитал два раза...
Подтверждения факта покупки нет, и взносы говорят что не было такой суммы ..
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12.11.2020 14:18 Ответить
Тю! Воффка весной сам встречал Мрию, которая привезла товар для Эпицентра, а потом рассказывал "мы закупили..мы привезли.."
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12.11.2020 13:49 Ответить
Мерзавцы поставили ИВЛ когда кросавчеги катали деньги в асфальт?! В тюрьму! Немедленно
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12.11.2020 13:57 Ответить
От куда в Шария 9 млн?
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12.11.2020 14:10 Ответить
хто? кому? шарикам "сказать спасибо"? Та пішли вони нах!
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12.11.2020 14:07 Ответить
А то шо шарики?тогда пнх
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12.11.2020 14:10 Ответить
Я знаю что Порошенко закупал для больниц много разного, но не уверен что это было через партию "ЕС" там по ходу есть какой то благотворительный фонд.
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12.11.2020 14:05 Ответить
Вот страница в Фейсбуке на этот фонд и им управляет его жена.
https://www.facebook.com/PoroshenkoFoundation/

Одна з партій піарилась на закупівлях ШВЛ для лікарень на суму понад 9 млн грн, не маючи при цьому таких грошей, - НАЗК - Цензор.НЕТ 3444


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12.11.2020 14:08 Ответить
вище - юзери навіть ссиль дали.
ЄС на таких дрібницях не проколюється - оформляє все по документам і чисто.
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12.11.2020 14:09 Ответить
ну, а название? или нах такая инфа.
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12.11.2020 14:12 Ответить
Вообще то интересует вопрос- аппараты поставлены или нет? Если аппараты поставлены- все Эти НАПКИ идут лесом! "Неправильно отразили в отчетности"!
Давпйте еще хайп на этом сделаем. В то время когда бюджет ежедневно на сотни миллионов обносят!
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12.11.2020 14:14 Ответить
Шарики это пропагандосы РФ, они хотят дорваться к власти, что бы розвалить Украину.
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12.11.2020 14:15 Ответить
Шарий пару лет назад был мелкий аферист и больной игроманией в казино.
А сейчас он как поднялся, такие люди очень любят деньги и я уверен, что Шарий никогда не дал бы своих денег, не то что 9 млн, но и наверное и 100 тыс грн зажал бы.
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12.11.2020 14:21 Ответить
Не треба розшифровок.Є інтернет.
НАЙБІЛЬШИМ ДОНОРОМ ПАРТІЇ ШАРІЯ ВИЯВИЛАСЬ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»

Тільки розслідування в них довго тяглося,майже півроку (до місц. виборів,ну ніяк не можна закінчити).
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12.11.2020 14:39 Ответить
....один из кандидатов в президенты, случайно ставший таковым- пиарился на образах рейгана и галабаротьки... а цирк оплачивал барабас Беня через липовые взносы студентов и кассиров атб...
...ещё одна партия недоумков - оказалась ГОошкой зареганой на бениного бомжа и не имела в своём составе ни одного официального члена - теперь МОНОБОЛЬШИНСТВО в ВР...
Расследования будут?
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12.11.2020 14:28 Ответить
Туда же и «опрос» недоумка зеленского со его «5-тью пытаннямы»....
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12.11.2020 14:29 Ответить
НАЗК рекламує партєйку Шаріка ?

А це не те НАЗК,що неправомірно закрило реєстр декларацій чиновників ? Вже на одну статтю ККУ пан Новіков заробив !
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12.11.2020 14:32 Ответить
Если пишете гневное письмо, то называйте вещи своими именами. К чему пустословие? Просто заполнить пустое место. Не нравится сам CENSOR.NET
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13.11.2020 08:53 Ответить
 
 