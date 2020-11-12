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Новости Политика Украины
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Зеленский (16549) опрос (2620) Порошенко (19364) рейтинг (1617) социология (528) СОЦИС (64) Слуга народа (2547) Европейская Солидарность (998)

Рейтинги партии власти и Зеленского снижаются, Порошенко и "ЕС" растут, - Центр SOCIS

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рейтинги партии власти и Зеленского снижаются, Порошенко и

Партия "Слуга народа" пока сохраняет первое место в рейтингах на выборах в Верховную Раду, однако ее электоральная поддержка снижается, вместе с тем, растет поддержка партии "Европейская Солидарность". "ЕС" и Порошенко занимают второе место в парламентском и президентском рейтингах.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра SOCIS, проведенного после дня голосования на местных выборах 25 октября, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, наибольшие шансы попасть в парламент имеют четыре партии.

"Слуга народа" получает 18,3% от всех опрошенных, "Европейская Солидарность" - 13,1%. На третьем месте "ОПЗЖ" - 11,4%, четвертая "Батькивщина" - 6,8%.

В президентском рейтинге высокие показатели имеют Владимир Зеленский и Петр Порошенко. В первом туре Зеленский получает 23,8% от всех респондентов, Петр Порошенко - 13%.

Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 36% среди всех респондентов и 58% тех, кто пойдет на выборы и определился, за Порошенко - 26% от всех респондентов и 42% тех, кто пойдет на выборы и определился. По сравнению с показателями голосования во втором туре на президентских выборах в 2019 году поддержка Зеленского снизилась на 15%, поддержка Порошенко выросла на 18%.

Результаты опроса COSIC демонстрируют тенденции, которые зафиксировал опрос, проведенный по заказу немецкого Фонда Конрада Аденауэра Центром Разумкова. Согласно ему, за партию "Слуга народа" на парламентских выборах готовы отдать свой голос 19% от всех опрошенных (28% тех, кто примет участие в выборах и определился). За "Европейскую Солидарность" - 13% (21%), "ОПЗЖ" - 12% (16,5%), ВО "Батькивщина" - 6% (8%).
Президентские рейтинги от Центра Разумкова: Владимир Зеленский - 21% от всех (31% тех, кто примет участие в выборах и определился). Петр Порошенко 14% (21%), Бойко - 12% (17%), Ю.Тимошенко - 6% (8%).

Падение партии "Слуга народа" также зафиксировал опрос КМИС, согласно которому партия Зеленского опустилась на третье место. На втором месте "Европейская Солидарность". Впрочем, первое место партии "ОПЗЖ" издание Лига связывает с тем, что заказчиком опроса КМИС являются структуры, близкие к одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Опрос SOCIS состоялся 28 октября - 2 ноября 2020. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий (НПКТ) на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов. Метод опроса: телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов.
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Топ комментарии
+45



КРЫМский УКР

@Crimea_Ukr

·11 ****.

- Боротьба з корупцією від Зеленського - це коли прибуткові держпідприємства стають сбитковими.
- Корупція від Порошенко - збиткові держпідприємства стають прибутковими.
Дивись не переплутай, мудрий нарід.
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12.11.2020 14:18
+32
УкрЗализниця, Нафтогаз. ЕнергоАтом и ещЕ сотни других!
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12.11.2020 14:22
+32
Рейтинги партии власти и Зеленского снижаются, Порошенко и "ЕС" растут, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 8359
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12.11.2020 14:28
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КРЫМский УКР

@Crimea_Ukr

·11 ****.

- Боротьба з корупцією від Зеленського - це коли прибуткові держпідприємства стають сбитковими.
- Корупція від Порошенко - збиткові держпідприємства стають прибутковими.
Дивись не переплутай, мудрий нарід.
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12.11.2020 14:18 Ответить
А какие предприятия стали прибыльными?
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12.11.2020 14:20 Ответить
Держпідприємства, де за Зеленського змінили керівників, втратили 10 млрд гривень - дослідження

