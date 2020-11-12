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больница (1387) Бондаренко Владимир Батькивщина (450) Билецкий (227)

Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Экс-нардеп

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что обвинения экс-нардепа "Батькивщины" Владимира Бондаренко в сторону хирурга "Добробуту", ветерана Вадима Елизарова выглядит как оправдание своим неадекватным действиям.

Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы не обратил внимание на этот случай, если бы Вадим Елизаров не был участником боевых действий. Вадим полтора года служил хирургом 59-го военного госпиталя, провел большое количество операций, спасал жизни. Способен ли украинский военный врач напасть на пациента через замечания об украинском языке? Господин Бондаренко пытается убедить, что на него напал врач частной клиники из-за простого замечания. Но его описание событий выглядит как попытка человека, который очень много времени провел на вершине власти, найти оправдание своим неадекватным действиям", - написал Билецкий.

Он отметил, что богатый и опытный в пиаре политик пытается показать, что стал жертвой через патриотическую позицию.

"Но он не учел, что тот, кого он обвиняет в пророссийских взглядах, в отличие от господина Бондаренко, имеет твердые проукраинские убеждения, которые отстаивал на фронте. Я не знаю причину конфликта, но у меня нет доверия к словам господина Бондаренко. Когда ветерана обвиняют в непатриотизме люди, которые не боролись за нашу страну - это абсурд. Надеюсь, расследование этого досадного истории будет беспристрастным", - пишет Билецкий.

Напомним, бывший народный депутат "Батькивщины" Владимир Бондаренко заявил, что хирург клиники "Добробут" Вадим Елизаров в ответ на просьбу говорить во время перевязки по-украински ударил его ногой. Хирург утверждает, что не бил Бондаренко и говорил с пациентом по-украински, а с медсестрой - по-русски, но тот начал оскорблять медсестру.

