Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что обвинения экс-нардепа "Батькивщины" Владимира Бондаренко в сторону хирурга "Добробуту", ветерана Вадима Елизарова выглядит как оправдание своим неадекватным действиям.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы не обратил внимание на этот случай, если бы Вадим Елизаров не был участником боевых действий. Вадим полтора года служил хирургом 59-го военного госпиталя, провел большое количество операций, спасал жизни. Способен ли украинский военный врач напасть на пациента через замечания об украинском языке? Господин Бондаренко пытается убедить, что на него напал врач частной клиники из-за простого замечания. Но его описание событий выглядит как попытка человека, который очень много времени провел на вершине власти, найти оправдание своим неадекватным действиям", - написал Билецкий.

Он отметил, что богатый и опытный в пиаре политик пытается показать, что стал жертвой через патриотическую позицию.

"Но он не учел, что тот, кого он обвиняет в пророссийских взглядах, в отличие от господина Бондаренко, имеет твердые проукраинские убеждения, которые отстаивал на фронте. Я не знаю причину конфликта, но у меня нет доверия к словам господина Бондаренко. Когда ветерана обвиняют в непатриотизме люди, которые не боролись за нашу страну - это абсурд. Надеюсь, расследование этого досадного истории будет беспристрастным", - пишет Билецкий.

Напомним, бывший народный депутат "Батькивщины" Владимир Бондаренко заявил, что хирург клиники "Добробут" Вадим Елизаров в ответ на просьбу говорить во время перевязки по-украински ударил его ногой. Хирург утверждает, что не бил Бондаренко и говорил с пациентом по-украински, а с медсестрой - по-русски, но тот начал оскорблять медсестру.

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