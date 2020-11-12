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НАН Украины (194) Шмыгаль Денис (2321) Загородний Анатолий (6)

Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Национальной академии наук Украины Анатолием Загородним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Во время встречи Загородний сообщил Шмыгалю о реформировании деятельности НАН Украины и привлечении ее к решению актуальных научно-технических проблем отраслей экономики и социальной сферы.

"Необходимо приложить усилия и разработать соответствующие меры для широкого привлечения молодежи к научным процессам. Нужно создать благоприятные условия для их работы и обеспечить достойную зарплату, чтобы выиграть за них региональную конкуренцию", - отметил Шмыгаль.

По словам Загороднего, уже создан Координационный совет по вопросам реформирования учреждения, которому поручено обеспечить координацию и контроль за реализацией соответствующих мероприятий. Он также сообщил премьер-министру, что согласно Указу президента организована разработка проекта Концепции национальной программы развития гуманитарной сферы Украины.

Кроме того, премьер-министр и президент НАН Украины обсудили финансовое обеспечение работы учреждения в следующем году в части реализации программ и капитальных расходов.

"Развитие науки безусловно остается ключевым направлением работы правительства, ведь от успеха этой отрасли зависит прогрессивное развитие всех сфер. Украине нужны прорывные идеи и двигатели для социально-экономического роста и для этого важно реализовать наш научный потенциал", - отметил Шмыгаль.

Также читайте: Если ничего не делать, 10-15 декабря мест не будет даже в коридорах больниц, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4028
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12.11.2020 13:53
+6
Пока что зелень прорвала лишь собственное очко.
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12.11.2020 13:47
+6
*****: "Нам нужен прорыв".
Тупо копируют уже ссаря паРаши
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12.11.2020 13:58
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о ****...
Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1094
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12.11.2020 13:46 Ответить
...чем не прорывная идея? Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8099
Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 537
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12.11.2020 13:53 Ответить
*****: "Нам нужен прорыв".
Тупо копируют уже ссаря паРаши
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12.11.2020 13:58 Ответить
Какой нафиг научный потенцыал? Кто плитку будет ложить, академики? Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6565
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12.11.2020 13:46 Ответить
Хахахаха- они живут в совковой реальности. Мировой уровень науки даже не понимают.... чтоб понимать Этот уровень надо иметь ум и знание иностранного языка.... прикрывайте эти шарашки)))Во всем мире нет такого звания академик... Прежиток совка.....Живут за счёт бюджета.... Все толковые уже давно разбежались....Последние патриоты идиоты уже кусают локти.... Уходят на технические должности за границу....
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12.11.2020 13:51 Ответить
Твій папірєднік на самокаті теж був проривальщиком, але щось пішло не так.
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12.11.2020 13:47 Ответить
Пока что зелень прорвала лишь собственное очко.
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12.11.2020 13:47 Ответить
На городі зазвичай проривають зєлєнь, не зважаючі на пору року настав час її прорвати.
Хоча ні, не прорвати а вирвати усю з корінням. Все одно
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12.11.2020 13:54 Ответить
... тільки бур'ян.
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12.11.2020 13:55 Ответить
Після їхніх зелених проривів здоровою видається лише одна ідея - послати цих зелених повним кагалом нах..
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12.11.2020 14:04 Ответить
як на рахунок реформи судової системи, щоб закон працював один для усіх? але в умовах України навіть таку елементарну річ влада змогла повністю дискредитувати.
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12.11.2020 13:47 Ответить
Ідей у Зеленського аж забагато, а от щоб втілити ці ідеї в життя потрібні гроші і не завжди реалізація цих ідей принесе фінансову вигоду. Україні потрібні не ідеї а люди які вміють ці ідеї втілювати в життя. Ідея без ресурсів та фахівців нічого не варта, а всі фахівці виїхали закордон і там втілюють чужі ідеї в чужій країні. Перше завдання для влади це повернути людей, які мають досвід успішного втілення бізнес-проектів та стартапів, створити для цих людей комфортне середовище та можливості для заробітків та розвикту бізнесу! А ідей завжди мільйон, толку від них ніякого - немає кому ці ідеї впроваджувати в життя.
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12.11.2020 13:49 Ответить
Вспоминаю идеи .... над Сикорским смеялись.... уехал в США
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12.11.2020 13:54 Ответить
Ідей гелікопетрів було багато, але тільки кропіткий труд та талант Сікорського дозволив створити найкращі в світі машини, досі неперевершені за своєю технічною досконалістю. А ідей було багато і навіть кращих ідей ніж в Сікорського, але вони не були доведені до масового виробництва. Тому головне не ідеї, а люди, фанати своєї справи, які віддають весь свій час та ресурси на реалізацію своїх та чужих ідей. У нас такі фанати є це Касьянов, виробник ударних та багатофукнціональних БПЛА, який робить передові БПЛА без державного фінансування та мільонів інвестицій! Якщо Зеленський хоче розвивати теми які дадуть мільярди доларів прибутків - може брати Касьянова і вкладати в нього гроші! Це дасть не тільки шалені прибутки а й покращить обороноздатність України і дасть перевагу на полі бою під час війни!
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12.11.2020 14:14 Ответить
А ***** нужен рывок
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12.11.2020 13:50 Ответить
прорывные идеи , их ещё нет но уже есть совет - координационный ... после этой встречи так и хлынут ...
Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7096
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12.11.2020 13:50 Ответить
Мендельшу с Сивохой не забудь.
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12.11.2020 13:52 Ответить
ДАВАЙТЕ ПЕРЕЙДЁМ НА ЛАТИНИЦУ !!!
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12.11.2020 13:53 Ответить
A davayte! Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9949
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12.11.2020 13:54 Ответить
Ďakujem
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12.11.2020 14:02 Ответить
Это по словацки ДЯКУЮ
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12.11.2020 14:03 Ответить
Азербайджан был первооткрывателем на пути к переходу с кириллицы на латинскую графику, - Г.Инандж
15:17 01.02.2019
Гюльнара Инандж,
директор Международного онлайн аналитического центра"Этноглобус", эксперт

