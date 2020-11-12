РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14942 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
5 797 48
логотип (21) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (327)

Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Об этом на своей странице в Facebook руководитель экспертной группы Директората в Министерство цифровой трансформации Украины Олеся Цыбулько, передает Цензор.НЕТ.

"Лого делегации??? Серьёзно? Капец, людям заняться нечем! И это я увидела как раз после просмотра "Атлантиды". Ну, других же проблем, видимо, у делегации нет", - написала она, комментируя пост представителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича.

Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович про обострение на Донбассе: Нельзя сказать, что режим тишины нарушен. Пока что это "отдельные нарушения, которые привели к тяжелым последствиям"

Как сообщалось ранее, 28 октября 2020 года блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+24
И Во сколько налогоплательщикам обошлось єто творчество? А гимн у Укр части ТКГ будет?
показать весь комментарий
12.11.2020 14:33
+21
Когда коту делать не хрен.. Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 737
показать весь комментарий
12.11.2020 14:33
+16
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 2906
показать весь комментарий
12.11.2020 14:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И Во сколько налогоплательщикам обошлось єто творчество? А гимн у Укр части ТКГ будет?
показать весь комментарий
12.11.2020 14:33 Ответить
Чому не можна викорстовувати офіційні державні символи України? У росіян на тризуб та український прапор алергія?
показать весь комментарий
12.11.2020 14:35 Ответить
похоже на логотип Укрзализныци.
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 8246
показать весь комментарий
12.11.2020 15:26 Ответить
Творческий человек, твкое "нужное" дело сделал. Теперь понятно, чем он там, как помощьник Кравчучки занимается за хорошую зарплату.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:33 Ответить
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 789
показать весь комментарий
12.11.2020 14:43 Ответить
Когда коту делать не хрен.. Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 737
показать весь комментарий
12.11.2020 14:33 Ответить
Лучше б себе на лбу наколки сделали
показать весь комментарий
12.11.2020 14:34 Ответить
Нє ну всьо - справу встановлення миру зроблено. Розходьмося по хатам! Тер точно домовимось про "безальтернативний мир" на бiмбасє.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:34 Ответить
блін... не вгадав. Я був впевнений, що це сєрп і молот...
показать весь комментарий
12.11.2020 14:34 Ответить
Сеня, о зайцах это не актуально (с)
показать весь комментарий
12.11.2020 14:36 Ответить
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 2906
показать весь комментарий
12.11.2020 14:38 Ответить
В таком случаэ ,ты обиженный сзади de Bill
Спереди тоже
показать весь комментарий
12.11.2020 14:44 Ответить
дивно, що ти прийняв це на власний рахунок, але якщо бажаєш... я не проти.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:47 Ответить
Голос з-за дверей "Не... ди!"
Я тебе специально показал,что это цитата.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:48 Ответить
Я теж картинку сам не малював...
показать весь комментарий
12.11.2020 14:50 Ответить
ну теперь есть с чем ехать
показать весь комментарий
12.11.2020 14:34 Ответить
Вата по периметру . Случайность ?
показать весь комментарий
12.11.2020 14:35 Ответить
Короче , хутина уже на место поставили 😀😀😀
Он дрожит и бежит .

Арестович - очередная находка Ермака ?
показать весь комментарий
12.11.2020 14:37 Ответить
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 9371
показать весь комментарий
12.11.2020 15:02 Ответить
Блін! А як вони до цього часу та без логотипу?! Ну тепер все, тепер з логотипом раз, і всіх переговорять... ідіоти. Хоча ні, вони і далі тих 73% ідіотами вважають, якщо такою хріновиною займаються.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:39 Ответить
могли б просто сраку кравчука використати)
показать весь комментарий
12.11.2020 14:39 Ответить
люся жжет
показать весь комментарий
12.11.2020 14:40 Ответить
Это приблизит нашу победу. Трепещи кацапня.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:40 Ответить
Круто! Абалдеть как круто! Вот это прорыв... Боже, спаси Украину от идиотов!
показать весь комментарий
12.11.2020 14:41 Ответить
Ну что ж. Лого так лого. Что делать, если ничего другого не получается?
показать весь комментарий
12.11.2020 14:41 Ответить
похоже, что это сделано для того, что бы подчеркнуть типа важность ТКГ.
Предлагаю вот такую эмблему:
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 1796
показать весь комментарий
12.11.2020 14:44 Ответить
еще как вариант, можно утвердить официальный гимн ТГК, пггазничный день создания ТГК и еще можно открыть университет в Трускавце, для обучения сотрудников для ТГК.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:55 Ответить
😁
показать весь комментарий
12.11.2020 15:52 Ответить
а на хера?(пардон) и к чему это прикладывать?
а какое лого у остальных "делегаций" ???
это про что ваще???? за каким хреном вас туда делегировали????
показать весь комментарий
12.11.2020 14:44 Ответить
Це "напрочуд важливе" нововведення Їм там більше нічим зайнятися?
показать весь комментарий
12.11.2020 14:45 Ответить
Это тоже результат голосования 73% Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 4286
показать весь комментарий
12.11.2020 14:46 Ответить
Посмотрите внимательно на логотип : слив интересов Украины...
Вот что предатели придумали !
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 6875


показать весь комментарий
12.11.2020 14:49 Ответить
А у меня лучше есть:
Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 4345
показать весь комментарий
12.11.2020 14:49 Ответить
Теперь лёд тронется, как говорил один проныра.
показать весь комментарий
12.11.2020 14:49 Ответить
Он уже тронулся, тока не в ту сторону
показать весь комментарий
12.11.2020 14:59 Ответить
Ахренеть, какой прорыв!
показать весь комментарий
12.11.2020 14:57 Ответить
................................................... слова народные матерные ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
12.11.2020 14:59 Ответить
Неудачное. Флаг украинский почему-то вертикально , как в раковине или унитазе висит, и готовится спуститься вниз по открытой трубе.
показать весь комментарий
12.11.2020 15:00 Ответить
Ну всё! Самое главное сделано. Осталось дело за малым...
показать весь комментарий
12.11.2020 15:00 Ответить
Картина маслом!
показать весь комментарий
12.11.2020 15:04 Ответить
Де переклад тексту загальнозрозумілою?
показать весь комментарий
12.11.2020 15:08 Ответить
цэ пэпрэмога! это именно то чего нам так недоставало все эти годы!
показать весь комментарий
12.11.2020 15:29 Ответить
Может устройте там еще Лигу чемпионов
показать весь комментарий
12.11.2020 16:19 Ответить
похоже на крышку от гробика))))
показать весь комментарий
12.11.2020 17:21 Ответить
Ща все пойдет! Еще Лисой Гадалке дайте єто лего под пірамідкой подержать... наконец-то Арестович круто проявил свою нужность
показать весь комментарий
12.11.2020 18:52 Ответить
 
 