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Журналист "Радио Свобода" Илиас Дае погиб при взрыве в Афганистане

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Журналист

В результате подрыва самодельного взрывного устройства в афганской провинции Гильменд погиб Илиас Дае - радиорепортер афганского бюро "Радио Свобода - Радио Азади".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TOLO News.

По словам представителя губернатора провинции Омара Звака, взрыв произошел в четверг утром в городе Лашкаргах.

Самодельное взрывное устройство сдетонировало, когда Дае находился в автомобиле вместе с двумя работниками Нацбанка страны, которые также погибли.

Пока никто не взял на себя ответственность за убийство журналиста.

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б*же, олах или боже Будда, ой, это не б*г, или Кришна, спосси и посси, то есть сохрани я не знаю кого, и в какой секте он состоял, ну ладно - Тор, возьми его рабом, ступни Твои омывать вино истекающ..пх Ай, ну не бей, ну просто конюхом возьми, ну под местом шо я забронировал, если забыл, то я - Супер крепкий Рыцарь Валхаллы, вот так то, кто не услышал \ "махаться вечно без валькирий", вот Журналист "Радио Свобода" Илиас Дае погиб при взрыве в Афганистане - Цензор.НЕТ 9019
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12.11.2020 13:40 Ответить
Ісламісти...
Для них життя людини не вартує нічого.
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12.11.2020 13:42 Ответить
Одного не пойму, причём здесь мы, украинцы, к этому взрыву и убийству? Каким боком? Зачем нам знать вообще об этом? Журналист "Радио Свобода" Илиас Дае погиб при взрыве в Афганистане - Цензор.НЕТ 280
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12.11.2020 13:44 Ответить
Этот мужик журналист? журналист. Бутусов журналист? Журналист. Журналистская солидарность, какой бы национальности не был человек, ну кроме катсапов, конечно, когда мочат катсапского журналиста - это просто праздник какой-та Журналіст "Радіо Свобода" Іліас Дає загинув під час вибуху в Афганістані - Цензор.НЕТ 858
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12.11.2020 13:49 Ответить
Ну, взял бы и послал туда тихо веночек с открыткой, за свой счёт. У меня сосед недавно умер, так что, тут то же статью накрапать, в знак солидарности? Журналіст "Радіо Свобода" Іліас Дає загинув під час вибуху в Афганістані - Цензор.НЕТ 9463
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12.11.2020 13:52 Ответить
вместе с двумя работниками Нацбанка страны, которые также погиблиИсточник: https://censor.net/ru/n3230660
Когда журналисты начнут сообщать о гибели работников банка, тогда мы поверим, что журналисты объективны и независимы
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12.11.2020 14:24 Ответить
 
 