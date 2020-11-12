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КС уже неделю не может собраться на заседание из-за COVID-19 у судей, - руководитель аппарата Гайовская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС уже неделю не может собраться на заседание из-за COVID-19 у судей, - руководитель аппарата Гайовская

Конституционный Суд уже неделю не может собрать кворум судей из-за обнаружения у нескольких из них COVID-19.

Об этом сообщила руководитель аппарата КС Марьяна Гайовская в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня зафиксированы отдельные предварительные диагностирования заболевания COVID у нескольких судей. Поэтому в целях предотвращения распространения заболевания судьи работают дистанционно, проходят обследование по уточнению диагноза", - рассказала она.

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По ее словам, пока что в суде не состоялось ни одного заседания, в котором бы участвовали больные COVID-19 судьи.

Другой собеседник издания в Конституционном Суде рассказал, что "у большинства судей или подтвержден диагноз COVID-19, или они ждут результат".

По его словам, один такой факт заболевания есть с прошлой недели, и суд не может проводить заседания, даже если у одного из судей коронавирус.

Последнее заседание Конституционного Суда состоялось 5 ноября.
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Топ комментарии
+3
выздоровления не желаю
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12.11.2020 15:22
+3
гнать этих тварей в мантиях, ссаными тряпками.., в ростов.
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12.11.2020 16:00
+2
КС в екстренном порядке собирается только для принятия ,проплаченных антиукраинских решений,
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12.11.2020 15:48
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выздоровления не желаю
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12.11.2020 15:22 Ответить
Да ладно... ))) сборище безответственных дрыстунов и политических проститутов ... но деньги бабломойского и медведчука вскопано придётся отработать ...
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12.11.2020 15:32 Ответить
*всёравно
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12.11.2020 15:32 Ответить
ковид сделает реформу и исправит наши ошибки ?
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12.11.2020 15:36 Ответить
Повезло то,как с этим ковидом,разным тварям.
Хочешь забить болт на работу?! Всё,у меня ковид
Самоизолировался и пошли все в зажопу.
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12.11.2020 15:46 Ответить
КС в екстренном порядке собирается только для принятия ,проплаченных антиукраинских решений,
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12.11.2020 15:48 Ответить
гнать этих тварей в мантиях, ссаными тряпками.., в ростов.
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12.11.2020 16:00 Ответить
Чи то COVID, чи то корпоративна змова, як доведеш?
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12.11.2020 16:19 Ответить
Как же уже достали эти конченые сЦуки!!!
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12.11.2020 16:52 Ответить
С этими клоунами (судьи КС) реально нужно что то делать или они добьют Украину.
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12.11.2020 17:05 Ответить
Лучше всего открывать уголовные дела за коррупцию ,и чем больше они будут вонять тем больше дел. То что творят эти дегенераты это даже не смешно.
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12.11.2020 17:09 Ответить
Ну так треба ще невеличкі зміни до законів прийняти. Якщо суд не може зібрати кворуму довше 1 місяця, то потрібно сформувати його новий склад.
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12.11.2020 22:05 Ответить
 
 