Судьи ОАСК вновь не явились на заседание по избранию им меры пресечения, - ВАКС

Судьи Окружного административного суда Киева снова не явились на заседание по избранию им мер пресечения.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 12 ноября, в Высшем антикоррупционном суде должны были состояться судебные заседания по избранию меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева, его заместителю и судьям этого суда. Кроме этого, сегодня также должно было рассматриваться ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя Председателя ОАСК. Указанные судьи в очередной раз не явились на судебные заседания", - говорится в сообщении.

Следственный судья ВАКС постановил отложить рассмотрение указанных ходатайств на 23 ноября 2020 в 10:00, 10:30, 11:00, 13:00 и 14:40.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

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