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Топ комментарии
+14
читал про тот конфликт.....перескажу своими словами :
Бондаренко (далее будет с маленькой))) на выходные пришел в частную клинику делать перевязку (чего не знаю)...как только он зашел в кабинет врач сразу отметил в "карточке" что от пациента "разит алкоголем!!!)) и приступил к перевязке, общаясь с ним принципиально на украинском языке... помогать к нему пришла медсестра, обратившаяся к врачу по русски... бондаренко потребовал чтоб они разговаривали между собой по-украински... девушка не вступила в полемику с бондаренко - просто замолчала... и его это напрягло...он стал ее обзывать и размахивать ластами (размера бондаренко бегемотского и его взмахи могли переколотить там все)... врач окончил перевязку, нелецеприятно высказался о воспитании этого...пациента и попросил (на украинском) его далее выбирать другого врача... разъяренный бондаренко выскочил из кабинета, продолжая верещать... зашла жена бондаренко и попросила прощения...и врач (наивный) подумал что инцидент исчерпан....
но нет!!! бондаренко на адреналине по пяткам! сразу же раздул "зраду" и прибрехал, что врач его пнул под его жеж жирный зад, выгоняя из кабинета)))) и выложил свой хероический подвиг в нете, ожидая лаврового венка... администрация больницы, зная покладистый и порядочный и мирный характер своего врача, сразу глянула камеры наблюдения... и готова защищать честь и достоинство своего врача (бывшего АТОшника и прекрасного человека, борющегося с онкологией и не прекращающего помогать людям...разным) в суде...
врач только сказал - я морально защищал женщину... никого не бил (не имею на то ни сил, ни желания)...
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12.11.2020 14:39
+12
Еще один хряк с брежневскими бровями хрюкает на тех, кто был на фронте, пока он жрал в три глотки из бюджетного корыта .
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12.11.2020 14:08
+11
Пока Елизаров "полтора года служил хирургом 59-го военного госпиталя, провел большое количество операций, спасал жизни", матькивщинец Бондаренко фоткался в вышиванках за сотни км от фронта.
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12.11.2020 14:12
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Медицини, освіти, доріг, армії нормальної не має, а ми обговорюємо це, конфлікт двох осіб?
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12.11.2020 14:07 Ответить
Дароги у нас хорошие, ********** так сказал, а всё остальное то к папєрєднику.
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12.11.2020 14:11 Ответить
а до якого самого папєрєдніка? Я поки що бачу як раз таки доробляння доріг папєрєдніка і знищення усього іншого, що було зроблено за 5 років.
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12.11.2020 14:15 Ответить
Таки да. В Полтаве ********** открывал кардиоцентр и часть дороги начатые при Порохе, не успели реанимационное отделение доделать так туда юля подмазалась перед выборами.
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12.11.2020 14:24 Ответить
Бросать побратимов когда на их совершают нападки псевдопатриоты-недофариончики недопустимо!( Имхо)
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12.11.2020 14:14 Ответить
Як ви уявляєте продовження цієї історії? Вас не дивує, що це не розглядаються в суді (захист честі та гідності), або не розслідується поліцією як адмінправопорушення?
Ви впевнені, що суспільство повинно підміняти ці механізми? Як ми маємо визначити, хто правий, а хто ні, за принципом свій-чужий?
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12.11.2020 14:16 Ответить
Ну,допустим любое неофициальное лицо имеет право публично высказать свою позицию.
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12.11.2020 15:10 Ответить
Право то ви маєте, я питаю нахіба це?
Що змінить публічне обговорення? Встановить істину? Визначить винуватця?
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12.11.2020 15:15 Ответить
Оболганным людям часто нужна моральная поддержка, осознание того что не все верят в клевету, особенно когда факт клеветы доказать сложно.
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12.11.2020 21:41 Ответить
я не про це. Як ви у такий спосіб встановите хто прав, а хто ні?
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13.11.2020 11:59 Ответить
А мне ничего не надо устанавливать....В самом первом заявлении Бондаренки четко было сказано - в моем присутствии врач с медсестрой общался на русском, на мое требование....и.т.д.все. точка! Это начало и вина сто процев этого поца, ибо не было у его прав ничего требовать. Вот как то так.
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13.11.2020 14:44 Ответить
щось сруським миром завоняло...?
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12.11.2020 14:10 Ответить
Еще один хряк с брежневскими бровями хрюкает на тех, кто был на фронте, пока он жрал в три глотки из бюджетного корыта .
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12.11.2020 14:08 Ответить
Да просто посмотреть на фото и сразу очевидно кто из них проросийский
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12.11.2020 14:09 Ответить
Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий - Цензор.НЕТ 7429
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12.11.2020 14:10 Ответить
Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий - Цензор.НЕТ 83
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12.11.2020 14:16 Ответить
Вот по этому я ЗА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ!!!НАЙНАПОЛЕГЛИВІША ВИМОГА!!!
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12.11.2020 14:10 Ответить
"Ось тому" Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9025
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12.11.2020 14:13 Ответить
Не,я сказал,как сказал,ибо вільно володію,та спілкуюся,українською,хоча є російськомовним...
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12.11.2020 14:25 Ответить
А якщо кацапа послати в дупу на *руськом язикє* то чи є це виключення. Бо воно не зрозуміє та піде не туди Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий - Цензор.НЕТ 8356
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12.11.2020 14:14 Ответить
Пока Елизаров "полтора года служил хирургом 59-го военного госпиталя, провел большое количество операций, спасал жизни", матькивщинец Бондаренко фоткался в вышиванках за сотни км от фронта.
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12.11.2020 14:12 Ответить
Уявити, що в ПРИВАТНІЙ клініці лікар почав бити паціента за зауваження, дуже складно.
Це бізнес. І втрачати його через якогось Бондаренка верх глупства.
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12.11.2020 14:22 Ответить
Ну если билецкий туда влез,то ну его нах в этом дерьме копаться...
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12.11.2020 14:14 Ответить
Да вирішив попіаритись на резонансній історії, до якої не має стосунку.
Не Бубу ж найвеличнішого йому критикувати ...
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12.11.2020 14:45 Ответить
Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9376
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12.11.2020 14:14 Ответить
Наконец русские челюсти смогли дать отпор. Даже Блевоцкий за них. Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий - Цензор.НЕТ 5576
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12.11.2020 14:20 Ответить
Єлизаров не працював, не оперував у віськовому госпіталі?
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12.11.2020 14:27 Ответить
Бондаренко - известный идиот, который, как и шкиль, не вылазит из вышиванки.
А для быдла любимое занятие обзывать атовцев и порохоботов кацапами, ватниками и ТП.
Таким образом они рассчитывают на симпатии необразованной сельской публики.
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12.11.2020 14:24 Ответить
Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий - Цензор.НЕТ 539
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12.11.2020 14:24 Ответить
Кабан у вишиванці це бондаренко?
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12.11.2020 14:24 Ответить
читал про тот конфликт.....перескажу своими словами :
Бондаренко (далее будет с маленькой))) на выходные пришел в частную клинику делать перевязку (чего не знаю)...как только он зашел в кабинет врач сразу отметил в "карточке" что от пациента "разит алкоголем!!!)) и приступил к перевязке, общаясь с ним принципиально на украинском языке... помогать к нему пришла медсестра, обратившаяся к врачу по русски... бондаренко потребовал чтоб они разговаривали между собой по-украински... девушка не вступила в полемику с бондаренко - просто замолчала... и его это напрягло...он стал ее обзывать и размахивать ластами (размера бондаренко бегемотского и его взмахи могли переколотить там все)... врач окончил перевязку, нелецеприятно высказался о воспитании этого...пациента и попросил (на украинском) его далее выбирать другого врача... разъяренный бондаренко выскочил из кабинета, продолжая верещать... зашла жена бондаренко и попросила прощения...и врач (наивный) подумал что инцидент исчерпан....
но нет!!! бондаренко на адреналине по пяткам! сразу же раздул "зраду" и прибрехал, что врач его пнул под его жеж жирный зад, выгоняя из кабинета)))) и выложил свой хероический подвиг в нете, ожидая лаврового венка... администрация больницы, зная покладистый и порядочный и мирный характер своего врача, сразу глянула камеры наблюдения... и готова защищать честь и достоинство своего врача (бывшего АТОшника и прекрасного человека, борющегося с онкологией и не прекращающего помогать людям...разным) в суде...
врач только сказал - я морально защищал женщину... никого не бил (не имею на то ни сил, ни желания)...
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12.11.2020 14:39 Ответить
У всякому разі його не викинули як ту жіночку із маршрутки в Слов*янску. І сам же спровокував конфлікт, ще й виніс його в публічну площину.
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12.11.2020 14:50 Ответить
ты видел пачку Бондаренко? хер такого бамбасятины доходные выкинут с маршрутки)
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12.11.2020 15:11 Ответить
Ви праві. Не врахував, що він не пройде в двері маршрутки.
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12.11.2020 17:04 Ответить
Ну хто б сумнівався , що Бондаренко достойний учень своєї шефині . Де він , там завжди скандал- на рівному місці . Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий - Цензор.НЕТ 5766 . Совок натуральний .Чомусь більше вірю лікарю .
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12.11.2020 14:50 Ответить
Синяча морда-воно ще коментує
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12.11.2020 14:51 Ответить
це просто мовний расизм для самопіара...
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12.11.2020 18:22 Ответить
 
 