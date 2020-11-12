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Новости Политика Украины
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С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания

С официального сайта Офиса Президента Украины Владимира Зеленского убрали указ №491 от 9 ноября 2020 года, которым он наградил украинских деятелей культуры по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

На это обратило внимание издание ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, указ исчез после того, как получать орден "За заслуги" 3-й степени, присвоенный Зеленским, отказался режиссер фильма "Атлантида", получевшего награду в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, Валентин Васянович, а режиссер фильма "Земля блакитна, ніби апельсин", который получил награду за режиссуру на кинофестивале "Сандэнс" в Штатах, Ирина Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским.

По нумерации указов видно, что одного не хватает.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Режиссер Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским

Вместе с тем, сообщение пресс-службы ОП о награждении до сих пор опубликовано на сайте ОП, хотя самого указа уже нет.

С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания 01

Указ №491/2020 исчез с сайта ОП.


С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания 02

Новость о награждении еще опубликована на сайте ОП.

Ранее стало известно, что от ордена "За заслуги" 3-й степени, присужденного Зеленским, отказывается кинорежиссер Валентин Васянович. По словам Васяновича, он не может принять награду, "от той власти, которая одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой - открывает уголовные производства и занимается преследованием.

"Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика", - добавил Васянович.

В его комментарии говорится, в частности, об уголовном производстве, упомянутом в обращении, опубликованном на сайте Госкино перед вторым туром 14-го государственного конкурса кинопроектов. В нем Госкино просило экспертов "при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний (по заявлениям правоохранительных органов) и наличие незавершенных, но не сданных в Госкино проектов в предыдущих годах". Речь шла о компании "Трафик Филмз", "Лаймовый свет", "Артхаус трафик", ОО "Молодость" и другие.

Аналогично обосновала свой отказ от звания, присвоенного Зеленским, и режиссер Ирина Цилык: "Считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многих моих коллег из киносообщества обидели несправедливыми действиями нынешние власти".

Валентин Васянович - кинорежиссер, автор игровых фильмов "Атлантида", "Уровень черного" и документального "Сумерки", оператор фильма "Племя" Мирослава Слабошпицкого. "Атлантида" в прошлом году победила в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля и в этом году выдвинута от Украины на "Оскар" в категории "Лучший международный фильм".

Ирина Цилык - автор документального фильма "Земля голубая, как апельсин", который получил награду за режиссуру на кинофестивале "Сандэнс" в Штатах, писательница и поэтесса.
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Топ комментарии
+28
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
49 мин. ·

Браво! І Цілик, і Васяновичу - chapeau bas!
А ви кажете - репутацій нема, спільноти нема, еліт нема...
Отак воно все й формується.
Вітаю наших прекрасних кінематографістів.
Аплодую цьому вчинкові з таким самим зворушенням, як раніше - їхнім перемогам на міжнародних фестивалях: браво!
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12.11.2020 13:53
+27
С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 6965
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12.11.2020 13:55
+25
послали нах... а он обиделся....
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12.11.2020 13:49
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послали нах... а он обиделся....
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12.11.2020 13:49 Ответить
нормальна реакція - не треба - вільні Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 164 чи може хтось би з вас вчинив по іншому?
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12.11.2020 14:19 Ответить
Зеленоморде просто безпринципне, *********, інфальтивне дурло. А взагалі всі оті "заслужені", то пережиток совка. І оте, напівшостий **********, теж пережиток совка, навіть не пережиток, а відрижка совка. Його як папа саша виховав таке воно і виросло - тупе совкодрочерське ублюдство.
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12.11.2020 15:11 Ответить
а папереднік? Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 1252 ви і такі як ви продвинуті інтелектуали мабуть досягли в житті і у бізнесі набагато більше чим "тупе совкодрочерське ублюдство" Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 9057 ( перечитайте ще раз свій єлітарний коментар) Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 8645
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12.11.2020 16:54 Ответить
Ви усьйо ні так пойнєлє.Нє хто ьіхь ні нагьражьдал ва апьшьчьє.Нє кагьда.
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12.11.2020 23:08 Ответить
Оно обиделось.
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12.11.2020 13:49 Ответить
С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 6965
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12.11.2020 13:55 Ответить
« а помнишь как ты меня поймал? - Так я это - работа такая». - жил был пёс- мультфильм по мотивам Украинской сказки
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12.11.2020 13:57 Ответить
С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 9425 С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 3892
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12.11.2020 13:59 Ответить
Ну а чё? Ща пойдут,пивка с воблой бахнут.
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12.11.2020 14:05 Ответить
Хто такий Вобла?
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12.11.2020 23:09 Ответить
Той,що праворуч. Ліворуч-Таранька
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12.11.2020 23:56 Ответить
С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 2612
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12.11.2020 14:00 Ответить
оно пошлО, кудой послалі
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12.11.2020 13:51 Ответить
Зеленый дристун, твой уровень - оправдываться перед Сариком.
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12.11.2020 13:51 Ответить
Я ще не бачив щоб так культурно посилали к чпуям. Браво, митці! С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 2375
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12.11.2020 13:51 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
49 мин. ·

