Рейтинги партии власти и Зеленского снижаются, Порошенко и "ЕС" растут, - Центр SOCIS
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Слуга народа" пока сохраняет первое место в рейтингах на выборах в Верховную Раду, однако ее электоральная поддержка снижается, вместе с тем, растет поддержка партии "Европейская Солидарность". "ЕС" и Порошенко занимают второе место в парламентском и президентском рейтингах.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра SOCIS, проведенного после дня голосования на местных выборах 25 октября, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, наибольшие шансы попасть в парламент имеют четыре партии.
"Слуга народа" получает 18,3% от всех опрошенных, "Европейская Солидарность" - 13,1%. На третьем месте "ОПЗЖ" - 11,4%, четвертая "Батькивщина" - 6,8%.
В президентском рейтинге высокие показатели имеют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. В первом туре Зеленский получает 23,8% от всех респондентов, Петр Порошенко - 13%.
Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 36% среди всех респондентов и 58% тех, кто пойдет на выборы и определился, за Порошенко - 26% от всех респондентов и 42% тех, кто пойдет на выборы и определился. По сравнению с показателями голосования во втором туре на президентских выборах в 2019 году поддержка Зеленского снизилась на 15%, поддержка Порошенко выросла на 18%.
Результаты опроса COSIC демонстрируют тенденции, которые зафиксировал опрос, проведенный по заказу немецкого Фонда Конрада Аденауэра Центром Разумкова. Согласно ему, за партию "Слуга народа" на парламентских выборах готовы отдать свой голос 19% от всех опрошенных (28% тех, кто примет участие в выборах и определился). За "Европейскую Солидарность" - 13% (21%), "ОПЗЖ" - 12% (16,5%), ВО "Батькивщина" - 6% (8%).
Президентские рейтинги от Центра Разумкова: Владимир Зеленский - 21% от всех (31% тех, кто примет участие в выборах и определился). Петр Порошенко 14% (21%), Бойко - 12% (17%), Ю.Тимошенко - 6% (8%).
Падение партии "Слуга народа" также зафиксировал опрос КМИС, согласно которому партия Зеленского опустилась на третье место. На втором месте "Европейская Солидарность". Впрочем, первое место партии "ОПЗЖ" издание Лига связывает с тем, что заказчиком опроса КМИС являются структуры, близкие к одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Опрос SOCIS состоялся 28 октября - 2 ноября 2020. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов. Метод опроса: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.
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КРЫМский УКР
@Crimea_Ukr
·11 ****.
- Боротьба з корупцією від Зеленського - це коли прибуткові держпідприємства стають сбитковими.
- Корупція від Порошенко - збиткові держпідприємства стають прибутковими.
Дивись не переплутай, мудрий нарід.
https://hromadske.ua/posts/******************-de-za-zelenskogo-zminili-kerivnikiv-vtratili-10-mlrd-griven-doslidzhennya
коли прибутки і збитки вкрали ?
Не долго фраер ..........
Мало не забув ---Карфаген повинен .... Геть загальне виборче право!!
Рано плесень импотентом стал, всего ж то 42-а годика ему...
Рошен обнаглів до крайності...
200 грн за кг...
і це навіть не шоколадні цукерки... (
тут тоже сколько таких архаровцев было ...
Віталій Барабаненко
Віталій Портніков:
В Україні всі партії народні.
ЄС - українського народу.
ОПЗЖ - російського народу.
Партія"Слуга народа" - какая разніца какого народа.
я по признаку-приносит пользу Украине или вред
Портніков, - патріотичний український журналіст. Безсумнівно.
Але, - мені особисто цікавий також чисто народний єврейський нарратив, - і сміх, і сльози йдуть поруч. Обсміяти і висміяти можна будь-що. Ну, крім одного ізвєстного народа, якого краще не згадувати...
Якось внук спитав маленький в бабусі своєї:
- Чом, бабусю, гумористи - майже всі євреї?
А бабуся так сказала: - Різні є народи,
Що євреї - гумористи, то все від природи.
Всяк єврей у цьому ділі здорово кумекa,
Він вам турка передражнить, чи хохла, чи грека.
Передражнить його мову з дурацьким акцентом,
Хай він буде чи міністром, а чи президентом.
Люди слухають, сміються та й мають потіху,
А єврея передражниш - буде не до сміху.
Він же тебе спаплюжить перед цілим світом,
Назве тебе "бандерою" і "антисемітом".
І наляпає на тебе стільки грязі й бруду,
Що не здереш і не змиєш до Страшного суду.
Не чіпляйся, голубчики, до їхнього брата,
Дражни хохлів і кацапів - вони, як телята...
Це свідчить тільки про геніальність нашого українського поета.
та змагаються з євреямі не в сатирі та гуморі-а в знаннях та умінні.
а в тебе хохли та кацапи-рідні брати-потерпіли...чи то в глазового
Ієронім Босх. "Врагі Хрістови бєснуються" (1490)
Ви пабіділі! Адназначна!
Принципово, завжди і всюди.