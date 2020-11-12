РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14942 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
3 180 37
Кучеренко (108) Тарифы на электроэнергию (1905) НКРЭКУ (469)

НКРЭКУ дорегулировалась до того, что на энергорынке возникли миллиардные долги, а теперь хочет, чтобы мы с вами эти долги заплатили, - Кучеренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

НКРЭКУ дорегулировалась до того, что на энергорынке возникли миллиардные долги, а теперь хочет, чтобы мы с вами эти долги заплатили, - Кучеренко

НКРЭКУ повышает тариф на передачу электроэнергии, чтобы погасить за счет украинцев долги на энергорынке, в возникновении которых виновата.

 Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, действия Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, привели к возникновению миллиардных долгов на энергорынке.

"Укрэнерго", системный оператор, за 9 месяцев получил почти 29 миллиардов гривен убытков. А в прошлом году это была прибыльная компания, плюс 4 миллиарда. В убытках "Энергоатом", в убытках "Гарантированный покупатель". Общая задолженность на энергорынке сегодня составляет около 100 миллиардов гривен", - рассказал Кучеренко.

Он отметил: за такую ​​кризисную ситуацию на энергорынке несет ответственность НКРЭКУ, которая сейчас пытается погасить задолженность за счет украинцев, повысив тариф на передачу электроэнергии.

"Теперь Национальная комиссия, понимая, что она несет полную ответственность за этот коллапс долговой, который она создала, она сегодня пытается этими лихорадочными шагами, повысив этот тариф в конце года, как-то залатать эти дыры", - сказал Кучеренко.

Депутат отметил: за повышение тарифа на передачу тока для бизнеса в конечном счете заплатят бытовые потребители, ведь предприниматели заложат увеличенные расходы на электроэнергию в себестоимость, что приведет к росту цен и производимые ими товары и услуги.