Браво! І Цілик, і Васяновичу - chapeau bas!
А ви кажете - репутацій нема, спільноти нема, еліт нема...
Отак воно все й формується.
Вітаю наших прекрасних кінематографістів.
Аплодую цьому вчинкові з таким самим зворушенням, як раніше - їхнім перемогам на міжнародних фестивалях: браво!
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12.11.2020 13:53 Ответить
с сайта,простите,кого ??
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12.11.2020 13:52 Ответить
Табло на жОПі. Напевно хтось щось написав, а потім той, у кого написали, підтерся.
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12.11.2020 14:01 Ответить
снова жидко обгадились
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12.11.2020 13:52 Ответить
Ч"їво Вам ївьрєє плахова з дєлалє ва апьшьчє?
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12.11.2020 23:10 Ответить
Блазень злопам"ятний.
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12.11.2020 13:52 Ответить
злой клоун .
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12.11.2020 13:52 Ответить
Маленьке зелене чмо знову обісралось.
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12.11.2020 13:55 Ответить
Как-то невдобно получилось с награждением....
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12.11.2020 13:56 Ответить
Какая же эта Юля Мендель шустрая!
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12.11.2020 13:57 Ответить
так у неё ж велосипед
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12.11.2020 14:02 Ответить
Гаденько . С сайта ОП исчез указ о награждении режиссеров Васяновича и Цилык, после их отказа от присвоенных Зеленским награды и звания - Цензор.НЕТ 4275
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12.11.2020 13:58 Ответить
Ловкость липких ручонок и накакого ЗЕленого мошейничества. 😄
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12.11.2020 13:59 Ответить
Я тоже отказался.
И Указ тоже исчез.
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12.11.2020 14:02 Ответить
😃😃😃😃😃😃👍
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12.11.2020 14:07 Ответить
Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 4626
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12.11.2020 14:22 Ответить
Клован обтекает.
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12.11.2020 14:02 Ответить
Зе ссаныч
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12.11.2020 14:03 Ответить
Можно тогда эти звания передать Лысому из "квартала" и Ленке Кравец. Не пропадать же добру! Этим наверняка плевать на то, что звания от шмаркли - это как говном замазаться.
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12.11.2020 14:03 Ответить
Вони запацькані давно разом з.....
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12.11.2020 23:12 Ответить
Мне интересно другое: откуда взялись эти "режиссеры", про которых никто не знает?
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12.11.2020 14:04 Ответить
Мне интересно другое: кто тебя выпердел, зепил? Получается ********* хотел наградить никого. Даунито, кто ж тебе, придурь зеленая, за такое заплатит?
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12.11.2020 14:07 Ответить
Зечмонька поджало губки и обиделось
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12.11.2020 14:05 Ответить
Закомплексованное чмо))))))
Детский сад, а не гос. структура.
Нет....дебилы, .лять!!!
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12.11.2020 14:05 Ответить
До турків нам далеко.Не те,що колись.
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12.11.2020 23:13 Ответить
В общем проскальзывает закономерность. Они умные и непогрешимые. Они знают все. Вы делаете, что вам велят. Вас кормят и радуйтесь. Вас хвалят и гордитесь. Вы их подчиненные и ваше мнение никого не .. интересует. Вы заменяемые винтики.
Моновласть Моно..архия?
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12.11.2020 14:19 Ответить
Исчез с сайта и что? Это влечёт какие-то юридические последствия? )))
Мамины юрЫсты из 95 квартала - они такие.... ))
Указ указом отменяют, если что. И то и другое должно быть ОПУБЛИКОВАНО в сми !!! Иначе это просто не имеет никакой юридической силы...
Школьники с предметом «правознавство» и то об этом осведомлены ... позор и некомпетентность у тупых зЭбилов зашкаливает
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12.11.2020 14:23 Ответить
Мелочное ничтожество
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12.11.2020 14:28 Ответить
А як Вам :жалюгідна нікчема??
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12.11.2020 23:15 Ответить
Бути нагородженим ЗЕгенератом означає бути корумпованим жидом або піджидком. Це ганьба. Це як публічно визнати співучасть у злочині або отримати диплом юриста в інституті Поплавського.
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12.11.2020 15:07 Ответить
Чому заздалегідь не питають, чи людина не проти нагороди? Апріорі вважається, що це велика честь?
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12.11.2020 16:13 Ответить
Аякже!
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12.11.2020 23:14 Ответить
Вообще то отказываться от таких наград неправильно и непатриотично, если не сказать намного хуже.. Зеленский тут ни причем это награда от Президента и Украины!
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12.11.2020 17:28 Ответить
Оно не стало Президентом, только жалкая пародия...
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13.11.2020 01:36 Ответить
Смердюче сміття й посміховисько Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 8130 А кортше - обсц_ний непотріб Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 6698
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12.11.2020 21:25 Ответить
Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання - Цензор.НЕТ 9124
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13.11.2020 01:37 Ответить
 
 