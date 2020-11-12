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Верховный Суд (1063) Луценко (7719) Янукович (30770)

Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

Верховный Суд подтвердил решения судов об отказе в удовлетворении иска беглого экс-президента Виктора Януковича к экс-генпрокурору Украины Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в решении суда.

В решении суда, датированном 4 ноября, отмечается, что кассационная жалоба представителя истца оставлена без удовлетворения, а в решение Печерского районного суда Киева и постановления Киевского апелляционного суда оставлены без изменений.

"Истец просил суд признать недостоверными и такой, что унижает честь, достоинство и деловую репутацию информацию, опубликованную на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры и распространенном генеральным прокурором Украины (на то время Юрием Луценко – ИФ) на своей личной старнице в Фейсбук, а также обязать распространителей опровергнуть эту информацию. Верховный суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что высказывания, которые являются предметом рассмотрения в данном деле, не являются утверждением о совершении истцом (Януковичем) конкретных действий, а сам характер таких высказываний и контекст, в котором они были сделаны, приводит к их восприятию как высказывание оценки, а не утверждения", - говорится в решении суда.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Хвойда на захисті своєї незайманісті!
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12.11.2020 14:52
+3
Дійсно смішно. Як можна захищати те, чого немає. 😁
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12.11.2020 15:22
+2
Супердемократия. От гавнюка, осужденного за преступления ( но не посаженного), суды в Украине принимают иски!!! Капец. А от Зельца приняли ничтожный по содержанию иск на Звиробий и Федыну! Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 19
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12.11.2020 14:44
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ну и ....... смешно Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 5735
упыря надо посадить, он это дело знает и любит.
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12.11.2020 14:42 Ответить
Дійсно смішно. Як можна захищати те, чого немає. 😁
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12.11.2020 15:22 Ответить
так если подумать, то кое-кому нету что защищать то.. ибо посм на историю.... ну нету,, просто нету разве от Хотина - защизали чужаков, а потом.... тупо хрень была и началось......
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12.11.2020 15:28 Ответить
Супердемократия. От гавнюка, осужденного за преступления ( но не посаженного), суды в Украине принимают иски!!! Капец. А от Зельца приняли ничтожный по содержанию иск на Звиробий и Федыну! Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 19
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12.11.2020 14:44 Ответить
Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 5462 Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 3906
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12.11.2020 14:50 Ответить
А шо, у тебя, дурачка, провалы в памяти? Напомню, презиком работает сейчас Зельц
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12.11.2020 15:52 Ответить
(с) "Главное, чтобы Луценко сидел..."
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12.11.2020 14:52 Ответить
Хвойда на захисті своєї незайманісті!
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12.11.2020 14:52 Ответить
А жаль, могли бы встретится на дебатах, Витюха и Петруха за СЕДЬМОГО. Достойные соперники в некоторых делах.
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12.11.2020 14:57 Ответить
Ну Овощ тупо-о-ой!
За предательство у нас садят в тюрьму и отпускают на свободу "по состоянию здоровья".
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12.11.2020 15:11 Ответить
де взагалі зв"язок між честю, гідністю та діловою репутацією і Явноковідчєм-Єнакієвським?.. щоб щось захищати?..
де честь, і де Йаник? - це два різні Всесвіти
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12.11.2020 15:35 Ответить
Саме так. Верховний суд довго шукав у клієнта чєсть та гідність і нічого не знайшов.
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12.11.2020 15:43 Ответить
при зеле всякая мразь повылазила со щелей
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13.11.2020 06:56 Ответить
 
 