"В первую очередь это на себе почувствуют бизнес и крупные предприятия, металлургические предприятия, горно-металлургические предприятия, электротранспорт, парикмахерские - то есть, весь бизнес на себе это почувствует, и это будет закладываться в себестоимость. И в результате это, безусловно, приведет к повышению цен практически на все товары, в которых составляющей есть  электроэнергия. То есть, за все это будем платить мы с вами ", - подытожил Кучеренко.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн / МВт-час.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5732
показать весь комментарий
12.11.2020 14:33
+5
Хуже не будет!
показать весь комментарий
12.11.2020 14:32
+3
Нет уж: это зелепут со своим хозяином каламойским через своих назначенных в нкрэу людей до этих искусственных долгов «дорегулировали» энергетический сектор экономики страны имеющей 5-ть АЭС и одну из самых высоких отпускных розничных цен для массового потребителя электричества в Европе ...
Ну, что одним пивварэнычным баранам - «долги», то другим криворогульским «хозяевам жизни» - лямы баксов на счетах в офшорах и виллы в Турции, Крыму и Италии ....
Надо разницу понимать.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да какая разница хоспаді?лох платит вечно,пока жив!
показать весь комментарий
12.11.2020 14:27 Ответить
То все барига Порошенко знову "насрав" Бубочкі в штани, а наш найвеличніший писюніст разом з Коломойшою, купляють собі електроенергію по самим низьким цінам, а паливо продають по завищеним. Люди заробляють гроші, а бариги все ніяк не наїдяться
показать весь комментарий
12.11.2020 14:59 Ответить
НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5732
показать весь комментарий
12.11.2020 14:33 Ответить
стратегія гройсмана перемагає в окремо взятій вінниці...
юліна ж терпить поразки на її малій батьківщині...
хоча тема тут за третє, убожество, яке зараз при владі і всьо закатує в асфальт та щебінь... у нього тесть есперт по щебеню
показать весь комментарий
12.11.2020 14:37 Ответить
Хуже не будет!
показать весь комментарий
12.11.2020 14:32 Ответить
НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7019
показать весь комментарий
12.11.2020 14:54 Ответить
анал опять возбудился))
показать весь комментарий
13.11.2020 08:57 Ответить
Нет уж: это зелепут со своим хозяином каламойским через своих назначенных в нкрэу людей до этих искусственных долгов «дорегулировали» энергетический сектор экономики страны имеющей 5-ть АЭС и одну из самых высоких отпускных розничных цен для массового потребителя электричества в Европе ...
Ну, что одним пивварэнычным баранам - «долги», то другим криворогульским «хозяевам жизни» - лямы баксов на счетах в офшорах и виллы в Турции, Крыму и Италии ....
Надо разницу понимать.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:34 Ответить
кацапам потрібен хаос у всьому в Україні
показать весь комментарий
12.11.2020 14:48 Ответить
полностью согласен и что бы загнать атомные электростанции со стоимостью 1 квт - 5 копеек в жопу, ***** приложило много усилий.
показать весь комментарий
13.11.2020 08:59 Ответить
До банкротства Энергоатом доводит ЛИЧНО обрезь КОЛОМОЙША, притом его фирмы, перепродающие электроэнергию Энергоатома получают миллиардную прибыль.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:39 Ответить
А Кучеренко хіба не з гнізда "юліного", що обіцяє постійно знизити_тарифи, щонайменше, вдвічі? НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3891
показать весь комментарий
12.11.2020 14:40 Ответить
Кучеренко нарцис, балабол и казнокрад, но когда крыса кусает другую крысу, то это хорошо, ибо если эти крысы "снюхаются" вместе, то будут кусать не друг друга, а вас.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:48 Ответить
Да хоть какого он "гнезда", но не гнездо Барыги, из которого он дал приказ жандармам Грицака убить Сергея Лисныка-Мужчиля. НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7574
показать весь комментарий
12.11.2020 19:17 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/12/11/7092129/
показать весь комментарий
12.11.2020 22:37 Ответить
"марчЄнка", а хіба ЙУля вже зібрала докази та віддала їх "вЄнЄдіктовой" і проти "Барьіґі порушили 1438-ту кримінальну справу? Я щось пропустив? Якщо ні, то заткни свою брудну кацапську пельку. Гаразд?
показать весь комментарий
13.11.2020 14:19 Ответить
Спочатку був *цукерковий менеджер *... а зараз * 95 квартал *.. НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7505
Одні * специ * в енергетиці !
показать весь комментарий
12.11.2020 14:46 Ответить
Мда? Порох и тебе в штаны насрал?
показать весь комментарий
12.11.2020 17:45 Ответить
Странно, а я так старался опуститься до твоего уровня НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3401. Прости, не смог НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1594
показать весь комментарий
12.11.2020 19:26 Ответить
Вы дурачёк зелёный?
показать весь комментарий
12.11.2020 19:27 Ответить
Класика жанру.Рік двадцять девятий.
показать весь комментарий
12.11.2020 15:01 Ответить
Стаття гарно пояснює як зелений тариф покращує наше життя!
показать весь комментарий
12.11.2020 15:52 Ответить
Не, эт всё из-за того, шо что Бубочка не выпустил 800 патриотов из тюрем НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3062. Кстати, почему? НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 3793
показать весь комментарий
12.11.2020 17:47 Ответить
Ваще-то пецын прокурв-миллионер (долларовый) Матиос-Тепловизор с рыгало-барыжными "судами" пересажал больше 8 тыс. добровольцев АТО. И среди них торнадовцы во главе с Николаем Цукуром, которые посмели затронуть торговлю пецыного кагала с бандитами ОРДЛО.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:10 Ответить
Восемь тыщщ НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2649 НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9473? Оёй!!! Надеюсь Бубашка их выпустил? Не? А шо так НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1577 ?
показать весь комментарий
12.11.2020 19:14 Ответить
Да не, не выпустит. В этом вопросе он вместе с Барыгой Мародеровичем очень даже заодно. НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2674
показать весь комментарий
12.11.2020 19:23 Ответить
Ну и слава богу, пусть сидят НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 8934
показать весь комментарий
12.11.2020 19:30 Ответить
И не только в этом заодно
НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5281
показать весь комментарий
12.11.2020 19:26 Ответить
А что вам не нравится? Тяжко ******* землю станет?
показать весь комментарий
12.11.2020 19:29 Ответить
Ахметівськи шавки Наливайченко, Кучеренко отримали команду ФАС
показать весь комментарий
12.11.2020 20:28 Ответить
 
 