Азербайджан отказался от кириллицы и перешел на латинскую графику, сразу после объявления о независимости страны.

Процесс перехода на латиницу в те годы произошел спонтанно и был связан с повышенным национальным чувством, лозунгами единства с тюркским миром.

С другой стороны, графика влияет на сознание человека, то есть с переходом на латинскую графику постепенно азербайджанцы должны отдалиться от советского сознания . Конечно, люди , жившие в советской системе все еще находятся в ностальгии.

Молодое же поколение действительно оказалась на плоскости новой латинской графики.

Вместе с кириллицей отошел на второй план также интерес к русскому языку и культуре, на превалирует интерес к турецкому и западному.

Но эмоциональный национальный патриотизм понес за собой отстранение народов , проживающих в стране и произошли известные факты сепаратизма на севере и юге Азербайджана.

Кроме того, ошибочным на мой взгляд, было фиксация государственного языка как "тюркский" и гражданство как "тюрки" в тогдашней Конституции страны.

С приходом к власти Гейдара Алиева после долги дискуссий в Конституции государственный язык был указан как "азербайджанский", гражданство "азербайджанцы".

Этот шаг усилил доверие народов Азербайджана к своему государству и реанимировал доверительные отношение между азербайджанскими тюрками и народами, проживающими в стране. Примерно 10 лет длился не легкий период адаптации к новому алфавиту старого поколения, так как с 1993 г. все учебные заведения на азербайджанском языке перешли на обучение на латинице.

Менялась документация, шрифты, учебники... А это требует времени. Все книги изданные до 1993 г. оказалась недоступными для молодого поколения.

Но позже было принято решение переиздать учебники , книги на латинской графике.

Сейчас уже все проблемы позади. В Азербайджане произошел резкий переход к латинице, соответственно были некоторые проблемы. Для упразднения работы, на компьютере устанавливается латинская графика и кириллица. Также есть программы автоматичного перевода тексты на азербайджанском языке с кириллицы на латиницу.

Через латиницу азербайджанцы открылись миру напрямую, вырос интерес к романским языкам, турецкому языку.

В 90-х гг. над процессами довлели военные действия в Нагорном-Карабахе, события 20 января, что наводил холод и обиду на все , что связано с Россией. Сейчас уже другие времена, русскому языку сейчас учатся на курсах иностранных языков, есть русские сектора в средних школах и вузах, СМИ. Нет ни каких препятствий , чтобы свою научную работу в НАН Азербайджана на русском языке.

То, что происходит сейчас в Центральной Азии с переходом на латиницу Азербайджан уже пережил.

В странах Центральной Азии все эти годы был действителен и латинский и кириллский алфавит. Каждый язык имеет свою графику, соответственно рано или поздно пришлось бы определиться. Любые проблемы будут временными.

