Украине нужны прорывные идеи, а для этого важно реализовать наш научный потенциал, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Национальной академии наук Украины Анатолием Загородним.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Во время встречи Загородний сообщил Шмыгалю о реформировании деятельности НАН Украины и привлечении ее к решению актуальных научно-технических проблем отраслей экономики и социальной сферы.

"Необходимо приложить усилия и разработать соответствующие меры для широкого привлечения молодежи к научным процессам. Нужно создать благоприятные условия для их работы и обеспечить достойную зарплату, чтобы выиграть за них региональную конкуренцию", - отметил Шмыгаль.

По словам Загороднего, уже создан Координационный совет по вопросам реформирования учреждения, которому поручено обеспечить координацию и контроль за реализацией соответствующих мероприятий. Он также сообщил премьер-министру, что согласно Указу президента организована разработка проекта Концепции национальной программы развития гуманитарной сферы Украины.

Кроме того, премьер-министр и президент НАН Украины обсудили финансовое обеспечение работы учреждения в следующем году в части реализации программ и капитальных расходов.

"Развитие науки безусловно остается ключевым направлением работы правительства, ведь от успеха этой отрасли зависит прогрессивное развитие всех сфер. Украине нужны прорывные идеи и двигатели для социально-экономического роста и для этого важно реализовать наш научный потенциал", - отметил Шмыгаль.

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