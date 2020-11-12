Госбюджет потерял 2 млрд из-за того, что ФГИ провалил внедрение автоматизированной системы оценки недвижимости, - Холодов
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Фонд государственного имущества провалил внедрение системы автоматизированной оценки недвижимости, из-за чего государственный бюджет недополучает примерно 500-600 миллионов гривен в месяц.
Об этом в своем телеграм-канале пишет народный депутат Украины, замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.
Холодов напоминает, что 5 декабря 2019 Верховная Рада ликвидировала коррупционные "авторизованные площадки" в сфере оценки недвижимости, более известные как "площадки Яценко".
"Идея была такой: не только устранить посредников, но и разработать систему автоматической оценки недвижимости. Раньше продавец недвижимости обязан оценить ее перед продажей у оценщика, и оценка каждого объекта должна была быть соотносимой со средней ценой по рынку. Такой контроль позволял государству следить за тем, чтобы оценщики не занижали стоимость недвижимости – и, соответственно, не занижали сумму налога от продажи. Реформа предполагала, что с 1 июля 2020 года вся оценка будет автоматизирована, и к оценщикам нужно будет обращаться только в случае несогласия - то есть добровольно. Это были бы единичные случаи, какие-то сложные объекты. Реформа позволила бы огромному количеству граждан сэкономить на оценке недвижимости", - написал Холодов.
Нардеп подчеркивает, что Верховная Рада проголосовала за реформу из расчета, что ФГИ до 1 июля 2020 года разработает и внедрит автоматизированную оценку, но ФГИ свою часть работы провалил.
"На то, чтобы разработать систему автоматизированной оценки недвижимости, у Фонда госимущества было полгода. Система должна была заработать 1 июля 2020 года. Это была профильная задача - подзаконные акты, бюджетирование, планирование, техническое задание, тендер, разработка, тестирование, внедрение. С 1 июля был отменен контроль за оценщиками, и теперь недвижимость стоимостью в $500 тысяч можно оценить в $100 тысяч, а квартиру за $100 тысяч - в $40 тысяч, заплатить намного меньше налогов – и никто не может это остановить. Эксперты рынка подсчитали, что ущерб госбюджета – то есть недополученные налоги от продажи недвижимости, - примерно 500-600 миллионов гривен в месяц. Таким образом, за четыре месяца бюджет недополучил примерно 2-2,4 млрд грн налогов. Я считаю, что персональную ответственность за провал важнейшей для страны реформы несет глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, который оказался не способен выполнить свой же собственный план", - написал Холодов.
"Я уже писал об этом в августе, но за три месяца, которые прошли с моего первого обращения, ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки", добавил нардеп Андрей Холодов.
Как сообщалось ранее, народный депутат Андрей Холодов заявил о том, что против главы ФГИ Дмитрия Сенниченко открыто 6 уголовных производств и в Раде собирают подписи под проектом постановления ВРУ об отставке Сенниченко
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Главу ФГИ теперь расстреляют.
Если кто то теряет, то кто то другой находит!
18 июля 2018г. ФГИУ с невероятной скоростью и упорством запустил коррупционную аферу, создал так называемые платные "оценочные площадки". Эти площадки стали частным, ничего не делали, только брали отчет и передавали ФГИУ. То есть было введено промежуточное паразитное передаточное звено, которое собирало деньги. Притом аппетиты у него стали расти и уже за отчет требовали в среднем 1800 грн. И уже предусматривалось увеличить до 3000 грн. Государство от этого ничего не имело.
Чтобы убрать эти оценочные площадки, введенные ФГИУ, пришлось приложить много усилий общественности, оценщикам, главному научно-экспертному управлению парламента, только когда уже вмешалась ВР, удалось с боем аннулировать эти площадки. Верховная Рада приняла закон о ликвидации этих площадок. За проголосовало 378 народных депутата.
По большому счету необходимо было уже тогда наказать конкретно тех в ФГИУ, кто внедрил эти площадки. Но этого не было сделано.
Казалось, что добро победило, ФГИУ сделал первый шаг для ликвидации схемы выкачки денег с населения, которую сам придумал и внедрил. Верховная Рада проголосовала за реформу из расчета, что ФГИУ до 1 июля 2020 года разработает и внедрит автоматизированную оценку.
Но это не произошло ФГИУ (государственный орган) упорно не желает, чтобы деньги шли в казну государства, уже ноябрь, автоматизированная оценка так и не заработала. Госбюджет потерял 2 млрд из-за того, что ФГИУ провалил внедрение автоматизированной системы оценки недвижимости и продолжает дальше терять деньги. Хочется надеяться, что в этот раз, наконец кто-то заступится за государство Украина.