https://hromadske.ua/posts/******************-de-za-zelenskogo-zminili-kerivnikiv-vtratili-10-mlrd-griven-doslidzhennya
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12.11.2020 14:21 Ответить
УкрЗализниця, Нафтогаз. ЕнергоАтом и ещЕ сотни других!
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12.11.2020 14:22 Ответить
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 6152
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12.11.2020 14:43 Ответить
А шо зеленожопых свинособак в Гугле забанили? Или у тебя руки под хрен Бубочки токо заточены?
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12.11.2020 15:07 Ответить
а чи є різниця,
коли прибутки і збитки вкрали ?
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12.11.2020 15:08 Ответить
Давай я угадаю кто у тебя на первом месте? Путин в миру ***** и его шавка конченная Мертвейчук!
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12.11.2020 14:20 Ответить
По твоему ответу шваль латеногая я понял что я угадал!
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12.11.2020 14:50 Ответить
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 3260
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12.11.2020 15:43 Ответить
Я не знаю я свой рейтинг провел. Все говорят "Яза Зеленского не голосовал"! Даже те стопудово голосовали!
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12.11.2020 14:19 Ответить
Им стыдно признаться в том, что они голосовали за Голобородько
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12.11.2020 14:39 Ответить
У меня все знакомые, кто был за Осла Оманского, дружно перестали интересоваться политикой ("Я политикой не интересуюсь" - это их любимый ответ теперь)
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12.11.2020 14:51 Ответить
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 7385
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12.11.2020 15:42 Ответить
Если бы эти тупые животные, они же --- мудрий нарід, навсегда перестали интересоваться политикой, через несколько лет --- страну бы не узнали...
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12.11.2020 17:12 Ответить
У СН уже нет никакого рейтинга.
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12.11.2020 14:20 Ответить
Рейтинги партии власти и Зеленского снижаются, Порошенко и "ЕС" растут, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 198
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12.11.2020 14:23 Ответить
Не долно Мендель голосила,
Не долго фраер ..........
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12.11.2020 14:21 Ответить
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 3123
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12.11.2020 17:14 Ответить
Рейтинг-то падає, але ж дебіли, які голосували за те Чмо не стають нормальними.
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12.11.2020 14:21 Ответить
Їм важко розлучатися з вірою у Діда Мороза. Дорослі люди з мізками дітей.
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12.11.2020 15:27 Ответить
Що ж поробиш, якщо людина ідіот, то це назавжди....
Мало не забув ---Карфаген повинен .... Геть загальне виборче право!! Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 7366
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12.11.2020 17:18 Ответить
нарешті Українцям,я маю на увазі не малоросів,ватніків і любітелям русского міра с рускоязичнимі челюстямі,а саме патріотам України які ******* свою Богом дану нам всім землю,що альтернативи окрім як Порошенко у нас поки що не має..одже об'єднумось якщо не хочемо втратити державу
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12.11.2020 14:23 Ответить
Об'єднуемось?? Це Ви скажіть електорату Ляшка, Смєшка, "Голоса", "Матьківщини", Гриценка, лідери яких плутаються під ногами, і з надзвичайно розумним виглядом штовхають країну до прірви
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12.11.2020 17:24 Ответить
Я все больше удивляюсь быдломанам кот упорото продолжают топить за клована. Как можно голосовать за это зеленое ничто?
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12.11.2020 14:24 Ответить
Бо вони самі такі.
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12.11.2020 14:29 Ответить
Так, за купу виборчих кампаній, теж прийшов до такого висновку... Якщо кандидат дебіл, то натовп дебілів, завіривши очі, обов'язково за нього проголосує....
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12.11.2020 17:28 Ответить
Рейтинги партии власти и Зеленского снижаются, Порошенко и "ЕС" растут, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 8359
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12.11.2020 14:28 Ответить
Вот и ладненько)теперь главное зебобу пока не дать зажопам смести -нам еще надо время окрепнуть совсем
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12.11.2020 14:32 Ответить
Тенденция идет очень благоприятная,вот уже и Кошулинский,похерив Фарион,поддержал Синютку во Львове
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12.11.2020 14:34 Ответить
У зелепута сморщивается и походу отмирает его электоральный рудимент, а у его оппонента «поднимается к пупку» )))
Рано плесень импотентом стал, всего ж то 42-а годика ему...
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12.11.2020 14:37 Ответить
Шо, навіть Мєндєль не допомагає? 😮
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12.11.2020 15:28 Ответить
Шмендель- только истощает, в силу своего скудоумия
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12.11.2020 15:35 Ответить
...и языка «без костей»
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12.11.2020 15:36 Ответить
Вот приятно послушать разговор двух знатоков! Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 335
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12.11.2020 17:34 Ответить
А соцкомпанія "РОМАШКА" ще не проводила опитування чи компанія "ГУЩА КОФЕ"?
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12.11.2020 14:37 Ответить
на рахунок конфет "РОМАШКА"...

