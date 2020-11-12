Журналист "Радио Свобода" Илиас Дае погиб при взрыве в Афганистане

В результате подрыва самодельного взрывного устройства в афганской провинции Гильменд погиб Илиас Дае - радиорепортер афганского бюро "Радио Свобода - Радио Азади".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TOLO News.

По словам представителя губернатора провинции Омара Звака, взрыв произошел в четверг утром в городе Лашкаргах.

Самодельное взрывное устройство сдетонировало, когда Дае находился в автомобиле вместе с двумя работниками Нацбанка страны, которые также погибли.

Пока никто не взял на себя ответственность за убийство журналиста.

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