Кремль обнародовал указ Путина о миротворцах в Карабахе: 1 960 военных и спецтехника сроком на 5 лет

Число российских военных в Нагорном Карабахе буде составлять 1 960 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина "О мерах по поддержанию мира в Hагирному Карабахе".

Указ подписан на основании совместного заявления от 9 ноября Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Согласно указу, в Нагорный Карабах будет направлено воинское формирование ВС РФ численностью до 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, c бронетранспортерами, автомобильной и специальной техникой сроком на пять лет с автоматическим продлением его пребывания на последующие пятилетние периоды, в случае если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей.

Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорнокарабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Минобороны РФ должно проводить ротацию военных не реже двух раз в год.

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9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.