Рошен обнаглів до крайності...
200 грн за кг...
і це навіть не шоколадні цукерки... (
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12.11.2020 15:27 Ответить
є вихід-не купуй
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12.11.2020 16:08 Ответить
Та ітіть-колотіть, якби то тільки один "Рошен"! Без цукерок можна прожити, а вот без ліків можна померти.
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12.11.2020 17:09 Ответить
Клоуны тянут Украину ко дну.
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12.11.2020 14:41 Ответить
Рейтинг падал вниз стремительным домкратом...
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12.11.2020 14:41 Ответить
Зебильня, сушите своему наркоману сухари,за срыв захвата вагнеровцев придется отвечать.А по делу Байдена пускай бубик меняет пол и цвет.
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12.11.2020 14:48 Ответить
забавно, на работе в 19 наверное один за Петю голосовал, а сейчас как разговор о ценах, жизни заходит, я им всем напоминаю, глаза опускают.
тут тоже сколько таких архаровцев было ...
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12.11.2020 14:50 Ответить
А что с ценами, с жизнью? Желательно в сравнении.
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12.11.2020 14:56 Ответить
Приедь в Украину, зайди в магаз - поймёшь...
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12.11.2020 15:06 Ответить
Так а с чем сравнивать? Я же и попросил в сравнении со ссылкой на официальный источник типа минфина. Ну чтобы было т.с. понятие на сколько изменились чего цены. Там же заодно указать и среднюю зарплату тогда и сейчас. Вот и поймем на сколько хуже стало.
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12.11.2020 16:21 Ответить
у меня официальный источник моя зарплата и цены в магазине. короче, ты свои пять серебрянников не отработал.
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12.11.2020 17:44 Ответить
Т.е. Это все? Сравнений не будет? Как всегда верьте на слово? Мда. Ты свои пять серебрянников точно не отработал. Рошенку не получишь. Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 7524 Тщательнее готовиться нужно. Тщательнее. Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 1897 Я же не зря вопросы подобные задавал. Я могу согласится относительно там ВВП и прочее. Но вот относительно цен для среднестатистического украинца мало что поменялось. Основной ощутимый скачек именно был в то время когда Порошенко президентом был. За время президентства того же Зеленского цены если и поднялись то незначительно и не так ощутимо. Возможно время мало прошло, возможно еще поднимутся. Но покуда так.
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12.11.2020 18:35 Ответить
Порівняй ціну газу чи ціну буханця хліба.
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12.11.2020 15:06 Ответить
Ну ииии?
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12.11.2020 16:19 Ответить
И тишина )))
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12.11.2020 17:16 Ответить
я на работе на себе две тельняшки и три рубашки порвал, пытаясь объяснить "мудрому наріду" за Голобородька... Зато сейчас хожу и заявляю:" Да, я злорадствую, а дураков --- и в церкви бьют!"
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12.11.2020 17:40 Ответить
Каким кретином надо быть, чтобы голосовать за квартальное чмо и его приспешников!
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12.11.2020 15:03 Ответить




Віталій Барабаненко

Віталій Портніков:
В Україні всі партії народні.
ЄС - українського народу.
ОПЗЖ - російського народу.
Партія"Слуга народа" - какая разніца какого народа.
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12.11.2020 15:05 Ответить
Віталій Портніков - одного ізвєстного народа, которого краще нє упомінать.

Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 1908
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12.11.2020 19:07 Ответить
а я по этому признаку людей не различаю...
я по признаку-приносит пользу Украине или вред
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12.11.2020 19:11 Ответить
Підтримую вашу точку зору.
Портніков, - патріотичний український журналіст. Безсумнівно.
Але, - мені особисто цікавий також чисто народний єврейський нарратив, - і сміх, і сльози йдуть поруч. Обсміяти і висміяти можна будь-що. Ну, крім одного ізвєстного народа, якого краще не згадувати... Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 4655
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12.11.2020 19:31 Ответить
Павло Глазовий

Якось внук спитав маленький в бабусі своєї:
- Чом, бабусю, гумористи - майже всі євреї?
А бабуся так сказала: - Різні є народи,
Що євреї - гумористи, то все від природи.

