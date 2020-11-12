2 308 6
Журналист "Радио Свобода" Илиас Дае погиб при взрыве в Афганистане
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
В результате подрыва самодельного взрывного устройства в афганской провинции Гильменд погиб Илиас Дае - радиорепортер афганского бюро "Радио Свобода - Радио Азади".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TOLO News.
По словам представителя губернатора провинции Омара Звака, взрыв произошел в четверг утром в городе Лашкаргах.
Самодельное взрывное устройство сдетонировало, когда Дае находился в автомобиле вместе с двумя работниками Нацбанка страны, которые также погибли.
Пока никто не взял на себя ответственность за убийство журналиста.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для них життя людини не вартує нічого.
Когда журналисты начнут сообщать о гибели работников банка, тогда мы поверим, что журналисты объективны и независимы