Если человек решил выйти за пределы своей страны, то ему необходимо учить язык той страны. В любом случае язык и алфавит своей страны за пределами его государства ему не понадобятся. Язык и алфавит это в первую очередь культурный , национальный фактор. Алфавит имеет значение только в письменности. Но конечно, язык и политический фактор. Как я уже говорила выше отказ от термина "тюркский язык" в пользу "азербайджанский язык" имеет этнополитический, политический аспект.

Азербайджан перешел быстро и неотлогательно на латинскую графику, не оставил шанса на возвращение. Если бы , в 90-хх. была бы либеральная политика относительно латинской графики, то до сих пор мы решали бы быть или не быть латинской графике.
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12.11.2020 13:54 Ответить
А давай на иврит! Чо уж там.
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12.11.2020 14:05 Ответить
😀😀😀
украинцам надо быть едиными с восточной Европой - а она пишет на латинице
Евреям лучше не соваться, история уже была в разных странах грустная
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12.11.2020 14:08 Ответить
Менять знаки чтобы "быть едиными с восточной Европой" - никогда не будет принято обществом. Практического смысла никакого.
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12.11.2020 15:13 Ответить
Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4028
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12.11.2020 13:53 Ответить
На фоне этих зелебобиков - овощу надо дать академика
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12.11.2020 13:55 Ответить
Шмуль Америку открывает. Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 826
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12.11.2020 13:54 Ответить
Короче встретились два бюрократа. Обсудили создание очередной комиссии по имитированию бурной деятельности и попил очередного бюджета на науку.
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12.11.2020 13:58 Ответить
вы б для начала дипломные не копипастили!!!))))
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12.11.2020 13:58 Ответить
Русским гордится нечем . Ракеты - Королева с Украины, борщ тоже, шашлык грузинский, фрукты всю жизнь ели с Молдовы
Вот чем этим дикарям гордится можно
Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3755
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12.11.2020 14:07 Ответить
Вариант 2
Посадить Степанова в тюрьму за халатность с Ковид
-Почему за полгода никто не переоборудовал больницы под кислород ?

- неужели до сих пор с поставщиков кислорода ДЕРУТ ГРОШИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЮ ? И тянут месяцами время с документами?

- сколько медоборудования ДО СИХ ПОР пылится на складах из-за бюрократической волокиты в Минздраве и коррупционных действий?

- ПОЧЕМУ С ОБОРУДОВАНИЯ , не производящегося в Украине в необходимом количестве , НЕ СНЯТА РАСТАМОЖКА ?
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12.11.2020 14:00 Ответить
Могучий у Украины научный потенциал, средний возраст которого 70 лет.
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12.11.2020 14:07 Ответить
Шмыгаль, для вас доступны только прорывы в виде 300 млрд. дыры в бюджете.
Вы даже масками народ не могли лбеспечить, болтуны.
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12.11.2020 14:10 Ответить
Тенденция зеленой кодлы - обманывают лохов и дорываются до власти, своим идиотизмом разваливают все что с таким трудом и так долго создавалось, допускают к дерибану своих подельников, а в итоге то с чего начинали - лапша нариду на уши про космические корабли, небывалый рост и потенциал. Нарид, когда ты поумнеешь?
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12.11.2020 14:19 Ответить
Если у Академии наук есть идеи віставляйте их лотами: 51% денег государство и 49% инвестор, будут желающие - вперед в Коцюбинск-147.
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12.11.2020 14:25 Ответить
який потенціал!?..ви відстала держава на рівні Габону...,ідіоти,***)))
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12.11.2020 14:25 Ответить
Достаточной мерой уже было бы идиотов и слабоумных к руководящим должностям пожизненно не допускать...
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12.11.2020 14:38 Ответить
Та да... Там вже того потенціалу повні штани - тепер тільки прорив.
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12.11.2020 14:39 Ответить
так, мародерство на науково обгрунтованому базисі, буде чому ГейРопці повчитися.
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12.11.2020 15:02 Ответить
про Ваш "научный потенциал" подробнее, пжалуста.
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12.11.2020 15:09 Ответить
С плагиатом и масками бы разобраться, а то о прорывах размечтались.Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5639
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12.11.2020 18:06 Ответить
Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9202 Ой боженько... В шморкаля... потенціал
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12.11.2020 21:28 Ответить
 
 