Всяк єврей у цьому ділі здорово кумекa,
Він вам турка передражнить, чи хохла, чи грека.
Передражнить його мову з дурацьким акцентом,
Хай він буде чи міністром, а чи президентом.

Люди слухають, сміються та й мають потіху,
А єврея передражниш - буде не до сміху.
Він же тебе спаплюжить перед цілим світом,
Назве тебе "бандерою" і "антисемітом".

І наляпає на тебе стільки грязі й бруду,
Що не здереш і не змиєш до Страшного суду.
Не чіпляйся, голубчики, до їхнього брата,
Дражни хохлів і кацапів - вони, як телята...
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12.11.2020 19:36 Ответить
Бачте, - Зеленський підходить один в один, як шуруп до гайки, - до цього вірша Павла Глазового. Хоча цей вірш написаний автором задовго до будь-яких "зелених" пертурбацій...
Це свідчить тільки про геніальність нашого українського поета.
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12.11.2020 19:40 Ответить
чогось у англійців таких віршів не бува...бо вони себе не вважають потерпілими від будь кого.
та змагаються з євреямі не в сатирі та гуморі-а в знаннях та умінні. Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 8574
а в тебе хохли та кацапи-рідні брати-потерпіли...чи то в глазового
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12.11.2020 19:47 Ответить
М-да? Перечитайте товаріща Шекспіра, - "Венеційський купець". Як він описує єврея Шейлока. Вам відкриється досі незнаний простір невідомого європейського мистецтва...

Ієронім Босх. "Врагі Хрістови бєснуються" (1490) Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 7690

Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 5787
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12.11.2020 20:00 Ответить
так у них в те времена и нужники на улице были,как и у кацапов...а теперь-нет Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 2734
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12.11.2020 20:20 Ответить
Ну, про сральніки, - це, прям, аргУмєнт под дих!
Ви пабіділі! Адназначна!
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12.11.2020 21:01 Ответить
После страшной зимы зебилов конкретно поубавиться. На своей шкуре почувствуют "кінець епохи бідності" и управление "вяликага ****** современности".
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12.11.2020 15:12 Ответить
А чем зима должна быть страшна? Ну чтобы хоть понимание было к чему готовиться.
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12.11.2020 16:29 Ответить
Порохоботы фантазируют на тему всеобщего апокалипсиса или даже ледникового периода, если порошенко срочно не вернуть взад
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12.11.2020 17:16 Ответить
Та то такое. Мне просто интересно наблюдать. А апокалиптические настроения на цензоре еще со времен когда Зеленский на выборах победил. Покуда не случилось апокалипсиса. Ну а там посмотрим.
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12.11.2020 18:43 Ответить
это да. зато растут у опущенного блока
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12.11.2020 15:25 Ответить
четверта "Батьківщина" - 6,8%. Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 2549

Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 3837
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12.11.2020 15:25 Ответить
Всі не такі! Скільки й пам'ятаю, львівський федераліст Павлик Дудра був проти всіх.
Принципово, завжди і всюди. Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 1551

Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 4235
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12.11.2020 19:19 Ответить
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 6552
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12.11.2020 15:31 Ответить
Вирус зебилизма страшнее вируса ковида
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12.11.2020 15:58 Ответить
Біда в тому що зевлада помножила ці віруси один на одного, добуток катастрофічний.
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12.11.2020 18:57 Ответить
Это хорошо!
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12.11.2020 15:53 Ответить
Дядя пєтя живе фантомними болями! Для більшості українців -ти політичний трупчик! Можна писати , що завгодно! Але факт є факт
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12.11.2020 15:54 Ответить
Рейтинг зели 16%-можешь хоть удавиться,но это уже доказанный факт)
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12.11.2020 18:36 Ответить
Зебіли коли заплатять за газ за новими цінами та за його "доставку" ще більше втішаться, теплої зими вам.
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12.11.2020 18:53 Ответить
Брехня порохоботська. Своїм зеленосрачем порохоботи доб'ються тільки того, що голоси від СН перейдуть до опзжопи і тоді мертвейчукі вам назавжди позатикають ваші пельки
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13.11.2020 00:50 Ответить
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 3123
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13.11.2020 01:47 Ответить
Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS - Цензор.НЕТ 6793
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13.11.2020 01:48 Ответить
 
 