Экс-нардеп "Батькивщины" Бондаренко не учел, что обвиняет в пророссийских взглядах хирурга Елизарова, который отстаивал украинские убеждения на фронте, - Билецкий
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Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что обвинения экс-нардепа "Батькивщины" Владимира Бондаренко в сторону хирурга "Добробуту", ветерана Вадима Елизарова выглядит как оправдание своим неадекватным действиям.
Об этом он написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Я бы не обратил внимание на этот случай, если бы Вадим Елизаров не был участником боевых действий. Вадим полтора года служил хирургом 59-го военного госпиталя, провел большое количество операций, спасал жизни. Способен ли украинский военный врач напасть на пациента через замечания об украинском языке? Господин Бондаренко пытается убедить, что на него напал врач частной клиники из-за простого замечания. Но его описание событий выглядит как попытка человека, который очень много времени провел на вершине власти, найти оправдание своим неадекватным действиям", - написал Билецкий.
Он отметил, что богатый и опытный в пиаре политик пытается показать, что стал жертвой через патриотическую позицию.
"Но он не учел, что тот, кого он обвиняет в пророссийских взглядах, в отличие от господина Бондаренко, имеет твердые проукраинские убеждения, которые отстаивал на фронте. Я не знаю причину конфликта, но у меня нет доверия к словам господина Бондаренко. Когда ветерана обвиняют в непатриотизме люди, которые не боролись за нашу страну - это абсурд. Надеюсь, расследование этого досадного истории будет беспристрастным", - пишет Билецкий.
Напомним, бывший народный депутат "Батькивщины" Владимир Бондаренко заявил, что хирург клиники "Добробут" Вадим Елизаров в ответ на просьбу говорить во время перевязки по-украински ударил его ногой. Хирург утверждает, что не бил Бондаренко и говорил с пациентом по-украински, а с медсестрой - по-русски, но тот начал оскорблять медсестру.
Пожалуйста, подождите...
Ви впевнені, що суспільство повинно підміняти ці механізми? Як ми маємо визначити, хто правий, а хто ні, за принципом свій-чужий?
Що змінить публічне обговорення? Встановить істину? Визначить винуватця?
Це бізнес. І втрачати його через якогось Бондаренка верх глупства.
Не Бубу ж найвеличнішого йому критикувати ...
А для быдла любимое занятие обзывать атовцев и порохоботов кацапами, ватниками и ТП.
Таким образом они рассчитывают на симпатии необразованной сельской публики.
Бондаренко (далее будет с маленькой))) на выходные пришел в частную клинику делать перевязку (чего не знаю)...как только он зашел в кабинет врач сразу отметил в "карточке" что от пациента "разит алкоголем!!!)) и приступил к перевязке, общаясь с ним принципиально на украинском языке... помогать к нему пришла медсестра, обратившаяся к врачу по русски... бондаренко потребовал чтоб они разговаривали между собой по-украински... девушка не вступила в полемику с бондаренко - просто замолчала... и его это напрягло...он стал ее обзывать и размахивать ластами (размера бондаренко бегемотского и его взмахи могли переколотить там все)... врач окончил перевязку, нелецеприятно высказался о воспитании этого...пациента и попросил (на украинском) его далее выбирать другого врача... разъяренный бондаренко выскочил из кабинета, продолжая верещать... зашла жена бондаренко и попросила прощения...и врач (наивный) подумал что инцидент исчерпан....
но нет!!! бондаренко на адреналине по пяткам! сразу же раздул "зраду" и прибрехал, что врач его пнул под его жеж жирный зад, выгоняя из кабинета)))) и выложил свой хероический подвиг в нете, ожидая лаврового венка... администрация больницы, зная покладистый и порядочный и мирный характер своего врача, сразу глянула камеры наблюдения... и готова защищать честь и достоинство своего врача (бывшего АТОшника и прекрасного человека, борющегося с онкологией и не прекращающего помогать людям...разным) в суде...
врач только сказал - я морально защищал женщину... никого не бил (не имею на то ни сил, ни желания)...