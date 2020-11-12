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Новости Политика Украины
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Антикоррупционный суд (1070) Окружной админсуд Киева (390)

Судьи ОАСК вновь не явились на заседание по избранию им меры пресечения, - ВАКС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судьи ОАСК вновь не явились на заседание по избранию им меры пресечения, - ВАКС

Судьи Окружного административного суда Киева снова не явились на заседание по избранию им мер пресечения.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 12 ноября, в Высшем антикоррупционном суде должны были состояться судебные заседания по избранию меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева, его заместителю и судьям этого суда. Кроме этого, сегодня также должно было рассматриваться ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя Председателя ОАСК. Указанные судьи в очередной раз не явились на судебные заседания", - говорится в сообщении.

Следственный судья ВАКС постановил отложить рассмотрение указанных ходатайств на 23 ноября 2020 в 10:00, 10:30, 11:00, 13:00 и 14:40.

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Читайте: ВАКС приговорил депутата Полтавского облсовета Прядко и замначальника областного КП Гнездова к 4,5 годам тюрьмы

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Немає влади в Україні, а то б ці судді вже були за гратами.
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12.11.2020 14:56
+3
Судьи ОАСК вновь не явились на заседание по избранию им меры пресечения, - ВАКС - Цензор.НЕТ 7117
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12.11.2020 15:01
+2
А чого ж не доручити їх "притягнути" тому доблесному спецназу, який "хватав" Марусю, "розброював" її дочку, ломом "довбав" двері музею?
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12.11.2020 16:42
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Заняты. Не велели беспокоить.
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12.11.2020 14:55 Ответить
Немає влади в Україні, а то б ці судді вже були за гратами.
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12.11.2020 14:56 Ответить
Судьи ОАСК вновь не явились на заседание по избранию им меры пресечения, - ВАКС - Цензор.НЕТ 365
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12.11.2020 15:01 Ответить
Судьи ОАСК вновь не явились на заседание по избранию им меры пресечения, - ВАКС - Цензор.НЕТ 247 Судьи ОАСК вновь не явились на заседание по избранию им меры пресечения, - ВАКС - Цензор.НЕТ 6846
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12.11.2020 15:03 Ответить
Судьи ОАСК вновь не явились на заседание по избранию им меры пресечения, - ВАКС - Цензор.НЕТ 7117
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12.11.2020 15:01 Ответить
а что господа депутаты вы делаете
с работником не пришедшим на работу?
уволить без выходного пособия
и в следующих отпадает охота
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12.11.2020 15:02 Ответить
Стук в дверь:
- Кто там?
- Гестапо, пришли арестовать Штирлица.
- А его нет дома.
- Ладно, мы зайдем завтра.
Так Штирлиц водил гестапо третий месяц.
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12.11.2020 15:09 Ответить
Погано просите, треба ще в дупу поцілувати! Імпотенти дебільні! Де це довбане СБУ, знову десь бабло стрижуть?
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12.11.2020 15:12 Ответить
Сала Украине!
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12.11.2020 15:17 Ответить
Кацапу пляшку, щоб сісти на неї
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12.11.2020 19:53 Ответить
Бесконечный фарс...
А потом они уедут куда-нибудь в Австрию или Италию по соседству к Азарову или Авакову и откроют там сеть своих косметологических клиник или агенств по недвижимости стоимостью в пару сотен миллионов евро. Как, например, бывший глава высшего хозсуда...
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12.11.2020 15:46 Ответить
А чого ж не доручити їх "притягнути" тому доблесному спецназу, який "хватав" Марусю, "розброював" її дочку, ломом "довбав" двері музею?
показать весь комментарий
12.11.2020 16:42 Ответить
 
 