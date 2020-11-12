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Новости За рубежом
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Кремль обнародовал указ Путина о миротворцах в Карабахе: 1 960 военных и спецтехника сроком на 5 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Кремль обнародовал указ Путина о миротворцах в Карабахе: 1 960 военных и спецтехника сроком на 5 лет

Число российских военных в Нагорном Карабахе буде составлять 1 960 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина "О мерах по поддержанию мира в Hагирному Карабахе". 

Указ подписан на основании совместного заявления от 9 ноября Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Согласно указу, в Нагорный Карабах будет направлено воинское формирование ВС РФ численностью до 1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, c бронетранспортерами, автомобильной и специальной техникой сроком на пять лет с автоматическим продлением его пребывания на последующие пятилетние периоды, в случае если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей.

Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорнокарабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Минобороны РФ должно проводить ротацию военных не реже двух раз в год.

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9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.
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Топ комментарии
+10
Вот так и севастопольская база присела в Крыму ненадолго
Сейчас в Карабах начнут заселять вагонами кацапов
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12.11.2020 14:42
+8
У вас, уважаемый, ошибочка в тексте. Ни чего личного. Вы пишите, - одни и те же люди. Где вы ,среди этих скотов, увидели людей?
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12.11.2020 14:49
+8
впустили троянського коня в хату тепер буде потрібно ще 30 років щоб його вигнати
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12.11.2020 14:49
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Вот так и севастопольская база присела в Крыму ненадолго
Сейчас в Карабах начнут заселять вагонами кацапов
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12.11.2020 14:42 Ответить
Поезжайте в Карабах!
Дома встретят вас в гробах.
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12.11.2020 16:01 Ответить
военных кацапов
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12.11.2020 20:20 Ответить
1960 шт 200 х
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12.11.2020 14:43 Ответить
Мародёры и убийцы идут мир поддерживать.Тьфу.
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12.11.2020 14:44 Ответить



Մιtαuskαs@A_Vit_
"Неожиданно". Как оказалось, российские "миротворцы", отправившиеся в Карабах, и российские "миротворцы", убивавшие до этого в Грузии и Украине, - это одни и те же люди. В прямом смысле слова.

Кремль обнародовал указ Путина о миротворцах в Карабахе: 1 960 военных и спецтехника сроком на 5 лет - Цензор.НЕТ 2938
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12.11.2020 14:44 Ответить
У вас, уважаемый, ошибочка в тексте. Ни чего личного. Вы пишите, - одни и те же люди. Где вы ,среди этих скотов, увидели людей?
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12.11.2020 14:49 Ответить
Там надо писать "Те русские - одни и те же организмы ( с бутылками в отверстиях для клизмы). " Кремль оприлюднив указ Путіна про миротворців у Карабасі: 1 960 військових і спецтехніка терміном на 5 років - Цензор.НЕТ 448
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12.11.2020 16:48 Ответить
Буряты ?
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12.11.2020 14:45 Ответить
чіта прівєт
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12.11.2020 14:49 Ответить
чіта-дріта - "прівєт у-є-б-а-н-и"
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17.11.2020 11:25 Ответить
Скоты.
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12.11.2020 14:49 Ответить
впустили троянського коня в хату тепер буде потрібно ще 30 років щоб його вигнати
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12.11.2020 14:49 Ответить
Таких троянских коней никогда не вытравишь локально. Травить нужно конюшню откуда эти кони прискакали.
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12.11.2020 15:29 Ответить
вигнати неможливо, можна тільки знищити.
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12.11.2020 19:54 Ответить
а потом еще на 5, потом на 10, потом на 20 и т.д...
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12.11.2020 14:52 Ответить
Я кабы извиняюсь, 500 единиц техники - вертолеты, бмп и прочее будут обслуживать гражданские ихтамнеты?
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12.11.2020 15:10 Ответить
боюсь, що наступною буде Україна за таким же сценарієм. несподівано виявиться, що кацапи готові поступитися пограбованим дамбасом, але на умовах довічного міратворчєства, воєнної присутності в кременчуцькому коридорі до недоасвабажд'ёного Кієфа і обмеженого військового контингенту в Галичині з правом автоматичної пролонгації кожні 204 роки.
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12.11.2020 15:12 Ответить
Рано мы радовались за стратегический гений Алиева,который взял Турцию за покровителя. Видимо, диктаторы Эрдоган с Путиным решали свои интересы. А азеры и армяне были расходными пешками в игре больших дядь.
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12.11.2020 15:26 Ответить
А че там стерпели самолет,стерпели вертолет.Стерпят и тысячи гробов из Карабаха.Перемирие по ходу скоро закончится.Прийдется отвечать за каждую запятую на глобусе.
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12.11.2020 16:14 Ответить
В принципе не допустимо, что миротворцы были от страны агрессора и оккупанта. Россия не имеет морального права направлять своих боевиков для выполнения функций миротворцев. Вчера они убивали, насиловали, пытали, сегодня они миротворцы. Хочется плюнуть на этих миротворцев. Позор.
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12.11.2020 16:20 Ответить
...і це всього лиш один вертоліт ре фе гепнули над вірменською територією
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12.11.2020 17:38 Ответить
чим більше цапопиких у Карабаху, тим ліпше. Хай їх там фінансує рашка-********* та утримує за свій рахунок усю Вірменію цілком.
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13.11.2020 00:39 Ответить
 
 